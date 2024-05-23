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Снайпер влучає у ворожий безпілотник. ВIДЕО

Український воїн збив ворожий безпілотник зі стрілецької зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що після другого пострілу снайпера російський безпілотник почав падати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпери знищують ворожу розвідгрупу на харківському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4158) снайпери (357)


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Топ коментарі
+11
Українському снайперу респект...
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23.05.2024 09:30
+8
Нефуй шастать!
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23.05.2024 09:27
+8
Снайперу зачьот.
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23.05.2024 09:31
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Нефуй шастать!
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23.05.2024 09:27 Відповісти
Ось це справа. 👍
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23.05.2024 09:28 Відповісти
Рашисты уже показывают видео как они против беспилотников изобрели специальные ружья и пули с сетями. Надеюсь наши в етом вопросе сопли не жуют и тоже думают о будущем.
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23.05.2024 09:29 Відповісти
в армии США уже давно используются пулемети с картечью
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23.05.2024 09:33 Відповісти
Просто картечь не так ефективна как картечь которая раскрывает нейлоновую сеть диаметром1,5-2 метра.
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23.05.2024 09:38 Відповісти
Кроме того на 0 не потаскаешь за каждым бойцом пулемет с ящиком патронов с картечью. А вот легкими ружьями с десятком таких патроном можно обеспечить каждого второго бойца.
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23.05.2024 09:42 Відповісти
фигню несешь
сюда смотри
AA-12 - американский автоматический дробовик
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23.05.2024 10:16 Відповісти
Українському снайперу респект...
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23.05.2024 09:30 Відповісти
Снайперу зачьот.
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23.05.2024 09:31 Відповісти
А Стерненко?
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23.05.2024 09:37 Відповісти
На жаль безпілотники рідко нерухомо зависають в межах досяжності пострілу, але стрілець молодчинка, вдало скористався моментом і не дарма спалив два патрони, - вони стократно окупились🤔🧐😁 От такого би стрільця хоча б по одному, якщо не на взвод, то хоча б на роту... Але зараз головне завдання нашим інженерам-винахідникам - придумати щось дешеве та ефективне, щоб будь-який боєць міг зупиняти подібні дрони, це було б здорово, а поки що, ті способи що є або малоефективні, або занадто дорогі, стріляти по весільних дронах із "Стріли" чи "Ствнгера" надто дороге задоволення, тут і всіх американських доллярчиків не вистачить 🤪
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23.05.2024 09:37 Відповісти
Потрібне якесь вузькоспрямоване випромінювання, котре просто палитиме електроніку дрона (такий собі міні-ЕМІ). Але це вже питання до "чарівників" з відповідною освітою...
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23.05.2024 10:25 Відповісти
Вічна гонитва засобів ураження і засобів захисту. Як тільки таке "щось від дронів для кожного бійця" з'явиться в когось на фронті - через 3 місяці, максимум, воно буде в кожному підрозділі. Після чого - з'явиться якийсь "круто-шифруючий і стійкий до перешкод модуль зв'язку для дронів". І так - по новій.

Потрібне не просто "щось для кожного", а "щось для кожного, аби дуже залежало від вмінь бійця та його мотивації".

Наведу приклад: коли верхмахт почав війну проти совка, він мав в рази менше танків в складі. І не просто в рази менше, а і значно гірші за совкові. Але! Навченість, скоординованість, освіта офіцерів, мотивація солдатів вермахту були на такому рівні, що переважна більшість танкових боїв совки програвали з розгромним рахунком. Почитайте про "битву під прохорівкою", де зіткнулися 290 таків і САУ вермахта та 850 такнів і САУ ркка. Результат - знищено 500 совкових танків і лише 3 остаточно знищені танки вермахту. Долю битви вирішила не кількість техніки, а якості солдатів та офіцерів!
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23.05.2024 11:16 Відповісти
На підтвердження тези про кількість техніки.
Найбільша танкова битва в світовій історії, відома як битва за Дубно - Луцьк - Броди відбулася в червні 1941 року. Однак радянська історія про це не поспішала розповідати, бо результати, м'яко кажучи, приголомшливі. СРСР втратив 2648 танків а Третій Рейх втратив 150 танків.
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23.05.2024 12:11 Відповісти
Я знаю про цю "битву (Дубно-Луцьк-Броди). Просто в моїй свідомості - це серія оперативно-тактичних операцій на доволі великій дільниці фронту. Це не був "один бій, на одному полі". Там була купа факторів сторонніх, що призвели до такого видатного (для вермахту) результату. Настільки видатного, що наступні 2 роки чи не половина тієї втраченої техніки воювала в складі вермахту і з неї організовували реально дивізії.

"битва під прохорівкою" - це фактично реально один танковий зустрічний бій. Одна доба. На одному фізично полі. Сила на силу. Обидві сторони - максимально підготовані. Не втомлені. З повним БК та паливом. Ніяких сторонніх факторів, окрім технічних показників, вмінь та волі до перемоги.
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23.05.2024 12:18 Відповісти
Хюстон проблєми?
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23.05.2024 11:25 Відповісти
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23.05.2024 14:06 Відповісти
 
 