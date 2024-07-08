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Унаслідок удару РФ по Охматдиту загинула дитячий нефролог Світлана Лук’янчук

наслідки атаки на охматдит

Серед загиблих унаслідок удару росіян по Охматдиту - 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук родом зі Львова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у фейсбуці мера Львова Андрія Садового.

"В Охматдиті  — 30-річна львів'янка Світлана Лук'янчук. Світлана народилася у Львові. Дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Після цього завершила інтернатуру. В Охматдиті працювала дитячим нефрологом", - написав він.

Унаслідок удару по Охматдиту загинула лікарка Світлана Лук’янчук

"Поховають Світлану у Львові біля батьків, на Голосківському цвинтарі. Світла пам'ять", - додав Садовий.

Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Станом на 13:50 8 липня унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей дістали поранення, з них щонайменше двоє дітей.

Автор: 

Охматдит (250) Садовий Андрій (536) жертва (257) Повітряні атаки на Київ (822)


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Топ коментарі
+38
Співчуття рідним
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08.07.2024 16:32 Відповісти
+35
Кацапи варвари що б ви всі виздихали.
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08.07.2024 16:35 Відповісти
+29
Спочивай з миром, дитино..

Бідна дівчина.
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08.07.2024 16:39 Відповісти
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08.07.2024 16:32 Відповісти
Царство Небесне Світланi! 🙏🙏🙏 😥🥀
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08.07.2024 17:24 Відповісти
С.У.М.

(чума на всіх кацапів!)
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08.07.2024 16:34 Відповісти
Кацапи варвари що б ви всі виздихали.
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08.07.2024 16:35 Відповісти
Замість неї мала б загинути безугла.
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08.07.2024 16:38 Відповісти
Безугла пише, що повітряні війська займаються приписками - коли нічого не збивають, то пишуть що летіло 10, а збили 5, бо ніхто не перевіряє. Про Вугледар багато чого цікавого пише, як там комбригом син Шаптали воює, що вже і начальника розвідки в бій відправив, що там дронщики чи артилеристи. Незнаю, цікаво читати. Поки перемог немає, то здається правда в її дописах є.
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08.07.2024 17:37 Відповісти
Здається, ви жертва безумної.
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08.07.2024 17:38 Відповісти
Нічого ти в соєй макітрі немаєш якщо віриш безуглій тварині!
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08.07.2024 18:51 Відповісти
Як тверезомисляча людина може дивитися марафон і читати дурню,яку пише безугла?Як можна порівнювати Бутусова і маряшу?
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08.07.2024 23:32 Відповісти
Я порівнюю не людей, а те що вони пишуть. Повірте, відмінностей небагато. Критикують за одне і те ж.
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09.07.2024 16:54 Відповісти
Шановнтй викидиш - ви тупориле створіння.
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08.07.2024 17:52 Відповісти
Нешановний. По перше - яке у вас військове звання
- по друге, я ососбисто дійшов від рядового до полковника;
- УБД з 1998 року Катумбела, Лубанго, Джофра;
_ отримав пораненя 12.01.2015 р. у передмісті Луганска.
- пересаджав сепарья більше ніх вам рочків.
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08.07.2024 18:43 Відповісти
Катумбела, Лубанго, Джофра, Луганськ 2015-го, це і близько не Херсон, Запоріжжя, 2022-го,
і ще більш не близько, Бахмута, Часового Яру, тим паче Маріупільської Азовсталі!!!
Не порівнюйте 20 папуасів проти який ви там шось, з тисячною ордою, пан хенераліссімус!
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08.07.2024 21:11 Відповісти
А про Ставку вона нічого не пише, а про свій безпековий комітет, як вона там потужно працює нічого не пише, а про дубоголового верховного головнокомандувача щось написала, чи може про свій потужно - сильний уряд, який вони одноголосно привели до влади?
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08.07.2024 18:03 Відповісти
Ти що рідний чи ментальний брат претрушеної безуглої? Звідки ти знаєш, хто паркетний генерал, а хто бойовий? Яке моральне право ти маєш довати оцінку війсковим? Добре,погано, ці люди стримують третій рік навалу! Могли б краще, мабуть так, але з таким політичним керівництвом це мабуть максимум, нащо вони здатні. Не треба було за блазнів голосувати і приводити до влади!
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08.07.2024 18:56 Відповісти
Що,ще треба створити більше комісій та стоси звітів та протоколів?(((Вже й так ,частина ЗСУ це ті,котрі ніколи ні на ротації не були,ні на передку(((
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08.07.2024 19:20 Відповісти
Вічна памʼять..

Нефрологія, це там, де діти підключені до штучної нирки (діаліз) і ніхто не може спуститись нікуди під час тривоги...
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08.07.2024 16:39 Відповісти
Спочивай з миром, дитино..

Бідна дівчина.
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08.07.2024 16:39 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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08.07.2024 16:40 Відповісти
Рашистоские твари! Неделю не брать пленных, пусть усиленно дохнут!
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08.07.2024 16:47 Відповісти
Країна суцільного біосміття! Здохни!
Жах!
Щирі співчуття постраждалим.

Слів немає...
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08.07.2024 16:49 Відповісти
Бити по москві без жалю.
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08.07.2024 17:00 Відповісти
Та я просто мрію про це ... і покуй хто зажмурится, хоч самки хоч їх личинки, хоча звісно ефективніше буде в'їбати по їх аеродромах, чи заказувати вбивати пілотів та членів їх родин ...
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08.07.2024 17:09 Відповісти
Спочивай з миром, рідненька! Смерть рашистським вбивцям!
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08.07.2024 17:01 Відповісти
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08.07.2024 17:03 Відповісти
Горе велике бо гине цвіт нації а наш пуцелейба знову черговий відосик і віртуальні погрози касапам.В 2 другу світову війну союзна авіація зносила цілі міста в Німечині не дивилась на гуманізм а ядерні удари по Японії чого стоїли.А ми боїмось нанести по московьким фашистам у відповідь удар всім чим можемо щоб і їх запекло.На смерть відповілати смертью.
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08.07.2024 17:10 Відповісти
Нажаль, ми занадто слабкі, а наші союзники занадто боягузливі для такого. Ми усю війну тягнемо на їх дотаціях, а вони забороняють бити по паРаші.
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08.07.2024 17:12 Відповісти
Де наші "Грім-2" ? Хочаби з 10ток ракет по касапам..
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08.07.2024 17:18 Відповісти
нету ничего. 30 лет розброювали.
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08.07.2024 19:21 Відповісти
Під час Другої світової спочатку теж була своя https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0#:~:text=Dr%C3%B4le%2520de%2520guerre%252C%2520%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.,%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%8E%2520%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%94%D1%8E%2520%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%97%2520%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%2520%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8. дивна війна
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08.07.2024 17:16 Відповісти
Нажаль розпил грошей на дорогах був більш важливим ніж Грім 2 для команди найвеличнішого.
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08.07.2024 17:25 Відповісти
Обстріляли Лук"янівку, загинула Лук"янчук, дивний збіг
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08.07.2024 17:41 Відповісти
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08.07.2024 17:45 Відповісти
Будьте ви прокляті на віки вічні . ПІД.....СИ КАЦАПСЬКІ
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08.07.2024 17:48 Відповісти
Сум, жаль ... Співчуття близьким, а от така зелена сволота - Безугла далі пердить в чисте українське повітря... Несправедливе...
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08.07.2024 18:14 Відповісти
таких пидаров,я за кацапов пидаров их даже в ад не возьмут.
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08.07.2024 18:18 Відповісти
это все квартальщина 95, зеле выгодно такое, что бы вечерком писать свои ссаные видосики. а вот когда прийдеться отчеть. то зеленое чмо свалит в Европу и будет ножками трясти, что его не моссаданули.
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08.07.2024 19:19 Відповісти
Шкодую,що в Україні насправді не було жодних біолабораторій,а то би вже дроном наші якусь ,хоч сибірську виразку в масквє скинули,курва(((((
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08.07.2024 19:22 Відповісти
Ну от нащо було дезінформувати про "уламки збитої ракети"???!!!

Хоча завдяки очевидцю, що відзняв та опублікував (хоча це "забороняють" наші ті, що все краще всіх знають), видно що ПРЯМЕ ВЛУЧАННЯ!!

І тепер поясніть усьому світу, що це НАЙЖАХЛИВІШИЙ ТЕРОРИЗМ, коли ті довбні московські посилатимуться на нашу ж дезінформацію.

Агентурка працює?..
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08.07.2024 21:38 Відповісти
 
 