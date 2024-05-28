РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10303 посетителя онлайн
Новости Видео Война
7 778 6

Снайперы 81-й ОАБр ликвидировали трех оккупантов вблизи Белогоровки. ВИДЕО

Снайперы 81-й отдельной аэромобильной бригады ликвидировали трех оккупантов вблизи Белогоровки на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись метких выстрелов украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Отличная работа снайперов 81-й отдельной аэромобильной бригады в районе Белогоровки (Луганская область), которую уже несколько месяцев постоянно штурмуют оккупационные войска. Как в тире, наши воины укладывают "спать" российских солдат", - отмечает в заметке автор публикации.

Смотрите также: Снайпер попадает во вражеский беспилотник. ВИДЕО

Автор: 

снайперы (483) 81 отдельная аэромобильная бригада (67) Луганская область (6501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
Молимось за Вас , дорогі наші воіни !!
показать весь комментарий
28.05.2024 14:37 Ответить
Робота на удальонці.
показать весь комментарий
28.05.2024 14:44 Ответить
Це колискова для окупантів для міцного сну!
показать весь комментарий
28.05.2024 14:54 Ответить
Там був ще один клієнт. Мабуть, флешка закінчилась.
показать весь комментарий
28.05.2024 17:01 Ответить
В последнем случае подельник дальше пошел и даже не заметил, что задний упал 😀
показать весь комментарий
29.05.2024 00:28 Ответить
То є гарно, але останню пару не доопрацювали...
показать весь комментарий
29.05.2024 11:37 Ответить
 
 