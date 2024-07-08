Тело оккупанта летит высоко вверх после взрыва вражеского БТРа на мине. ВИДЕО
Вражеский БТР подорвался на противотанковой мине во время попытки атаки на украинские позиции в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения бронемашины опубликована в соцсетях. На записи видно, как тело одного из захватчиков высоко подбрасывает взрывной волной.
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+20 Dmitry Klaus
показать весь комментарий08.07.2024 12:23 Ответить Ссылка
+18 Dmitry Klaus
показать весь комментарий08.07.2024 12:31 Ответить Ссылка
+16 MsSkifia #566162
показать весь комментарий08.07.2024 12:23 Ответить Ссылка
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пілотівмехводів. Піклуються про особовий склад.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dy73i7/ua_drone_from_the_93rd_mechanized_brigade/
Лучший полет на мине (пока).
Чемпион планеты!
После взрыва полетел -
Третий месяц нету!