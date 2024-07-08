Попередньо, РФ ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Чим бив ворог по дитячій лікарні?

За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

"На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети", - йдеться у повідомленні.

Малюк про удар по "Охматдиту"

"Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист - це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Наслідки російського удару по "Охматдиту"

Станом на 13:50 8 липня унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей дістали поранення, з них щонайменше двоє дітей.













Слідчо-оперативна група СБУ разом з Національною поліцією та іншими відповідними службами продовжують роботу на місці трагедії.

У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування.