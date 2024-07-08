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В результате удара РФ по Охматдету погибла детский нефролог Светлана Лукьянчук

наслідки атаки на охматдит

Среди погибших в результате удара россиян по Охматдету - 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук родом из Львова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в фейсбуке мэра Львова Андрея Садового.

"В Охматдете среди погибших - 30-летняя львовянка Светлана Лукьянчук. Светлана родилась во Львове. Девушка была сиротой, поэтому воспитанием занималась родная тетя.

Окончила Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. После этого завершила интернатуру. В Охматдете работала детским нефрологом", - написал он.

Унаслідок удару по Охматдиту загинула лікарка Світлана Лук’янчук

"Похоронят Светлану во Львове возле родителей, на Голосковском кладбище. Светлая память", - добавил Садовый.

Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

По состоянию на 13:50 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли двое работников больницы, семь человек получили ранения, из них по меньшей мере двое детей.

Автор: 

ОХМАТДЕТ (244) Садовый Андрей (651) жертва (305) Воздушные атаки на Киев (759)


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Топ комментарии
+38
Співчуття рідним
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08.07.2024 16:32 Ответить
+35
Кацапи варвари що б ви всі виздихали.
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08.07.2024 16:35 Ответить
+29
Спочивай з миром, дитино..

Бідна дівчина.
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08.07.2024 16:39 Ответить
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Співчуття рідним
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08.07.2024 16:32 Ответить
Царство Небесне Світланi! 🙏🙏🙏 😥🥀
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08.07.2024 17:24 Ответить
С.У.М.

(чума на всіх кацапів!)
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08.07.2024 16:34 Ответить
Кацапи варвари що б ви всі виздихали.
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08.07.2024 16:35 Ответить
Замість неї мала б загинути безугла.
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08.07.2024 16:38 Ответить
Безугла пише, що повітряні війська займаються приписками - коли нічого не збивають, то пишуть що летіло 10, а збили 5, бо ніхто не перевіряє. Про Вугледар багато чого цікавого пише, як там комбригом син Шаптали воює, що вже і начальника розвідки в бій відправив, що там дронщики чи артилеристи. Незнаю, цікаво читати. Поки перемог немає, то здається правда в її дописах є.
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08.07.2024 17:37 Ответить
Здається, ви жертва безумної.
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08.07.2024 17:38 Ответить
Нічого ти в соєй макітрі немаєш якщо віриш безуглій тварині!
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08.07.2024 18:51 Ответить
Як тверезомисляча людина може дивитися марафон і читати дурню,яку пише безугла?Як можна порівнювати Бутусова і маряшу?
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08.07.2024 23:32 Ответить
Я порівнюю не людей, а те що вони пишуть. Повірте, відмінностей небагато. Критикують за одне і те ж.
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09.07.2024 16:54 Ответить
Шановнтй викидиш - ви тупориле створіння.
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08.07.2024 17:52 Ответить
Нешановний. По перше - яке у вас військове звання
- по друге, я ососбисто дійшов від рядового до полковника;
- УБД з 1998 року Катумбела, Лубанго, Джофра;
_ отримав пораненя 12.01.2015 р. у передмісті Луганска.
- пересаджав сепарья більше ніх вам рочків.
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08.07.2024 18:43 Ответить
Катумбела, Лубанго, Джофра, Луганськ 2015-го, це і близько не Херсон, Запоріжжя, 2022-го,
і ще більш не близько, Бахмута, Часового Яру, тим паче Маріупільської Азовсталі!!!
Не порівнюйте 20 папуасів проти який ви там шось, з тисячною ордою, пан хенераліссімус!
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08.07.2024 21:11 Ответить
А про Ставку вона нічого не пише, а про свій безпековий комітет, як вона там потужно працює нічого не пише, а про дубоголового верховного головнокомандувача щось написала, чи може про свій потужно - сильний уряд, який вони одноголосно привели до влади?
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08.07.2024 18:03 Ответить
Ти що рідний чи ментальний брат претрушеної безуглої? Звідки ти знаєш, хто паркетний генерал, а хто бойовий? Яке моральне право ти маєш довати оцінку війсковим? Добре,погано, ці люди стримують третій рік навалу! Могли б краще, мабуть так, але з таким політичним керівництвом це мабуть максимум, нащо вони здатні. Не треба було за блазнів голосувати і приводити до влади!
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08.07.2024 18:56 Ответить
Що,ще треба створити більше комісій та стоси звітів та протоколів?(((Вже й так ,частина ЗСУ це ті,котрі ніколи ні на ротації не були,ні на передку(((
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08.07.2024 19:20 Ответить
Вічна памʼять..

Нефрологія, це там, де діти підключені до штучної нирки (діаліз) і ніхто не може спуститись нікуди під час тривоги...
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08.07.2024 16:39 Ответить
Спочивай з миром, дитино..

Бідна дівчина.
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08.07.2024 16:39 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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08.07.2024 16:40 Ответить
Рашистоские твари! Неделю не брать пленных, пусть усиленно дохнут!
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08.07.2024 16:47 Ответить
Країна суцільного біосміття! Здохни!
Жах!
Щирі співчуття постраждалим.

Слів немає...
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08.07.2024 16:49 Ответить
Бити по москві без жалю.
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08.07.2024 17:00 Ответить
Та я просто мрію про це ... і покуй хто зажмурится, хоч самки хоч їх личинки, хоча звісно ефективніше буде в'їбати по їх аеродромах, чи заказувати вбивати пілотів та членів їх родин ...
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08.07.2024 17:09 Ответить
Спочивай з миром, рідненька! Смерть рашистським вбивцям!
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08.07.2024 17:01 Ответить
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08.07.2024 17:03 Ответить
Горе велике бо гине цвіт нації а наш пуцелейба знову черговий відосик і віртуальні погрози касапам.В 2 другу світову війну союзна авіація зносила цілі міста в Німечині не дивилась на гуманізм а ядерні удари по Японії чого стоїли.А ми боїмось нанести по московьким фашистам у відповідь удар всім чим можемо щоб і їх запекло.На смерть відповілати смертью.
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08.07.2024 17:10 Ответить
Нажаль, ми занадто слабкі, а наші союзники занадто боягузливі для такого. Ми усю війну тягнемо на їх дотаціях, а вони забороняють бити по паРаші.
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08.07.2024 17:12 Ответить
Де наші "Грім-2" ? Хочаби з 10ток ракет по касапам..
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08.07.2024 17:18 Ответить
нету ничего. 30 лет розброювали.
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08.07.2024 19:21 Ответить
Під час Другої світової спочатку теж була своя https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0#:~:text=Dr%C3%B4le%2520de%2520guerre%252C%2520%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.,%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%8E%2520%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%94%D1%8E%2520%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%97%2520%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%2520%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8. дивна війна
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08.07.2024 17:16 Ответить
Нажаль розпил грошей на дорогах був більш важливим ніж Грім 2 для команди найвеличнішого.
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08.07.2024 17:25 Ответить
Обстріляли Лук"янівку, загинула Лук"янчук, дивний збіг
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08.07.2024 17:41 Ответить
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08.07.2024 17:45 Ответить
Будьте ви прокляті на віки вічні . ПІД.....СИ КАЦАПСЬКІ
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08.07.2024 17:48 Ответить
Сум, жаль ... Співчуття близьким, а от така зелена сволота - Безугла далі пердить в чисте українське повітря... Несправедливе...
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08.07.2024 18:14 Ответить
таких пидаров,я за кацапов пидаров их даже в ад не возьмут.
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08.07.2024 18:18 Ответить
это все квартальщина 95, зеле выгодно такое, что бы вечерком писать свои ссаные видосики. а вот когда прийдеться отчеть. то зеленое чмо свалит в Европу и будет ножками трясти, что его не моссаданули.
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08.07.2024 19:19 Ответить
Шкодую,що в Україні насправді не було жодних біолабораторій,а то би вже дроном наші якусь ,хоч сибірську виразку в масквє скинули,курва(((((
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08.07.2024 19:22 Ответить
Ну от нащо було дезінформувати про "уламки збитої ракети"???!!!

Хоча завдяки очевидцю, що відзняв та опублікував (хоча це "забороняють" наші ті, що все краще всіх знають), видно що ПРЯМЕ ВЛУЧАННЯ!!

І тепер поясніть усьому світу, що це НАЙЖАХЛИВІШИЙ ТЕРОРИЗМ, коли ті довбні московські посилатимуться на нашу ж дезінформацію.

Агентурка працює?..
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08.07.2024 21:38 Ответить
 
 