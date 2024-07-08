В результате удара РФ по Охматдету погибла детский нефролог Светлана Лукьянчук

Среди погибших в результате удара россиян по Охматдету - 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук родом из Львова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в фейсбуке мэра Львова Андрея Садового.

"В Охматдете среди погибших - 30-летняя львовянка Светлана Лукьянчук. Светлана родилась во Львове. Девушка была сиротой, поэтому воспитанием занималась родная тетя.

Окончила Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. После этого завершила интернатуру. В Охматдете работала детским нефрологом", - написал он.

"Похоронят Светлану во Львове возле родителей, на Голосковском кладбище. Светлая память", - добавил Садовый.

Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

По состоянию на 13:50 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли двое работников больницы, семь человек получили ранения, из них по меньшей мере двое детей.