РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8996 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 281 68

Гендиректор Охматдета о сегодняшнем вражеском ракетном ударе по больнице: "Это доказательство того, что Россия не должна существовать как страна". ВИДЕО

Генеральный директор Охматдета Владимир Жовнир прокомментировал сегодняшний российский ракетный удар по больнице "Охматдет".

Соответствующее видео опубликовано на официальном телеграм-канале НДСБ "Охматдет", передает Цензор.НЕТ.

"Наша больница, - это самая большая больница в Европе. Именно здесь лечатся более 600 детей ежедневно. Именно здесь дети находят надежду на жизнь, и именно по этому заведению сегодня прилетела российская ракета. Россия - страна террорист, это очередное доказательство того, что Россия не должна существовать как страна", - заявил Владимир Жовнир.

Также смотрите: Украинский FPV-дрон уничтожает российского снайпера на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

ОХМАТДЕТ (244) ракеты (3618) Воздушные атаки на Киев (759)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+40
Каzапія повинна здохнути разом із здичавілими каzапами.
показать весь комментарий
08.07.2024 17:25 Ответить
+38
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показать весь комментарий
08.07.2024 17:34 Ответить
+26
Якщо постійний член Радбезу ООН здійснює такі теракти - чому ще можна дивуватися ?
Висновок - весь Світ є союзником *****
показать весь комментарий
08.07.2024 17:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Каzапія повинна здохнути разом із здичавілими каzапами.
показать весь комментарий
08.07.2024 17:25 Ответить
А ти, кацапе, що тут забув? Йди, **** підарська, в бан!!!
показать весь комментарий
08.07.2024 18:05 Ответить
А що Маккейн?)
Він то свою справу зробив
показать весь комментарий
08.07.2024 18:07 Ответить
А московія розвалиться!
показать весь комментарий
08.07.2024 18:08 Ответить
Інсектицид від Сарани.
показать весь комментарий
08.07.2024 18:10 Ответить
***** смокчи кацапе
показать весь комментарий
08.07.2024 18:25 Ответить
Ну почему же ? За последние 100 лет дважды полыхала,вытянули окорочками Буша и западными кредитами,третий раз будет последний и окончательный. Никто ваш чумной барак спасать не будет,даже китайцы,заберут себе сколько смогут земельки а остальное будет поделено на кучу,,народных республик,,. Ты видать молодое кацапа ,не помнишь дефолтов и нищеты,и как вас за уши ,,клятый запад,,вытянул.
показать весь комментарий
08.07.2024 18:42 Ответить
В кожного москаля буде горіти земля під ногами, як тільки він на неї десь ступить в Криму, чи то на Донбасі. А москальскі діти будуть платити за злочини своїх перемолотих в Україні батьків.
показать весь комментарий
08.07.2024 18:44 Ответить
Якщо постійний член Радбезу ООН здійснює такі теракти - чому ще можна дивуватися ?
Висновок - весь Світ є союзником *****
показать весь комментарий
08.07.2024 17:27 Ответить
Юридично вони не тільки не є постійним членом Радбезу ООН, а щє й взагалі в ООН забули вступити. Вони незаконно займають там не своє місце.
показать весь комментарий
08.07.2024 17:32 Ответить
Якщо решта це сприймає - отже все так і треба
показать весь комментарий
08.07.2024 18:19 Ответить
решта хіба що іспанський сором за те "ООН" відчуває
показать весь комментарий
08.07.2024 18:45 Ответить
Росія не мусить існувати як країна Джерело:

показать весь комментарий
08.07.2024 17:31 Ответить
твари кацапские будьте вы прокляты до последнего колена,горите вечно в аду!!!
показать весь комментарий
08.07.2024 17:33 Ответить
Кацапстан потрібно стерти з лиця землі , як аони це роблять
з мирною Украіною , а кремлівського упиря негайно потрібно відправити де Гааги , де би він не був😡
показать весь комментарий
08.07.2024 17:34 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показать весь комментарий
08.07.2024 17:34 Ответить
Якщо точніше - рашизм.
Все вірно сказано.
показать весь комментарий
08.07.2024 19:24 Ответить
Рашизм, це зараз. Тоді щє не було нацистської ідеології "руський мір".
показать весь комментарий
08.07.2024 21:40 Ответить
Золоті слова !
показать весь комментарий
08.07.2024 21:09 Ответить
Героям Слава 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показать весь комментарий
08.07.2024 17:37 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2024 17:38 Ответить
Ех, якби президентом був Порох, то такі написи можна було б робити на великих крутих ракетах, які б діставали до москви, та й далекобійних дронів було в рази більше. Хоча що я кажу?! Якби презом був Порох, нічого цього взагалі б не було!
показать весь комментарий
08.07.2024 20:49 Ответить
а россіяни не повинні існувати як народ, нація, чи навіть фауна.
показать весь комментарий
08.07.2024 17:41 Ответить
Недостаточно просто развалить парашу или "просто перестать стрелять". Всё население параши (десятки миллионов свинособак) должно быть ПОГОЛОВНО УНИЧТОЖЕНО.
показать весь комментарий
08.07.2024 17:41 Ответить
Лопатами????? Від кулеби???
показать весь комментарий
08.07.2024 17:43 Ответить
Лопатами добивати.
показать весь комментарий
08.07.2024 17:44 Ответить
Асфальтом. От Янелоха Оманского.
показать весь комментарий
08.07.2024 17:47 Ответить
яке ж ти кончіне
показать весь комментарий
08.07.2024 18:26 Ответить
Зебил, тебе припекло? Охлади себе очко...
показать весь комментарий
08.07.2024 18:32 Ответить
Трамп за застосування прибічниками Асада хімічної зброї проти дітей вдарив по Сирії томогавками. Розбудіть Байдена. Може зітре військові бази хоч в Криму.
показать весь комментарий
08.07.2024 17:45 Ответить
Трамп радше вдарить томагавками по Києву - щоб примусити Україну "к справєдлівому міру".
показать весь комментарий
08.07.2024 17:54 Ответить
Брєд. Трамп дійсно імпульсивний, але якщо і вдарить - то найімовірніше винесе склад російської ядерної зброї в білорусі. До речі, війна в Україні тоді дійсно навіть може і трохи пригальмувати, бо москаль дурний і відповість десь по балтійським країнам.
показать весь комментарий
08.07.2024 18:48 Ответить
Ну ну..байден знає як кидати союзників...приклад афган
показать весь комментарий
08.07.2024 17:55 Ответить
Афган - це про трампа
показать весь комментарий
08.07.2024 18:10 Ответить
Ну є шанс реабілітуватись і рейтинг підвищити. Американці ******* сильних президентів.
показать весь комментарий
08.07.2024 18:10 Ответить
Кожен лаптемордий має здохнути в пекельних муках!
показать весь комментарий
08.07.2024 17:46 Ответить
Так і є. Хтось повинен зникнути. До цього ні про який мире не може бути й мови.
показать весь комментарий
08.07.2024 17:51 Ответить
Судячи з того які у московитів союзники і які у нас партнери то не важко здогадатись хто це буде
показать весь комментарий
08.07.2024 17:54 Ответить
Все одно парашка буде ослаблена і її можна буде добити.
показать весь комментарий
08.07.2024 17:58 Ответить
Повністю згоден з керівником лікарні ...
показать весь комментарий
08.07.2024 18:07 Ответить
Вот только тупоголовые розовые пони делают всё что бы параша не развалилась.
показать весь комментарий
08.07.2024 18:15 Ответить
параша вже взагалі не існує, як держава із визнаними кордонами. проблема в "руському мірє" і "руських", які щє шорхаються по тимчасово окупованому ними набору різних територій.
показать весь комментарий
08.07.2024 18:52 Ответить
Це потрібно заради збереження всього цивілізованого Світу
показать весь комментарий
08.07.2024 18:20 Ответить
А хіба Україна, як засновник ООН не може почати процесс ліквідаціїї цієї прокомуністичної , прокацапської бюрократичної банди ліваків? Було б бажання?... Але в зеленої гидоти такого бажання не буде, ніколи, бо харчуються вони в орді!
показать весь комментарий
08.07.2024 18:22 Ответить
Так іди до праваків - Трампа, Ле Пен, Орбана, AfD, і їм подібних. Вони ж тобі більше від лівих подобаються, чи не так?
показать весь комментарий
08.07.2024 18:36 Ответить
Тобі нагадати що лівацька ідеологія є злочинна і анти людська і веде до деградації?
показать весь комментарий
09.07.2024 10:26 Ответить
Тобі нагадати що ультра права ідеологія є злочинна і веде до деградації?
А ще вона веде до знищення українців, адже нинішня росія є прикладом країни, де влада використовує саме праву ідеологію.
показать весь комментарий
09.07.2024 11:16 Ответить
Правову ідеологія використовували наші герої з УПА і ОУН нагадати вам, мій прадід герой УПА розстрілював тих хто сповідував лівацьку ідеологію, ліва ідеологія веде до деградації і толерастії веде до перетворення нації на терпіл і любителів мігрантів. Рф використовує якраз комуністичну лівацьку ідеологію. Ніколи ліва ідеологія яка ще з 19 століття спиралась на бидло і чернь не вела до успіху
показать весь комментарий
09.07.2024 15:10 Ответить
ліва ідеологія веде до деградації і толерастії веде до перетворення нації на терпіл і любителів мігрантів - це один в один слова, котрі регулярно кажуть в росії, коли ведуть мову про ту ж Європу. ОУН та УПА мали не скільки праву, як націоналістичну ідеологію, хоча зараз і кажуть що це одне і теж, але це не так. Того ж Степана Бандеру німці відправили в концтабір не за його праві погляди, а за його націоналістичні переконання. Щось він їм правим не здавався.
А РФ зараз пропагує саме праву ідеологію, навіть не націоналістичну. Втім там зараз безумний сплав фашизму з Леніним в Москві, це скоріше до психіатрів вирішувати як точно назвати цей устрій.
Ніколи права ідеологія не дасть народу щастя, але так само не дасть її і ліва. До успіху ідуть ті країни, котрі балансують між цими різними, але так схожими напрямами. Центристи, як кажуть, які беруть гарні ідеї і з лівого крила і з правого, але не займаються безумним падінням на одну сторону. Україна побачила уже праві крайнощі - коли сюди прийшли німецькі ультраправі - нацисти, побачила і ультраліві крайнощі, коли була примушена, кров'ю, 70 років будувати фантазії Маркса та Леніна. Нам давно пора іти шляхом нормального світу, без усіляких крайностей.
показать весь комментарий
09.07.2024 18:01 Ответить
Відкрию секрет але націоналісти це праві і націоналізм це права ідеологія
показать весь комментарий
10.07.2024 11:57 Ответить
Відкрию ще більший секрет, націоналізм це не права ідеологія. І щоб не цитувати тут різних політологів, скористаємось альтернативним та простим способом - питання ChatGPT
Питання - Націоналізм це права ідеологія?
Відповідь - Націоналізм можна розглядати як ідеологію, але він не обов'язково є правою ідеологією. Націоналізм виникає як політична ідеологія, що підкреслює важливість національної ідентичності, самовизначення і незалежності націй або народів. Він може мати різні відтінки і проявлятися в різних формах, від консервативного до прогресивного.

Існують різні типи націоналізму, включаючи:
Етнічний націоналізм, який акцентується на спільності культурних, етнічних чи релігійних характеристик народу.
Політичний націоналізм, що ставить у центр уваги політичні інтереси нації і прагне досягти чи зберегти політичну незалежність.
Ліберальний націоналізм, який поєднує національну ідентичність з принципами індивідуальних прав і свобод.
Агресивний націоналізм, що може виражатися у формі імперіалізму або націоналістичної агресії.

Отже, націоналізм не є однозначно правою чи лівою ідеологією. Він може включати в себе різні соціальні, економічні та культурні підходи, залежно від контексту і конкретних обставин.

Чи мені писати тут цитати різних політологів та академічні визначення?
показать весь комментарий
10.07.2024 14:33 Ответить
Історично націоналісти завжди були проти ліваків
показать весь комментарий
10.07.2024 21:43 Ответить
І знову, ні.
Соціалістична партія Нідерландів (Socialist Party, SP) - ця партія виступає за захист соціальних прав працівників і підтримку соціальних програм, одночасно обмежуючи глобалізаційні процеси і підтримуючи національний суверенітет.
Соціалістична партія Австрії (Socialist Party of Austria, SPÖ) - хоча ця партія була традиційно лівою, в останні роки вона змінила свою позицію щодо націоналізму, акцентуючи на захисті австрійських інтересів і культурної спадщини.
Соціалістична партія Швейцарії (Socialist Party of Switzerland, SP) - вона підтримує соціальну справедливість і відповідальність перед громадянами, але також має певні націоналістичні настанови, особливо щодо збереження швейцарської ідентичності та незалежності.
Ліві об'єднання (Die Linke) в Німеччині - хоча вони не є чисто націоналістичною партією, вони мають націоналістичні елементи в своїй платформі, особливо щодо захисту соціальних програм для німецьких громадян та критики глобалізаційних процесів.
Партія "Партизан" (Parti des Partisans) в Франції - це молода партія, яка об'єднує ліві та націоналістичні ідеї, акцентуючи на захисті французької культури і суспільства від зовнішніх впливів.
Британська робітнича партія (Labour Party) до середини 20-го століття мала націоналістичні відтінки у своїй платформі. Наприклад, до Першої світової війни вони підтримували політику національної солідарності та захисту британських промислових робітників від іноземної конкуренції.
Партія "Карл Лібкнехт" (Karl Liebknecht Party) в Німеччині під час Веймарської республіки - ця партія була лівою і націоналістичною, підтримуючи соціалістичні ідеї і акцентуючи на захисті німецьких робітників і національних інтересів.
Партія "Лівий фронт" (Front de Gauche) в ******** Франції - це коаліція лівих партій, яка виступає проти глобалізації та підтримує національні інтереси, зокрема захист культурної спадщини та промислової бази Франції.
Ці приклади показують, що націоналістичні елементи можуть бути присутні в програмах лівих партій як у минулому, так і в ********* політичному спектрі, в залежності від історичного контексту і конкретних умов кожної країни.
показать весь комментарий
10.07.2024 22:30 Ответить
пора в метро москви хімію розпилити, щоб тис 200 свинособак відкопитилось
показать весь комментарий
08.07.2024 18:30 Ответить
Справа навіть не в росії, як країні, навіть не в їх пропагандистах, справа в тамтешньому населенні. Поглянув на їх коментарі в Ютубі, Телеграмі, парі сайтів, і немов в вигрібну яму окунувся, вони там аж верещать від радості. Вони чудово розуміють що це не ракета ППО, що це не випадкове влучання. Їм не потрібні вигадки їх пропаганди. Вони масово щиро радіють гибелі дітей і мріють про продовження. Це вже навіть на дикунів не тягне, це просто територія заповнена зійшовшими з розумі від крові бешеними істотами. І можна розробити ерефію на частини, але ці потвори не зникнуть. Тільки знищення, або тривалий, на десятиріччя карантин, щоб ця зараза не розносилась по світу.
показать весь комментарий
08.07.2024 18:34 Ответить
кацапы воют воем,,мигранты со средней азии их притесняют во все щели! https://www.youtube.com/watch?v=Xx4BJlXNU8I https://www.youtube.com/watch?v=Xx4BJlXNU8I

показать весь комментарий
08.07.2024 18:40 Ответить
Москва має горіти. усі їхні ЦУМи ГУМи, Останкіни мають лежати в руїнах.
показать весь комментарий
08.07.2024 19:14 Ответить
Повністю згоден. Страшенно шкода, що до Заходу це ніби й доходить, але ну дуууже повільно!
показать весь комментарий
08.07.2024 20:51 Ответить
Нам потрібні крилаті та балістичні ракети для знищення летовищ, літаків у повітрі та інфраструктури міст країни - терориста. Путінська росія повинна бути стерта з мапи світу!
показать весь комментарий
08.07.2024 20:56 Ответить
Мордор маэ бути знищенним!!!
показать весь комментарий
08.07.2024 21:12 Ответить
Не "має", а " мусить".
показать весь комментарий
08.07.2024 23:14 Ответить
ага, ага!
а, прострочений зе!гундос готує план миру, на основі підписаної стамбульської капітуляції.
показать весь комментарий
09.07.2024 09:44 Ответить
Гендиректор Охматдиту про сьогоднішній ворожий ракетний удар по лікарні: "Це доказ того, що Росія не мусить існувати як країна". ВIДЕО Джерело:
Це так, АМІНЬ !
На ії місці повинні бути держави - республіки побудовані на національних принципах,
а не на принципі успішної москви як "великої росіянської мрії".
показать весь комментарий
09.07.2024 11:37 Ответить
показать весь комментарий
09.07.2024 11:39 Ответить
 
 