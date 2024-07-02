Снайпери уночі нищать окупантів поблизу Часового Яру. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані фрагменти бойової роботи українських снайперів поблизу Часового Яру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на нічних кадрах зафільмовано постріли бійців по окупантах, які намагаються наблизитися до українських позицій.
"Нічні кадри блискучої роботи групи українських снайперів поблизу Часового Яру Донецької області. Російських окупантів, які намагаються наблизитись до наших позицій, наші бійці буквально кладуть парами, ідеально синхронізуючи постріли", - зазначає у коментарі автор публікації.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар02.07.2024 15:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Nick Nemo
показати весь коментар02.07.2024 16:09 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Luk Viktor
показати весь коментар02.07.2024 18:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль