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Новини Фото Війна
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Попередньо, РФ ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

Чим бив ворог по дитячій лікарні?

За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

"На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети", - йдеться у повідомленні.

Малюк про удар по "Охматдиту"

"Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист - це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Наслідки російського удару по "Охматдиту"

Станом на 13:50 8 липня унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей дістали поранення, з них щонайменше двоє дітей.

Наслідки удару по Охматдиту
Наслідки удару по Охматдиту
Наслідки удару по Охматдиту
Наслідки удару по Охматдиту
Наслідки удару по Охматдиту
Наслідки удару по Охматдиту

Слідчо-оперативна група СБУ разом з Національною поліцією та іншими відповідними службами продовжують роботу на місці трагедії.

У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування.

Автор: 

Охматдит (250) ракети (4078) СБУ (12986) Повітряні атаки на Київ (822)


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Топ коментарі
+21
Всі російські пілоти та їх сім'ї повинні бути ліквідовані як міжнародні терористи та воєнні злочинці. Це стосується також путінських ракетчиків та артилеристів.
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08.07.2024 14:48 Відповісти
+16
раніше нам казали що їх збивають десятками, сотнями..
відчуваєте різницю?
влада прошвендяла все що могла.. захист енергетики, захист цивільної інфраструктури.. про військових - взагалі забила.
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08.07.2024 14:45 Відповісти
+9
Тобто - це навіть не кинджал? І її не збили?!
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08.07.2024 14:39 Відповісти
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Тобто - це навіть не кинджал? І її не збили?!
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08.07.2024 14:39 Відповісти
Новини відкрийте і дізнаєтесь, збили, чи ні.
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08.07.2024 14:44 Відповісти
Свєта пісатєль, а не читач. Читати то вже складно
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08.07.2024 14:49 Відповісти
А ти - дебіл, який підгавкує позитивній ботні на зарплаті.
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08.07.2024 14:50 Відповісти
Свєта бот лише ти. Твоє завдання зрозуміле, після чергового акту геноциду від московитів, з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі окрім московитів.
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08.07.2024 14:57 Відповісти
сьвЄта_круп -- рідкісна фсб-івська свинота. З "мовчаном" у парі працюють.
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08.07.2024 15:10 Відповісти
В неї всі, хто проти москалоти, то "зелень" і "боти подоляка".
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08.07.2024 15:38 Відповісти
Свєта - москаляча ботяра, завдання якої висєратись на ЗСУ і намагатися прилепити до захисників репутацію "Зебілів"
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08.07.2024 15:31 Відповісти
вы что тупые, сбили, что осталось упало на больницу, могло упасть на стадион, парк....если бы сбили кукурузник. он бы тоже упал на город. это не разрушения от взрыва ракеты. если бы она, то корпуса бы сдуло как ветром лист. масса заряда 500 кг. если тонна железа падает с высоты 10 км! включай физику за 9 класс F=mgh.
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08.07.2024 14:50 Відповісти
Ідіоти зелені, ви руйнування бачили? Чи ви любу сцянину від влади жерете?
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08.07.2024 14:52 Відповісти
скажу навіть більше: є відео, це цілісінька ракета прямо влучає в Охматдит. але дебілам це не важливо.
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08.07.2024 14:59 Відповісти
вот на таких ослах которым хуже не будет и появилась ситуация. от ракеты С300 воронка 5х15 м. там заряд до 90 кг и вес 1000. здесь вес 3т и БЧ 500. вспомни дом в Днепре 2022г.
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08.07.2024 15:06 Відповісти
Якби "цілісенька ракета" влучила б в Охматдіт, там би повністю корпус би по району розкидало і багато б десятків мертвих дітей би було...
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08.07.2024 15:37 Відповісти
чего ты влепило свой коммент под мой? есть возражения?
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08.07.2024 15:00 Відповісти
бот лише ти. Твоє завдання зрозуміле, після чергового акту геноциду від террористів, з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі , окрім ботоксного деда та йо@боной русні.
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08.07.2024 15:04 Відповісти
хоч хтось помітив цей розсадник москалячої ботви... Ставьте їх у спам усюди, де бачите.
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08.07.2024 15:55 Відповісти
Якби це була балістика то так а якщо це крилата ракета то мабуть ні її пропустили.... і це була цілеспрямована атака... нічого нового... стара совкова тактика
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08.07.2024 14:59 Відповісти
Карлуша,10 км?Ти нічого не сплутав?
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08.07.2024 15:08 Відповісти
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08.07.2024 15:05 Відповісти
Раніше в нашому районі ППО валило по-чорному і майже все збивали, а сьогодні був ПРИЛІТ, а ППО хоч би раз гавкнуло! Хоча по новинам сказали - падіння уламків... Схоже, ППО перемістили десь ближче до Конча Заспи.
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08.07.2024 15:12 Відповісти
Вполне сбиваемая ракета.
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08.07.2024 14:41 Відповісти
Раньше их сбивали десятками в дни обстрелов
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08.07.2024 14:43 Відповісти
Кожен запуск москалі намагаються вигадати щось нове, щоб обійти ппо. Іноді це вдається.
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08.07.2024 14:45 Відповісти
раніше нам казали що їх збивають десятками, сотнями..
відчуваєте різницю?
влада прошвендяла все що могла.. захист енергетики, захист цивільної інфраструктури.. про військових - взагалі забила.
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08.07.2024 14:45 Відповісти
Ну оце більше схоже на правду.
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08.07.2024 14:46 Відповісти
Они ничего не прошвендяли, они это делают абсолютно осознано, спецом, им поставлена такая задача кремлядями.
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08.07.2024 14:55 Відповісти
ППО ЗСУ насцяти на "завдання" твоїх кремлядів, киця.
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08.07.2024 15:30 Відповісти
Мадам, вы д**а или на работу вышли?
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08.07.2024 15:47 Відповісти
Тільки офіційно півтора млн. мобілізованих, військових, до мільйона силовиків сидять в тилу, а ракети, що летять трохи швидше шахідів збивати нікому
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09.07.2024 01:18 Відповісти
Гепард легко збиває цей аналоговнєт, навіть кулеметами військові збивали
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09.07.2024 01:14 Відповісти
чому ж ви її не збили???
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08.07.2024 14:41 Відповісти
тому що це не завжди можливо, не тупіть.
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08.07.2024 14:42 Відповісти
їбать ти крута ППО-шниця ПТУ-шниця
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08.07.2024 14:47 Відповісти
Це просто ботва, з позитивною методичкою, яка постійно бігає і відбілює факапи зелені.
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08.07.2024 14:53 Відповісти
кицька, зелень не має ніякого відношення до збиття чи не збиття ворожих ракет. Тільки якщо ти "зеленню" звісно не ЗСУ називаєш.
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08.07.2024 15:26 Відповісти
Тому що мабуть у нас недостатньо ППО для повноцінного захисту....

а для літаків ми чогось перестали виробляти ракети... хоча раніше це був основний екпорт оборонпрому..
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08.07.2024 14:55 Відповісти
минулого року ми ці ракети десятками збивали на підльотах до Києва. а сьогодні нам руйнують головну дитячу лікарню країни.
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08.07.2024 14:57 Відповісти
Знайшли мертву зону або ППО збивало пріорітетні цілі в той час... до прикладу балістичні які могли вразити їх
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08.07.2024 15:01 Відповісти
Svoloci kacapi eto vsem jasno.PVO dolzna sbyvat krylatyje raketi Kijeve gde zacyta samaja lucaja ot liubix raket.Otomstit za eto nado likvidirovaja samogo putlera,nad etim dolzen rabotat Maliuk i cem bystrej eto zdelat .
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08.07.2024 14:47 Відповісти
Та там стільки копій "путіна", що невідомо кого ліквідувати.

Утім, ліквідація навіть справжнього путіна справу не вирішить. Бо є підлий русскій_народ. Вся проблема в цьому багатомільйонному натовпі покидьків зі свідомістю рабів.
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08.07.2024 15:13 Відповісти
Всі російські пілоти та їх сім'ї повинні бути ліквідовані як міжнародні терористи та воєнні злочинці. Це стосується також путінських ракетчиків та артилеристів.
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08.07.2024 14:48 Відповісти
Пілоти, навіть не обгорюється. Вони чудово розуміють куди направляють бомби
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08.07.2024 14:50 Відповісти
приєднуйся до ліквідайціної роти "Лють", воїне!
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08.07.2024 14:51 Відповісти
На відео прильотів декілька. Рашисти били прицільно по лікарні з дітками, бо діти для українців це святе.
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08.07.2024 14:49 Відповісти
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08.07.2024 14:51 Відповісти
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08.07.2024 14:52 Відповісти
по видимому,атака была слишком массированной и одновременной
ППО просто не успело отработать всех сразу
Поэтому что то и пропустили
К сожалению...
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08.07.2024 14:53 Відповісти
"слішком масірованоє" у тєбьа сознаніє ілі єво адсудствіе минулого року ми ракети десятками збивали. сьогодні майже всі влучили в цілі.
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08.07.2024 15:01 Відповісти
"Дуже шкода, що всі, хто "вміють" збивати швидкі ракети долбонної русні, що швидко летять та маневрують у небі, вже працюють таксистами та перукарями."

"Очень жаль, что все, кто "умеют" руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами." - Франсуа Миттеран французский политический деятель 1916-1996г.
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08.07.2024 15:22 Відповісти
Всего по Украине было запущено около 40 ракет по всем областям, я бы не сказал, что это был самый массовый запуск...бывало и больше сотни.
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08.07.2024 15:01 Відповісти
Свідомо ворог хотів вбити якнайбільше дітей і лікарів і невже цього разу не зберуть рад. без . ООН ? що б хоч привернути увагу світової спільноти і засудити цю терористичну нациську недодержаву під назвою расея і і найбільшого світового терориста путіна , чи далі декларативні безпекові угоди які жодної юридичної сили не мають.
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08.07.2024 14:57 Відповісти
а хто головує в радбезі ?
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09.07.2024 01:31 Відповісти
СБУ кваліфікувала

ви ж зрозуміли, в чому робота сбу? в квалисифікації.
те, що вже третій рік, ці пілоти досі живі та ******** україну, сбу, якось не може, прийти до тями.
зате, міжнародні перевізники відмовилися заходити в одесу, бо там задовбали вимагати хабарі.
а хто у нас "опікується" таможнею?
червінський, чітко, все сказав про малюка.
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08.07.2024 14:58 Відповісти
Може хто не знав ..х101 заряджають теплові ловушки і вони спрацьовують при наближенні до цілі ..писали що х101 над Києвом викидала теплові ловушки ..також Іскандер начинений 60 хибними цілями ..він їх розкидає при наближенні
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08.07.2024 15:01 Відповісти
X-101 - точность 10-20 метров. Били намеряно по больнице.
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08.07.2024 15:05 Відповісти
Точність (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F КІВ ), м(6-10) 10-20...
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08.07.2024 15:17 Відповісти
Смерть путлеру!
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08.07.2024 15:16 Відповісти
Головне не те що збили чи не збили, а те що в єрмакову хатинку не влучили.
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08.07.2024 15:22 Відповісти
Мабуть вже пора зробити масований наліт на ОДК-Сатурн (Рибінськ-Ярославська область),
де виготовляють усю номенклатуру моторів для крилатих ракет. Чи це ще червона лінія?!
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08.07.2024 15:23 Відповісти
Чим бл№",наліт?! Дронами? Мене заклюють, але напишу сумну правду - з тим боєзарядом що там є, навіть при влучанні в цистерну з паливом, сусідні стоять цілі. Та бл№" Шахед кращий, його варто було копіювати. Що буде будівлі від дрона з 5-10 кг. вибухівки? І це не пишу про ряд недоліків конструкції, про які писали спеціалісти. Коли ми дізнаємось, вартість дронів і хто власник їх виробництв, от тоді і зрозуміємо в чому їх завдання. На жаль, гарний результат (як у випадку бази з ************), це скоріше виключення, аніж правило.
Потрібна крилата та балістична ракета, з нормальною боєголовкою (150-500кг.). Але ці програми знищив Зеленський, вірно продовживши те що зробив свого часу Янукович. А тепер пудрить мізки своїм мільйоном дронів.
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08.07.2024 16:58 Відповісти
Горіти у Вогні всім рашистам!
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08.07.2024 15:34 Відповісти
У нас себеу чим повинно займатись?Коментувати чим вдарили кацапи по Києву?А гебняво-грушна агентура в ОПг презідента їх не цікавить.
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08.07.2024 15:37 Відповісти
Рискну предположить, что в этот раз прилетело что-то с РЭБ на борту.
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08.07.2024 15:41 Відповісти
Люди передають воду до зруйнованої кацапами лікарні

Відео дня - https://t.me/gistapapapa/95393 https://t.me/gistapapapa/95393

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08.07.2024 16:30 Відповісти
 
 