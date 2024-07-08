В результате удара РФ по Охматдету погибла детский нефролог Светлана Лукьянчук
Среди погибших в результате удара россиян по Охматдету - 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук родом из Львова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в фейсбуке мэра Львова Андрея Садового.
"В Охматдете среди погибших - 30-летняя львовянка Светлана Лукьянчук. Светлана родилась во Львове. Девушка была сиротой, поэтому воспитанием занималась родная тетя.
Окончила Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. После этого завершила интернатуру. В Охматдете работала детским нефрологом", - написал он.
"Похоронят Светлану во Львове возле родителей, на Голосковском кладбище. Светлая память", - добавил Садовый.
Удар по "Охматдету"
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
По состоянию на 13:50 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли двое работников больницы, семь человек получили ранения, из них по меньшей мере двое детей.
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(чума на всіх кацапів!)
- по друге, я ососбисто дійшов від рядового до полковника;
- УБД з 1998 року Катумбела, Лубанго, Джофра;
_ отримав пораненя 12.01.2015 р. у передмісті Луганска.
- пересаджав сепарья більше ніх вам рочків.
і ще більш не близько, Бахмута, Часового Яру, тим паче Маріупільської Азовсталі!!!
Не порівнюйте 20 папуасів проти який ви там шось, з тисячною ордою, пан хенераліссімус!
Нефрологія, це там, де діти підключені до штучної нирки (діаліз) і ніхто не може спуститись нікуди під час тривоги...
Бідна дівчина.
Вічна пам'ять...
Жах!
Щирі співчуття постраждалим.
Слів немає...
Хоча завдяки очевидцю, що відзняв та опублікував (хоча це "забороняють" наші ті, що все краще всіх знають), видно що ПРЯМЕ ВЛУЧАННЯ!!
І тепер поясніть усьому світу, що це НАЙЖАХЛИВІШИЙ ТЕРОРИЗМ, коли ті довбні московські посилатимуться на нашу ж дезінформацію.
Агентурка працює?..