Украинский FPV-дрон уничтожает российского снайпера на Покровском направлении. ВИДЕО

Воины 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского снайпера ударом дрона-камикадзе на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

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