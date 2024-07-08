Унаслідок удару РФ по Охматдиту загинула дитячий нефролог Світлана Лук’янчук
Серед загиблих унаслідок удару росіян по Охматдиту - 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук родом зі Львова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у фейсбуці мера Львова Андрія Садового.
"В Охматдиті — 30-річна львів'янка Світлана Лук'янчук. Світлана народилася у Львові. Дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка.
Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Після цього завершила інтернатуру. В Охматдиті працювала дитячим нефрологом", - написав він.
"Поховають Світлану у Львові біля батьків, на Голосківському цвинтарі. Світла пам'ять", - додав Садовий.
Удар по "Охматдиту"
Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.
Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.
Станом на 13:50 8 липня унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей дістали поранення, з них щонайменше двоє дітей.
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(чума на всіх кацапів!)
- по друге, я ососбисто дійшов від рядового до полковника;
- УБД з 1998 року Катумбела, Лубанго, Джофра;
_ отримав пораненя 12.01.2015 р. у передмісті Луганска.
- пересаджав сепарья більше ніх вам рочків.
і ще більш не близько, Бахмута, Часового Яру, тим паче Маріупільської Азовсталі!!!
Не порівнюйте 20 папуасів проти який ви там шось, з тисячною ордою, пан хенераліссімус!
Нефрологія, це там, де діти підключені до штучної нирки (діаліз) і ніхто не може спуститись нікуди під час тривоги...
Бідна дівчина.
Вічна пам'ять...
Жах!
Щирі співчуття постраждалим.
Слів немає...
Хоча завдяки очевидцю, що відзняв та опублікував (хоча це "забороняють" наші ті, що все краще всіх знають), видно що ПРЯМЕ ВЛУЧАННЯ!!
І тепер поясніть усьому світу, що це НАЙЖАХЛИВІШИЙ ТЕРОРИЗМ, коли ті довбні московські посилатимуться на нашу ж дезінформацію.
Агентурка працює?..