РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8952 посетителя онлайн
Новости Фото Война
10 203 69

Предварительно, РФ ударила по "Охматдету" ракетой Х-101, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чем бил враг по детской больнице?

По предварительным данным следователей Службы безопасности, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.

"На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты", - говорится в сообщении.

Малюк об ударе по "Охматдету"

"Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист - это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", - отметил глава СБУ Василий Малюк.

Последствия российского удара по "Охматдету"

По состоянию на 13:50 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли двое работников больницы, семь человек получили ранения, из них по меньшей мере двое детей.

Наслідки удару по Охматдиту
Наслідки удару по Охматдиту
Наслідки удару по Охматдиту
Наслідки удару по Охматдиту
Наслідки удару по Охматдиту
Наслідки удару по Охматдиту

Следственно-оперативная группа СБУ вместе с Национальной полицией и другими соответствующими службами продолжают работу на месте трагедии.

В рамках уголовного производства, начатого Службой безопасности ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством), продолжается расследование.

Автор: 

ОХМАТДЕТ (244) ракеты (3618) СБУ (20053) Воздушные атаки на Киев (759)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Всі російські пілоти та їх сім'ї повинні бути ліквідовані як міжнародні терористи та воєнні злочинці. Це стосується також путінських ракетчиків та артилеристів.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:48 Ответить
+16
раніше нам казали що їх збивають десятками, сотнями..
відчуваєте різницю?
влада прошвендяла все що могла.. захист енергетики, захист цивільної інфраструктури.. про військових - взагалі забила.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:45 Ответить
+9
Тобто - це навіть не кинджал? І її не збили?!
показать весь комментарий
08.07.2024 14:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто - це навіть не кинджал? І її не збили?!
показать весь комментарий
08.07.2024 14:39 Ответить
Новини відкрийте і дізнаєтесь, збили, чи ні.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:44 Ответить
Свєта пісатєль, а не читач. Читати то вже складно
показать весь комментарий
08.07.2024 14:49 Ответить
А ти - дебіл, який підгавкує позитивній ботні на зарплаті.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:50 Ответить
Свєта бот лише ти. Твоє завдання зрозуміле, після чергового акту геноциду від московитів, з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі окрім московитів.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:57 Ответить
сьвЄта_круп -- рідкісна фсб-івська свинота. З "мовчаном" у парі працюють.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:10 Ответить
В неї всі, хто проти москалоти, то "зелень" і "боти подоляка".
показать весь комментарий
08.07.2024 15:38 Ответить
Свєта - москаляча ботяра, завдання якої висєратись на ЗСУ і намагатися прилепити до захисників репутацію "Зебілів"
показать весь комментарий
08.07.2024 15:31 Ответить
вы что тупые, сбили, что осталось упало на больницу, могло упасть на стадион, парк....если бы сбили кукурузник. он бы тоже упал на город. это не разрушения от взрыва ракеты. если бы она, то корпуса бы сдуло как ветром лист. масса заряда 500 кг. если тонна железа падает с высоты 10 км! включай физику за 9 класс F=mgh.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:50 Ответить
Ідіоти зелені, ви руйнування бачили? Чи ви любу сцянину від влади жерете?
показать весь комментарий
08.07.2024 14:52 Ответить
скажу навіть більше: є відео, це цілісінька ракета прямо влучає в Охматдит. але дебілам це не важливо.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:59 Ответить
вот на таких ослах которым хуже не будет и появилась ситуация. от ракеты С300 воронка 5х15 м. там заряд до 90 кг и вес 1000. здесь вес 3т и БЧ 500. вспомни дом в Днепре 2022г.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:06 Ответить
Якби "цілісенька ракета" влучила б в Охматдіт, там би повністю корпус би по району розкидало і багато б десятків мертвих дітей би було...
показать весь комментарий
08.07.2024 15:37 Ответить
чего ты влепило свой коммент под мой? есть возражения?
показать весь комментарий
08.07.2024 15:00 Ответить
бот лише ти. Твоє завдання зрозуміле, після чергового акту геноциду від террористів, з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі , окрім ботоксного деда та йо@боной русні.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:04 Ответить
хоч хтось помітив цей розсадник москалячої ботви... Ставьте їх у спам усюди, де бачите.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:55 Ответить
Якби це була балістика то так а якщо це крилата ракета то мабуть ні її пропустили.... і це була цілеспрямована атака... нічого нового... стара совкова тактика
показать весь комментарий
08.07.2024 14:59 Ответить
Карлуша,10 км?Ти нічого не сплутав?
показать весь комментарий
08.07.2024 15:08 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2024 15:05 Ответить
Раніше в нашому районі ППО валило по-чорному і майже все збивали, а сьогодні був ПРИЛІТ, а ППО хоч би раз гавкнуло! Хоча по новинам сказали - падіння уламків... Схоже, ППО перемістили десь ближче до Конча Заспи.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:12 Ответить
Вполне сбиваемая ракета.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:41 Ответить
Раньше их сбивали десятками в дни обстрелов
показать весь комментарий
08.07.2024 14:43 Ответить
Кожен запуск москалі намагаються вигадати щось нове, щоб обійти ппо. Іноді це вдається.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:45 Ответить
раніше нам казали що їх збивають десятками, сотнями..
відчуваєте різницю?
влада прошвендяла все що могла.. захист енергетики, захист цивільної інфраструктури.. про військових - взагалі забила.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:45 Ответить
Ну оце більше схоже на правду.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:46 Ответить
Они ничего не прошвендяли, они это делают абсолютно осознано, спецом, им поставлена такая задача кремлядями.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:55 Ответить
ППО ЗСУ насцяти на "завдання" твоїх кремлядів, киця.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:30 Ответить
Мадам, вы д**а или на работу вышли?
показать весь комментарий
08.07.2024 15:47 Ответить
Тільки офіційно півтора млн. мобілізованих, військових, до мільйона силовиків сидять в тилу, а ракети, що летять трохи швидше шахідів збивати нікому
показать весь комментарий
09.07.2024 01:18 Ответить
Гепард легко збиває цей аналоговнєт, навіть кулеметами військові збивали
показать весь комментарий
09.07.2024 01:14 Ответить
чому ж ви її не збили???
показать весь комментарий
08.07.2024 14:41 Ответить
тому що це не завжди можливо, не тупіть.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:42 Ответить
їбать ти крута ППО-шниця ПТУ-шниця
показать весь комментарий
08.07.2024 14:47 Ответить
Це просто ботва, з позитивною методичкою, яка постійно бігає і відбілює факапи зелені.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:53 Ответить
кицька, зелень не має ніякого відношення до збиття чи не збиття ворожих ракет. Тільки якщо ти "зеленню" звісно не ЗСУ називаєш.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:26 Ответить
Тому що мабуть у нас недостатньо ППО для повноцінного захисту....

а для літаків ми чогось перестали виробляти ракети... хоча раніше це був основний екпорт оборонпрому..
показать весь комментарий
08.07.2024 14:55 Ответить
минулого року ми ці ракети десятками збивали на підльотах до Києва. а сьогодні нам руйнують головну дитячу лікарню країни.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:57 Ответить
Знайшли мертву зону або ППО збивало пріорітетні цілі в той час... до прикладу балістичні які могли вразити їх
показать весь комментарий
08.07.2024 15:01 Ответить
Svoloci kacapi eto vsem jasno.PVO dolzna sbyvat krylatyje raketi Kijeve gde zacyta samaja lucaja ot liubix raket.Otomstit za eto nado likvidirovaja samogo putlera,nad etim dolzen rabotat Maliuk i cem bystrej eto zdelat .
показать весь комментарий
08.07.2024 14:47 Ответить
Та там стільки копій "путіна", що невідомо кого ліквідувати.

Утім, ліквідація навіть справжнього путіна справу не вирішить. Бо є підлий русскій_народ. Вся проблема в цьому багатомільйонному натовпі покидьків зі свідомістю рабів.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:13 Ответить
Всі російські пілоти та їх сім'ї повинні бути ліквідовані як міжнародні терористи та воєнні злочинці. Це стосується також путінських ракетчиків та артилеристів.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:48 Ответить
Пілоти, навіть не обгорюється. Вони чудово розуміють куди направляють бомби
показать весь комментарий
08.07.2024 14:50 Ответить
приєднуйся до ліквідайціної роти "Лють", воїне!
показать весь комментарий
08.07.2024 14:51 Ответить
На відео прильотів декілька. Рашисти били прицільно по лікарні з дітками, бо діти для українців це святе.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:49 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2024 14:51 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2024 14:52 Ответить
по видимому,атака была слишком массированной и одновременной
ППО просто не успело отработать всех сразу
Поэтому что то и пропустили
К сожалению...
показать весь комментарий
08.07.2024 14:53 Ответить
"слішком масірованоє" у тєбьа сознаніє ілі єво адсудствіе минулого року ми ракети десятками збивали. сьогодні майже всі влучили в цілі.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:01 Ответить
"Дуже шкода, що всі, хто "вміють" збивати швидкі ракети долбонної русні, що швидко летять та маневрують у небі, вже працюють таксистами та перукарями."

"Очень жаль, что все, кто "умеют" руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами." - Франсуа Миттеран французский политический деятель 1916-1996г.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:22 Ответить
Всего по Украине было запущено около 40 ракет по всем областям, я бы не сказал, что это был самый массовый запуск...бывало и больше сотни.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:01 Ответить
Свідомо ворог хотів вбити якнайбільше дітей і лікарів і невже цього разу не зберуть рад. без . ООН ? що б хоч привернути увагу світової спільноти і засудити цю терористичну нациську недодержаву під назвою расея і і найбільшого світового терориста путіна , чи далі декларативні безпекові угоди які жодної юридичної сили не мають.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:57 Ответить
а хто головує в радбезі ?
показать весь комментарий
09.07.2024 01:31 Ответить
СБУ кваліфікувала

ви ж зрозуміли, в чому робота сбу? в квалисифікації.
те, що вже третій рік, ці пілоти досі живі та ******** україну, сбу, якось не може, прийти до тями.
зате, міжнародні перевізники відмовилися заходити в одесу, бо там задовбали вимагати хабарі.
а хто у нас "опікується" таможнею?
червінський, чітко, все сказав про малюка.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:58 Ответить
Може хто не знав ..х101 заряджають теплові ловушки і вони спрацьовують при наближенні до цілі ..писали що х101 над Києвом викидала теплові ловушки ..також Іскандер начинений 60 хибними цілями ..він їх розкидає при наближенні
показать весь комментарий
08.07.2024 15:01 Ответить
X-101 - точность 10-20 метров. Били намеряно по больнице.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:05 Ответить
Точність (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F КІВ ), м(6-10) 10-20...
показать весь комментарий
08.07.2024 15:17 Ответить
Смерть путлеру!
показать весь комментарий
08.07.2024 15:16 Ответить
Головне не те що збили чи не збили, а те що в єрмакову хатинку не влучили.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:22 Ответить
Мабуть вже пора зробити масований наліт на ОДК-Сатурн (Рибінськ-Ярославська область),
де виготовляють усю номенклатуру моторів для крилатих ракет. Чи це ще червона лінія?!
показать весь комментарий
08.07.2024 15:23 Ответить
Чим бл№",наліт?! Дронами? Мене заклюють, але напишу сумну правду - з тим боєзарядом що там є, навіть при влучанні в цистерну з паливом, сусідні стоять цілі. Та бл№" Шахед кращий, його варто було копіювати. Що буде будівлі від дрона з 5-10 кг. вибухівки? І це не пишу про ряд недоліків конструкції, про які писали спеціалісти. Коли ми дізнаємось, вартість дронів і хто власник їх виробництв, от тоді і зрозуміємо в чому їх завдання. На жаль, гарний результат (як у випадку бази з ************), це скоріше виключення, аніж правило.
Потрібна крилата та балістична ракета, з нормальною боєголовкою (150-500кг.). Але ці програми знищив Зеленський, вірно продовживши те що зробив свого часу Янукович. А тепер пудрить мізки своїм мільйоном дронів.
показать весь комментарий
08.07.2024 16:58 Ответить
Горіти у Вогні всім рашистам!
показать весь комментарий
08.07.2024 15:34 Ответить
У нас себеу чим повинно займатись?Коментувати чим вдарили кацапи по Києву?А гебняво-грушна агентура в ОПг презідента їх не цікавить.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:37 Ответить
Рискну предположить, что в этот раз прилетело что-то с РЭБ на борту.
показать весь комментарий
08.07.2024 15:41 Ответить
Люди передають воду до зруйнованої кацапами лікарні

Відео дня - https://t.me/gistapapapa/95393 https://t.me/gistapapapa/95393

показать весь комментарий
08.07.2024 16:30 Ответить
 
 