Снайперы ночью уничтожают оккупантов вблизи Часова Яра. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы украинских снайперов вблизи Часова Яра.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на ночных кадрах сняты выстрелы бойцов по оккупантам, которые пытаются приблизиться к украинским позициям.
"Ночные кадры блестящей работы группы украинских снайперов вблизи Часова Яра Донецкой области. Российских оккупантов, которые пытаются приблизиться к нашим позициям, наши бойцы буквально кладут парами, идеально синхронизируя выстрелы", - отмечает в комментарии автор публикации.
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Валентин Коваль #587289
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