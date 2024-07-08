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Тело оккупанта летит высоко вверх после взрыва вражеского БТРа на мине. ВИДЕО

Вражеский БТР подорвался на противотанковой мине во время попытки атаки на украинские позиции в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения бронемашины опубликована в соцсетях. На записи видно, как тело одного из захватчиков высоко подбрасывает взрывной волной.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант получает пулю от снайпера, выглянув из-за угла дома. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) Донецкая область (10009) БТР (366) мина (310)


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Топ комментарии
+20
Высоко полетел. К дождю, вестимо
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08.07.2024 12:23 Ответить
+18
Надо отдать должное - рекорд Магучих он побил. Правда, есть нюанс
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08.07.2024 12:31 Ответить
+16
В пекло він повинен летіти, в пекло! В чан з лайном!
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08.07.2024 12:23 Ответить
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Высоко полетел. К дождю, вестимо
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08.07.2024 12:23 Ответить
Кобзонята учат летать 🧚‍♀️🧚‍♂️
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08.07.2024 12:26 Ответить
Надо отдать должное - рекорд Магучих он побил. Правда, есть нюанс
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08.07.2024 12:31 Ответить
ОРЛЯТА УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ
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08.07.2024 13:47 Ответить
В пекло він повинен летіти, в пекло! В чан з лайном!
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08.07.2024 12:23 Ответить
кацапи на БТРи почали ставити катапульти для пілотівмехводів. Піклуються про особовий склад.
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08.07.2024 12:23 Ответить
Расчленовечение, как мы любим. Разборка тушки на части и полёт частями тела:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dy73i7/ua_drone_from_the_93rd_mechanized_brigade/
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08.07.2024 22:25 Ответить
схоже було на національну кацапську гру "гарадкі".
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09.07.2024 01:49 Ответить
Ага, эту игру "дальновидные" кацапы изобрели с расчётом в будущем от дронов отбиваться, но... что-то пошло не так
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10.07.2024 03:15 Ответить
Сбылась у человека мечта - полетел
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08.07.2024 12:24 Ответить
Побачив краєвид, як з квартири на Печерську.
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08.07.2024 12:25 Ответить
Була така пісня - ліш одна у летчіка мєчта - висота, ви-со-та... Це про нього. Здається кобздон її співав))) Зараз вже мабуть її слухає в чані з смолою...
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08.07.2024 21:50 Ответить
Акробатика - 12 из 10. Артистизм - 11 из 10. Мастерство - 14 из 10.
Лучший полет на мине (пока).
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08.07.2024 12:28 Ответить
тут і по дальності явно рекорд...
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08.07.2024 17:47 Ответить
Ванька по прыжкам с брони -
Чемпион планеты!
После взрыва полетел -
Третий месяц нету!
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08.07.2024 12:30 Ответить
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08.07.2024 12:48 Ответить
А він ніде не вдарився ?
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08.07.2024 12:53 Ответить
Наюх нам останки якогось підараса?! Он що з Омадетом ці курви зробили... Горіти в пеклі кацапсячій погані!
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08.07.2024 12:58 Ответить
Это вам не Бубка с его шестом. Свинособаки и без шеста выше летают.
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08.07.2024 13:00 Ответить
Я сподіваюсь з ним все гаразд?
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08.07.2024 13:00 Ответить
Реклама Аерофлоту.
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08.07.2024 13:41 Ответить
Космонавт!
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08.07.2024 14:38 Ответить
ето огалтєлая руSSо - фобія ... ..🤸‍♂️ .. ...
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08.07.2024 14:53 Ответить
Мабуть однофамілець гагаріна
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08.07.2024 15:01 Ответить
Юрка також повернувся на землю у обісраному скафандрі
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08.07.2024 15:05 Ответить
Магучіх зі своїм рекордом , курить в сторонці...
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08.07.2024 15:37 Ответить
I beleive I can fly.... 🎤 🎵
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08.07.2024 16:16 Ответить
рашист думал палєтєть на нєба в рай-но грєхі патянулі в ад...
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08.07.2024 17:17 Ответить
 
 