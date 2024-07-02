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Снайперы ночью уничтожают оккупантов вблизи Часова Яра. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы украинских снайперов вблизи Часова Яра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на ночных кадрах сняты выстрелы бойцов по оккупантам, которые пытаются приблизиться к украинским позициям.

"Ночные кадры блестящей работы группы украинских снайперов вблизи Часова Яра Донецкой области. Российских оккупантов, которые пытаются приблизиться к нашим позициям, наши бойцы буквально кладут парами, идеально синхронизируя выстрелы", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Автор: 

снайперы (487) Часов Яр (365)


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