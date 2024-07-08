Оккупант получает пулю от снайпера, выглянув из-за угла дома. ВИДЕО
Украинский снайпер ликвидировал оккупанта, который на короткое мгновение выглянул из-за угла дома во время уличного боя на торецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой заснят фрагмент успешной работы украинского воина, опубликована в соцсетях.
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+52 Александр Чуднивец #474549
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dy0ez2/ua_uav_battalion_strike_drone_company_of_the_47th/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dy1gk7/ua_95th_air_assault_brigades_zhytomyr/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dxqpzr/ukrainian_hur_training_countering_recon_ru_drones/
У стрілка shotgun (дробовик) GFA-GFY Semi Auto. Тут детальне відео:
https://www.youtube.com/watch?v=1lg7R2xDXr0
Знаю, що на одещіні праюють по "розвідникам" з двомістного Як-52. Було відео.
Шотган гарний. На відео мабуть картеччю фігачить. Хоча може і крупним дробом, бо дев'ятьма картечинами все ж важкувато влучити.
Обрати внимание - слева пуля в него пошла сквозь угол сарая
ми можемо чим то допомогти? 😂
Він ніжками, ніжками чеберяє
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