Тело оккупанта летит высоко вверх после взрыва вражеского БТРа на мине. ВИДЕО

Вражеский БТР подорвался на противотанковой мине во время попытки атаки на украинские позиции в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения бронемашины опубликована в соцсетях. На записи видно, как тело одного из захватчиков высоко подбрасывает взрывной волной.

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