Снайпери 81-ї ОАБр ліквідували трьох окупантів поблизу Білогорівки. ВIДЕО

Снайпери 81-ї окремої аеромобільної бригади ліквідували трьох окупантів поблизу Білогорівки на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучних пострілів українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Відмінна робота снайперів 81-ї окремої аеромобільної бригади в районі Білогорівки (Луганська область), яку вже кілька місяців постійно штурмують окупаційні війська. Як у тирі наші воїни укладають "спати" російських солдатів", - зазначає у дописі автор публікації.

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