Оккупант получает пулю от снайпера, выглянув из-за угла дома. ВИДЕО

Украинский снайпер ликвидировал оккупанта, который на короткое мгновение выглянул из-за угла дома во время уличного боя на торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой заснят фрагмент успешной работы украинского воина, опубликована в соцсетях.

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