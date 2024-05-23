Снайпер влучає у ворожий безпілотник. ВIДЕО

Український воїн збив ворожий безпілотник зі стрілецької зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що після другого пострілу снайпера російський безпілотник почав падати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпери знищують ворожу розвідгрупу на харківському напрямку. ВIДЕО