Снайперы 81-й ОАБр ликвидировали трех оккупантов вблизи Белогоровки. ВИДЕО

Снайперы 81-й отдельной аэромобильной бригады ликвидировали трех оккупантов вблизи Белогоровки на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись метких выстрелов украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Отличная работа снайперов 81-й отдельной аэромобильной бригады в районе Белогоровки (Луганская область), которую уже несколько месяцев постоянно штурмуют оккупационные войска. Как в тире, наши воины укладывают "спать" российских солдат", - отмечает в заметке автор публикации.

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