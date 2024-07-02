Снайпери уночі нищать окупантів поблизу Часового Яру. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані фрагменти бойової роботи українських снайперів поблизу Часового Яру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на нічних кадрах зафільмовано постріли бійців по окупантах, які намагаються наблизитися до українських позицій.

"Нічні кадри блискучої роботи групи українських снайперів поблизу Часового Яру Донецької області. Російських окупантів, які намагаються наблизитись до наших позицій, наші бійці буквально кладуть парами, ідеально синхронізуючи постріли", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпери 81-ї ОАБр ліквідували трьох окупантів поблизу Білогорівки. ВIДЕО