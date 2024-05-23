Снайпер попадает во вражеский беспилотник. ВИДЕО
Украинский воин сбил вражеский беспилотник из стрелкового оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что после второго выстрела снайпера российский беспилотник начал падать.
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+11 Александр Чуднивец #474549
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+8 Fish Man
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+8 Hulio
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AA-12 - американский автоматический дробовик
Потрібне не просто "щось для кожного", а "щось для кожного, аби дуже залежало від вмінь бійця та його мотивації".
Наведу приклад: коли верхмахт почав війну проти совка, він мав в рази менше танків в складі. І не просто в рази менше, а і значно гірші за совкові. Але! Навченість, скоординованість, освіта офіцерів, мотивація солдатів вермахту були на такому рівні, що переважна більшість танкових боїв совки програвали з розгромним рахунком. Почитайте про "битву під прохорівкою", де зіткнулися 290 таків і САУ вермахта та 850 такнів і САУ ркка. Результат - знищено 500 совкових танків і лише 3 остаточно знищені танки вермахту. Долю битви вирішила не кількість техніки, а якості солдатів та офіцерів!
Найбільша танкова битва в світовій історії, відома як битва за Дубно - Луцьк - Броди відбулася в червні 1941 року. Однак радянська історія про це не поспішала розповідати, бо результати, м'яко кажучи, приголомшливі. СРСР втратив 2648 танків а Третій Рейх втратив 150 танків.
"битва під прохорівкою" - це фактично реально один танковий зустрічний бій. Одна доба. На одному фізично полі. Сила на силу. Обидві сторони - максимально підготовані. Не втомлені. З повним БК та паливом. Ніяких сторонніх факторів, окрім технічних показників, вмінь та волі до перемоги.