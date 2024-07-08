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Новости Видео Война
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Оккупант получает пулю от снайпера, выглянув из-за угла дома. ВИДЕО

Украинский снайпер ликвидировал оккупанта, который на короткое мгновение выглянул из-за угла дома во время уличного боя на торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой заснят фрагмент успешной работы украинского воина, опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Снайперы ночью уничтожают оккупантов вблизи Часова Яра. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) уничтожение (7273) Донецкая область (10009) снайперы (488) Торецк (499)


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Топ комментарии
+52
Українському снайперу респект...
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08.07.2024 09:43 Ответить
+35
Файно)
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08.07.2024 09:43 Ответить
+24
- Кукушка, кукушка, сколько мне жить?
- Ку
- Почему так ма
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08.07.2024 09:45 Ответить
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Файно)
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08.07.2024 09:43 Ответить
Подарував своїй машке Ладу.
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08.07.2024 10:49 Ответить
Українському снайперу респект...
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08.07.2024 09:43 Ответить
ибо нефуй
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08.07.2024 09:45 Ответить
- Кукушка, кукушка, сколько мне жить?
- Ку
- Почему так ма
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08.07.2024 09:45 Ответить
Песец подкрался незаметно:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dy0ez2/ua_uav_battalion_strike_drone_company_of_the_47th/
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08.07.2024 09:48 Ответить
Увага! Контент зi сценами насильства та жорстокостi над росiським ворогом. Рекомендується вранці людям із нестійкою психікою

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dy1gk7/ua_95th_air_assault_brigades_zhytomyr/
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08.07.2024 10:20 Ответить
підозрюю, що у них тканина на амуніції просякнута парафіном, щоб не промокала під дощем.
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08.07.2024 11:00 Ответить
А-а-а, ну тоді все чудово! Дизайнеру премію за геніальність і аналоговнетство. Нехай шиють на здоров'я.
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08.07.2024 11:07 Ответить
Ви бачили це ноу-хау від ЗСУ?
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dxqpzr/ukrainian_hur_training_countering_recon_ru_drones/

У стрілка shotgun (дробовик) GFA-GFY Semi Auto. Тут детальне відео:
https://www.youtube.com/watch?v=1lg7R2xDXr0
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08.07.2024 12:06 Ответить
ні, цього відео не бачив. Дякую.
Знаю, що на одещіні праюють по "розвідникам" з двомістного Як-52. Було відео.
Шотган гарний. На відео мабуть картеччю фігачить. Хоча може і крупним дробом, бо дев'ятьма картечинами все ж важкувато влучити.
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08.07.2024 12:21 Ответить
Там чи дальність чи купність. В нас цей шотган купують для особистої самоборони, для дому. Патрони різні. Є для птахів більше дрібних дробинок і є з більшим дробом для диких індичок.
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08.07.2024 12:35 Ответить
Ще і ногами дрига, мабуть до Кобзона розбіг брав.
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08.07.2024 09:51 Ответить
Это попали наверное в сердце... Типа умер, а мозг ногаи ещё сигналы подаёт "беги домой Ваня"...
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08.07.2024 16:47 Ответить
Визирнув із-за рогу, отримав поміж ріг.
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08.07.2024 09:55 Ответить
Скорее сбоку в грудак под автомат в сердце...
Обрати внимание - слева пуля в него пошла сквозь угол сарая
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08.07.2024 16:48 Ответить
горе то яке сталося...
ми можемо чим то допомогти? 😂
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08.07.2024 09:56 Ответить
А мог бы жрать водку в мухосранске...
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08.07.2024 09:57 Ответить
и маньку гладить во всех местах
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08.07.2024 10:06 Ответить
Сімулянт..
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08.07.2024 09:59 Ответить
Ой, на горі гречка, сидить зайчик,
Він ніжками, ніжками чеберяє

(дитяча пісенька)
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08.07.2024 09:59 Ответить
може який дрончік зверху, що би матрьошка вже впевнено без лади?
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08.07.2024 10:06 Ответить
а де кровища?
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08.07.2024 10:10 Ответить
Вместо крови - стекломой
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08.07.2024 12:49 Ответить
Може навіть снайпер був на зв"язку з дроноводом.
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08.07.2024 11:13 Ответить
Всего хо-ро-ше-го лапотник
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08.07.2024 11:33 Ответить
goodnight mister orc
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08.07.2024 11:48 Ответить
А неплохая GIF - ка может получиться ... ( коротка - як постріл ! и зрозуміла )
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08.07.2024 13:59 Ответить
Гоп хлоп прямо в лоб!
Прощавай валєра ! ©
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08.07.2024 14:11 Ответить
Снайпер его снял фактически сквозь преграду. Смотрите в момент его ухода на концерт - пулевая отметина слева сквозь угол стены сарая
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08.07.2024 16:37 Ответить
Це напевно той самий брат, сестрі якого кацапомер втирав, що її братан "не зря погиб", бо тепер на єво родінє міст побудують, спортмайданчик і діти поїдуть відпочивати у літній табір. Схоже, що лади закінчились, тепер будуть мости будувати.
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08.07.2024 23:59 Ответить
100М таких пострілів, і т.зв. руzкій вапрос буде закрито.
Назавжди.
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09.07.2024 10:13 Ответить
 
 