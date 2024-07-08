Гендиректор Охматдета о сегодняшнем вражеском ракетном ударе по больнице: "Это доказательство того, что Россия не должна существовать как страна". ВИДЕО
Генеральный директор Охматдета Владимир Жовнир прокомментировал сегодняшний российский ракетный удар по больнице "Охматдет".
Соответствующее видео опубликовано на официальном телеграм-канале НДСБ "Охматдет", передает Цензор.НЕТ.
"Наша больница, - это самая большая больница в Европе. Именно здесь лечатся более 600 детей ежедневно. Именно здесь дети находят надежду на жизнь, и именно по этому заведению сегодня прилетела российская ракета. Россия - страна террорист, это очередное доказательство того, что Россия не должна существовать как страна", - заявил Владимир Жовнир.
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+40 Oleg K #589544
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+38 илья фёдоров #571810
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Він то свою справу зробив
Висновок - весь Світ є союзником *****
з мирною Украіною , а кремлівського упиря негайно потрібно відправити де Гааги , де би він не був😡
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Все вірно сказано.
А ще вона веде до знищення українців, адже нинішня росія є прикладом країни, де влада використовує саме праву ідеологію.
А РФ зараз пропагує саме праву ідеологію, навіть не націоналістичну. Втім там зараз безумний сплав фашизму з Леніним в Москві, це скоріше до психіатрів вирішувати як точно назвати цей устрій.
Ніколи права ідеологія не дасть народу щастя, але так само не дасть її і ліва. До успіху ідуть ті країни, котрі балансують між цими різними, але так схожими напрямами. Центристи, як кажуть, які беруть гарні ідеї і з лівого крила і з правого, але не займаються безумним падінням на одну сторону. Україна побачила уже праві крайнощі - коли сюди прийшли німецькі ультраправі - нацисти, побачила і ультраліві крайнощі, коли була примушена, кров'ю, 70 років будувати фантазії Маркса та Леніна. Нам давно пора іти шляхом нормального світу, без усіляких крайностей.
Питання - Націоналізм це права ідеологія?
Відповідь - Націоналізм можна розглядати як ідеологію, але він не обов'язково є правою ідеологією. Націоналізм виникає як політична ідеологія, що підкреслює важливість національної ідентичності, самовизначення і незалежності націй або народів. Він може мати різні відтінки і проявлятися в різних формах, від консервативного до прогресивного.
Існують різні типи націоналізму, включаючи:
Етнічний націоналізм, який акцентується на спільності культурних, етнічних чи релігійних характеристик народу.
Політичний націоналізм, що ставить у центр уваги політичні інтереси нації і прагне досягти чи зберегти політичну незалежність.
Ліберальний націоналізм, який поєднує національну ідентичність з принципами індивідуальних прав і свобод.
Агресивний націоналізм, що може виражатися у формі імперіалізму або націоналістичної агресії.
Отже, націоналізм не є однозначно правою чи лівою ідеологією. Він може включати в себе різні соціальні, економічні та культурні підходи, залежно від контексту і конкретних обставин.
Чи мені писати тут цитати різних політологів та академічні визначення?
Соціалістична партія Нідерландів (Socialist Party, SP) - ця партія виступає за захист соціальних прав працівників і підтримку соціальних програм, одночасно обмежуючи глобалізаційні процеси і підтримуючи національний суверенітет.
Соціалістична партія Австрії (Socialist Party of Austria, SPÖ) - хоча ця партія була традиційно лівою, в останні роки вона змінила свою позицію щодо націоналізму, акцентуючи на захисті австрійських інтересів і культурної спадщини.
Соціалістична партія Швейцарії (Socialist Party of Switzerland, SP) - вона підтримує соціальну справедливість і відповідальність перед громадянами, але також має певні націоналістичні настанови, особливо щодо збереження швейцарської ідентичності та незалежності.
Ліві об'єднання (Die Linke) в Німеччині - хоча вони не є чисто націоналістичною партією, вони мають націоналістичні елементи в своїй платформі, особливо щодо захисту соціальних програм для німецьких громадян та критики глобалізаційних процесів.
Партія "Партизан" (Parti des Partisans) в Франції - це молода партія, яка об'єднує ліві та націоналістичні ідеї, акцентуючи на захисті французької культури і суспільства від зовнішніх впливів.
Британська робітнича партія (Labour Party) до середини 20-го століття мала націоналістичні відтінки у своїй платформі. Наприклад, до Першої світової війни вони підтримували політику національної солідарності та захисту британських промислових робітників від іноземної конкуренції.
Партія "Карл Лібкнехт" (Karl Liebknecht Party) в Німеччині під час Веймарської республіки - ця партія була лівою і націоналістичною, підтримуючи соціалістичні ідеї і акцентуючи на захисті німецьких робітників і національних інтересів.
Партія "Лівий фронт" (Front de Gauche) в ******** Франції - це коаліція лівих партій, яка виступає проти глобалізації та підтримує національні інтереси, зокрема захист культурної спадщини та промислової бази Франції.
Ці приклади показують, що націоналістичні елементи можуть бути присутні в програмах лівих партій як у минулому, так і в ********* політичному спектрі, в залежності від історичного контексту і конкретних умов кожної країни.
а, прострочений зе!гундос готує план миру, на основі підписаної стамбульської капітуляції.
Це так, АМІНЬ !
На ії місці повинні бути держави - республіки побудовані на національних принципах,
а не на принципі успішної москви як "великої росіянської мрії".