Из "Охматдета" эвакуировали более 600 пациентов, более 50 человек ранены, из них - 7 детей, - Ляшко

Из крупнейшей многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдет" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них - в другие больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы имеем более 50 раненых, из них двое медработников тяжело ранены, 40 медработников получили различной степени тяжести ранения. Сейчас мы четко знаем о 7 раненых детях, их жизни ничего не угрожает.... Мы эвакуировали более 600 пациентов, более 100 в другие учреждения здравоохранения",- сказал Ляшко.

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Министр сообщил, что в результате обстрела погибла врач отделения диализа Светлана Лукьянчук, которая помогала эвакуировать пациентов, которые были на диализе.

Он проинформировал, что в результате атаки повреждены 4 лечебных и один административный корпус больницы.

Главной задачей, по его словам, было обеспечить эвакуацию пациентов, которые находились на аппаратах жизнеобеспечения в условиях, когда в больнице были отключены электроснабжение, кислород по требованиям безопасности.

Он отметил, что пациенты были эвакуированы в реанимационные отделения, в отделения, где оказывается онкогематологическая помощь, нейрохирургическая. В частности, пациентов Охматдета приняли Национальный институт рака, Институт нейрохирургии НАМН, другие медучреждения города.

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Также врачи Охматдета сопровождают эвакуированных пациентов и контролируют их состояние и ход лечения. "Укрзализныця" помогает с развозкой пациентов, которые приехали на плановое лечение, но еще не приступили к нему.

По словам Ляшко, основное терапевтическое и хирургическое лечение перенесено на базу двух областных больниц. О том, куда обращаться за этой медпомощью, будет сообщено отдельно.

Сейчас идет оценка убытков руководителями всех подразделений, отделений больницы.

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Всего в больнице находилось на лечении около 700 пациентов.

Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.