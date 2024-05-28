Снайпери 81-ї ОАБр ліквідували трьох окупантів поблизу Білогорівки. ВIДЕО
Снайпери 81-ї окремої аеромобільної бригади ліквідували трьох окупантів поблизу Білогорівки на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучних пострілів українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Відмінна робота снайперів 81-ї окремої аеромобільної бригади в районі Білогорівки (Луганська область), яку вже кілька місяців постійно штурмують окупаційні війська. Як у тирі наші воїни укладають "спати" російських солдатів", - зазначає у дописі автор публікації.
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