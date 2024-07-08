Український FPV-дрон знищує російського снайпера на Покровському напрямку. ВIДЕО
Воїни 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували російського снайпера ударом дрона-камікадзе на Покровському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.
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+23 Олег Смуток #384146
показати весь коментар08.07.2024 16:26 Відповісти Посилання
+13 Валерий Петрушко #439295
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+13 время
показати весь коментар08.07.2024 16:44 Відповісти Посилання
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Пехо́тный сна́йпер (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. designated marksman, буквально «назначенный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) стрелок », как должность в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) штате ), иногда называемый ма́рксман - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C военная учётная специальность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9 военнослужащих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2 рядового состава в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) подразделениях различных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA родов войск https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB видов вооружённых сил , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA отдельных родах войск .
Пехотного снайпера, как учётную специальность, следует отличать от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80 снайперов в широком смысле, поскольку пехотный снайпер из числа рядовых военнослужащих является не одиночным бойцом, а органичной частью своего подразделения. Действуя в составе подразделения, пехотный снайпер вписан в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5 систему огня в обороне и в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 наступлении , в то время как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80 офицер -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80 снайпер , действующий в одиночку или в составе сводного подразделения, является самостоятельной тактической и огневой единицей.
Снайпер без трусіков"мальчік в трусіках"
Гомик по ходу
Жона получіт ладу - каліну. Чисто расєйський хепі - енд.