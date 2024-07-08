Унаслідок удару РФ по Охматдиту загинула дитячий нефролог Світлана Лук’янчук

Серед загиблих унаслідок удару росіян по Охматдиту - 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук родом зі Львова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у фейсбуці мера Львова Андрія Садового.

"В Охматдиті — 30-річна львів'янка Світлана Лук'янчук. Світлана народилася у Львові. Дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Після цього завершила інтернатуру. В Охматдиті працювала дитячим нефрологом", - написав він.

"Поховають Світлану у Львові біля батьків, на Голосківському цвинтарі. Світла пам'ять", - додав Садовий.

Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Станом на 13:50 8 липня унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей дістали поранення, з них щонайменше двоє дітей.