Предварительно, РФ ударила по "Охматдету" ракетой Х-101, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Чем бил враг по детской больнице?
По предварительным данным следователей Службы безопасности, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.
"На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты", - говорится в сообщении.
Малюк об ударе по "Охматдету"
"Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист - это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", - отметил глава СБУ Василий Малюк.
Последствия российского удара по "Охматдету"
По состоянию на 13:50 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли двое работников больницы, семь человек получили ранения, из них по меньшей мере двое детей.
Следственно-оперативная группа СБУ вместе с Национальной полицией и другими соответствующими службами продолжают работу на месте трагедии.
В рамках уголовного производства, начатого Службой безопасности ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством), продолжается расследование.
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відчуваєте різницю?
влада прошвендяла все що могла.. захист енергетики, захист цивільної інфраструктури.. про військових - взагалі забила.
ППО-шницяПТУ-шниця
а для літаків ми чогось перестали виробляти ракети... хоча раніше це був основний екпорт оборонпрому..
Утім, ліквідація навіть справжнього путіна справу не вирішить. Бо є підлий русскій_народ. Вся проблема в цьому багатомільйонному натовпі покидьків зі свідомістю рабів.
ППО просто не успело отработать всех сразу
Поэтому что то и пропустили
К сожалению...
"Очень жаль, что все, кто "умеют" руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами." - Франсуа Миттеран французский политический деятель 1916-1996г.
ви ж зрозуміли, в чому робота сбу? в квалисифікації.
те, що вже третій рік, ці пілоти досі живі та ******** україну, сбу, якось не може, прийти до тями.
зате, міжнародні перевізники відмовилися заходити в одесу, бо там задовбали вимагати хабарі.
а хто у нас "опікується" таможнею?
червінський, чітко, все сказав про малюка.
де виготовляють усю номенклатуру моторів для крилатих ракет. Чи це ще червона лінія?!
Потрібна крилата та балістична ракета, з нормальною боєголовкою (150-500кг.). Але ці програми знищив Зеленський, вірно продовживши те що зробив свого часу Янукович. А тепер пудрить мізки своїм мільйоном дронів.
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