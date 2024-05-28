Снайперы 81-й ОАБр ликвидировали трех оккупантов вблизи Белогоровки. ВИДЕО
Снайперы 81-й отдельной аэромобильной бригады ликвидировали трех оккупантов вблизи Белогоровки на Луганщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись метких выстрелов украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Отличная работа снайперов 81-й отдельной аэромобильной бригады в районе Белогоровки (Луганская область), которую уже несколько месяцев постоянно штурмуют оккупационные войска. Как в тире, наши воины укладывают "спать" российских солдат", - отмечает в заметке автор публикации.
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