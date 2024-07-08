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Український FPV-дрон знищує російського снайпера на Покровському напрямку. ВIДЕО

Воїни 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували російського снайпера ударом дрона-камікадзе на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

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Автор: 

ліквідація (4094) 47 окрема механізована бригада (272)


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Топ коментарі
+23
Це не снайперська амуніція, але за дохлого рашиста респект всерівно!!!
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08.07.2024 16:26 Відповісти
+13
Падло вонюче.
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08.07.2024 16:33 Відповісти
+13
Смерть кацапам!
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08.07.2024 16:44 Відповісти
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Відстрілявся, с¥кедло!
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08.07.2024 16:24 Відповісти
Навіть не помучався.
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08.07.2024 16:26 Відповісти
Це не снайперська амуніція, але за дохлого рашиста респект всерівно!!!
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08.07.2024 16:26 Відповісти
-1
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08.07.2024 16:33 Відповісти
Падло вонюче.
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08.07.2024 16:33 Відповісти
Хіба то снайпер ?
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08.07.2024 16:35 Відповісти
Можливо тут оце:

Пехо́тный сна́йпер (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. designated marksman, буквально «назначенный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) стрелок », как должность в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) штате ), иногда называемый ма́рксман - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C военная учётная специальность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9 военнослужащих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2 рядового состава в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) подразделениях различных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA родов войск https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB видов вооружённых сил , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA отдельных родах войск .

Пехотного снайпера, как учётную специальность, следует отличать от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80 снайперов в широком смысле, поскольку пехотный снайпер из числа рядовых военнослужащих является не одиночным бойцом, а органичной частью своего подразделения. Действуя в составе подразделения, пехотный снайпер вписан в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5 систему огня в обороне и в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 наступлении , в то время как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80 офицер -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80 снайпер , действующий в одиночку или в составе сводного подразделения, является самостоятельной тактической и огневой единицей.
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08.07.2024 17:13 Відповісти
Ниприлична выглядить свинасабака..
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08.07.2024 16:35 Відповісти
Саме такий вигляд і має бути в усіх кацапів...
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08.07.2024 17:38 Відповісти
Что-то он на русалку стал похож, нижней частью.
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08.07.2024 18:52 Відповісти
А по моему очень даже хорошо смотрится.
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09.07.2024 00:08 Відповісти
Смерть кацапам!
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08.07.2024 16:44 Відповісти
Снайпер без трусіков "мальчік в трусіках"
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08.07.2024 16:49 Відповісти
рускей СнайПЕРД.
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08.07.2024 17:04 Відповісти
Wellcome to Ukraina,кацапе!!!
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08.07.2024 17:07 Відповісти
Довгожителі згадають...Кацапа чєрєп твьорд, но всьоже, ми нє прівиклі атступать! нам раскалоть єво паможет - FPV-дрон, єдрьона мать!
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08.07.2024 17:09 Відповісти
Сидів би краще дома. Ніякий чечен би йому так сраку не пошматував би, як цей дрон...
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08.07.2024 17:10 Відповісти
Кровяной понос за Охматдет.
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08.07.2024 17:12 Відповісти
А з чого видно, що це снайпер? Де його зброя?
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08.07.2024 17:15 Відповісти
Привіт від Сашка Беспалого зробив з кацапи бездупоногого 🤔🧐😁 Респект операторам дронів 47 - ї, жгітє ісчо сапатсаноффф😝😝😝😝😝😜🤪
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08.07.2024 17:24 Відповісти
Там шо, дождь прошёл, что кровь не впитывается в землю?
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08.07.2024 17:37 Відповісти
Земля не приймає гидоту.
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08.07.2024 17:54 Відповісти
Снайпер?0_о Что убили - это хорошо, но какой же это снайпер? У него и форма не та, и снаряга не понятно какая и место явно не возвышенность.
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08.07.2024 18:25 Відповісти
Скоро кремлеботи напишуть, що то був макет снайпера.
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08.07.2024 19:10 Відповісти
Ахах)) ну судя по мяску, - это не макет... Хотя для раши может быть что угодно....
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08.07.2024 20:00 Відповісти
Это дронщик - снайпер! Прямо в центр принятия решений.
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08.07.2024 19:36 Відповісти
У БК влучили) і якийсь некомплект запчастин до сніпера.
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08.07.2024 23:32 Відповісти
РуZZкие, просто сдохните!
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09.07.2024 01:18 Відповісти
Снайпер тому, що у льожці
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09.07.2024 04:50 Відповісти
хороший русский - дохлий русский
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09.07.2024 08:37 Відповісти
порвав як тузік грєлку
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09.07.2024 08:36 Відповісти
Щось той снайпер схоже у білих гольфиках був...
Гомик по ходу
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09.07.2024 09:22 Відповісти
Відстрілявся кацапйонок
Жона получіт ладу - каліну. Чисто расєйський хепі - енд.
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09.07.2024 11:44 Відповісти
Юшкою стікає потвора, через пару хвилин буде у вогняних обіймах люцифера...
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09.07.2024 12:36 Відповісти
 
 