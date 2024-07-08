Попередньо, РФ ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Чим бив ворог по дитячій лікарні?
За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.
"На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети", - йдеться у повідомленні.
Малюк про удар по "Охматдиту"
"Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист - це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.
Наслідки російського удару по "Охматдиту"
Станом на 13:50 8 липня унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей дістали поранення, з них щонайменше двоє дітей.
Слідчо-оперативна група СБУ разом з Національною поліцією та іншими відповідними службами продовжують роботу на місці трагедії.
У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування.
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влада прошвендяла все що могла.. захист енергетики, захист цивільної інфраструктури.. про військових - взагалі забила.
ППО-шницяПТУ-шниця
а для літаків ми чогось перестали виробляти ракети... хоча раніше це був основний екпорт оборонпрому..
Утім, ліквідація навіть справжнього путіна справу не вирішить. Бо є підлий русскій_народ. Вся проблема в цьому багатомільйонному натовпі покидьків зі свідомістю рабів.
ППО просто не успело отработать всех сразу
Поэтому что то и пропустили
К сожалению...
"Очень жаль, что все, кто "умеют" руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами." - Франсуа Миттеран французский политический деятель 1916-1996г.
ви ж зрозуміли, в чому робота сбу? в квалисифікації.
те, що вже третій рік, ці пілоти досі живі та ******** україну, сбу, якось не може, прийти до тями.
зате, міжнародні перевізники відмовилися заходити в одесу, бо там задовбали вимагати хабарі.
а хто у нас "опікується" таможнею?
червінський, чітко, все сказав про малюка.
де виготовляють усю номенклатуру моторів для крилатих ракет. Чи це ще червона лінія?!
Потрібна крилата та балістична ракета, з нормальною боєголовкою (150-500кг.). Але ці програми знищив Зеленський, вірно продовживши те що зробив свого часу Янукович. А тепер пудрить мізки своїм мільйоном дронів.
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