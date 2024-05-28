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Снайпери 81-ї ОАБр ліквідували трьох окупантів поблизу Білогорівки. ВIДЕО

Снайпери 81-ї окремої аеромобільної бригади ліквідували трьох окупантів поблизу Білогорівки на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучних пострілів українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Відмінна робота снайперів 81-ї окремої аеромобільної бригади в районі Білогорівки (Луганська область), яку вже кілька місяців постійно штурмують окупаційні війська. Як у тирі наші воїни укладають "спати" російських солдатів", - зазначає у дописі автор публікації.

Дивіться: Снайпер влучає у ворожий безпілотник. ВIДЕО

Автор: 

снайпери (358) 81 окрема аеромобільна бригада (68) Луганська область (4883)


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Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
Молимось за Вас , дорогі наші воіни !!
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28.05.2024 14:37 Відповісти
Робота на удальонці.
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28.05.2024 14:44 Відповісти
Це колискова для окупантів для міцного сну!
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28.05.2024 14:54 Відповісти
Там був ще один клієнт. Мабуть, флешка закінчилась.
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28.05.2024 17:01 Відповісти
В последнем случае подельник дальше пошел и даже не заметил, что задний упал 😀
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29.05.2024 00:28 Відповісти
То є гарно, але останню пару не доопрацювали...
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29.05.2024 11:37 Відповісти
 
 