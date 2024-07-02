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Снайпери уночі нищать окупантів поблизу Часового Яру. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані фрагменти бойової роботи українських снайперів поблизу Часового Яру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на нічних кадрах зафільмовано постріли бійців по окупантах, які намагаються наблизитися до українських позицій. 

"Нічні кадри блискучої роботи групи українських снайперів поблизу Часового Яру Донецької області. Російських окупантів, які намагаються наблизитись до наших позицій, наші бійці буквально кладуть парами, ідеально синхронізуючи постріли", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

снайпери (362) Часів Яр (370)


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Світлячки?
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02.07.2024 15:44 Відповісти
Тухлячки
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02.07.2024 16:09 Відповісти
Білі хробаки - для підкормлення грунту ......
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02.07.2024 18:25 Відповісти
 
 