Гендиректор Охматдета о сегодняшнем вражеском ракетном ударе по больнице: "Это доказательство того, что Россия не должна существовать как страна". ВИДЕО

Генеральный директор Охматдета Владимир Жовнир прокомментировал сегодняшний российский ракетный удар по больнице "Охматдет".

Соответствующее видео опубликовано на официальном телеграм-канале НДСБ "Охматдет", передает Цензор.НЕТ.

"Наша больница, - это самая большая больница в Европе. Именно здесь лечатся более 600 детей ежедневно. Именно здесь дети находят надежду на жизнь, и именно по этому заведению сегодня прилетела российская ракета. Россия - страна террорист, это очередное доказательство того, что Россия не должна существовать как страна", - заявил Владимир Жовнир.

Также смотрите: Украинский FPV-дрон уничтожает российского снайпера на Покровском направлении. ВИДЕО