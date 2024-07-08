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Гендиректор Охматдиту про сьогоднішній ворожий ракетний удар по лікарні: "Це доказ того, що Росія не мусить існувати як країна". ВIДЕО

Генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір прокоментував сьогоднішній російський ракетний удар по лікарні "Охматдит".

Відповідне відео опубліковане на офіційному телеграм-каналі НДСЛ "Охматдит", передає Цензор.НЕТ.

"Наша лікарня, - це найбільша лікарня в Європі. Саме тут лікуються понад 600 дітей щодня. Саме тут діти знаходять надію на життя, і саме по цьому закладу сьогодні прилетіла російська ракета. Росія - країна терорист, це черговий доказ того, що Росія не мусить існувати як країна", - заявив Володимир Жовнір.

Також дивіться: Український FPV-дрон знищує російського снайпера на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Охматдит (250) ракети (4078) Повітряні атаки на Київ (822)


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Топ коментарі
+40
Каzапія повинна здохнути разом із здичавілими каzапами.
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08.07.2024 17:25 Відповісти
+38
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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08.07.2024 17:34 Відповісти
+26
Якщо постійний член Радбезу ООН здійснює такі теракти - чому ще можна дивуватися ?
Висновок - весь Світ є союзником *****
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08.07.2024 17:27 Відповісти
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Каzапія повинна здохнути разом із здичавілими каzапами.
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08.07.2024 17:25 Відповісти
А ти, кацапе, що тут забув? Йди, **** підарська, в бан!!!
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08.07.2024 18:05 Відповісти
А що Маккейн?)
Він то свою справу зробив
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08.07.2024 18:07 Відповісти
А московія розвалиться!
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08.07.2024 18:08 Відповісти
Інсектицид від Сарани.
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08.07.2024 18:10 Відповісти
***** смокчи кацапе
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08.07.2024 18:25 Відповісти
Ну почему же ? За последние 100 лет дважды полыхала,вытянули окорочками Буша и западными кредитами,третий раз будет последний и окончательный. Никто ваш чумной барак спасать не будет,даже китайцы,заберут себе сколько смогут земельки а остальное будет поделено на кучу,,народных республик,,. Ты видать молодое кацапа ,не помнишь дефолтов и нищеты,и как вас за уши ,,клятый запад,,вытянул.
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08.07.2024 18:42 Відповісти
В кожного москаля буде горіти земля під ногами, як тільки він на неї десь ступить в Криму, чи то на Донбасі. А москальскі діти будуть платити за злочини своїх перемолотих в Україні батьків.
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08.07.2024 18:44 Відповісти
Якщо постійний член Радбезу ООН здійснює такі теракти - чому ще можна дивуватися ?
Висновок - весь Світ є союзником *****
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08.07.2024 17:27 Відповісти
Юридично вони не тільки не є постійним членом Радбезу ООН, а щє й взагалі в ООН забули вступити. Вони незаконно займають там не своє місце.
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08.07.2024 17:32 Відповісти
Якщо решта це сприймає - отже все так і треба
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08.07.2024 18:19 Відповісти
решта хіба що іспанський сором за те "ООН" відчуває
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08.07.2024 18:45 Відповісти
Росія не мусить існувати як країна Джерело:

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08.07.2024 17:31 Відповісти
твари кацапские будьте вы прокляты до последнего колена,горите вечно в аду!!!
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08.07.2024 17:33 Відповісти
Кацапстан потрібно стерти з лиця землі , як аони це роблять
з мирною Украіною , а кремлівського упиря негайно потрібно відправити де Гааги , де би він не був😡
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08.07.2024 17:34 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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08.07.2024 17:34 Відповісти
Якщо точніше - рашизм.
Все вірно сказано.
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08.07.2024 19:24 Відповісти
Рашизм, це зараз. Тоді щє не було нацистської ідеології "руський мір".
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08.07.2024 21:40 Відповісти
Золоті слова !
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08.07.2024 21:09 Відповісти
Героям Слава 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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08.07.2024 17:37 Відповісти
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08.07.2024 17:38 Відповісти
Ех, якби президентом був Порох, то такі написи можна було б робити на великих крутих ракетах, які б діставали до москви, та й далекобійних дронів було в рази більше. Хоча що я кажу?! Якби презом був Порох, нічого цього взагалі б не було!
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08.07.2024 20:49 Відповісти
а россіяни не повинні існувати як народ, нація, чи навіть фауна.
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08.07.2024 17:41 Відповісти
Недостаточно просто развалить парашу или "просто перестать стрелять". Всё население параши (десятки миллионов свинособак) должно быть ПОГОЛОВНО УНИЧТОЖЕНО.
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08.07.2024 17:41 Відповісти
Лопатами????? Від кулеби???
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08.07.2024 17:43 Відповісти
Лопатами добивати.
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08.07.2024 17:44 Відповісти
Асфальтом. От Янелоха Оманского.
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08.07.2024 17:47 Відповісти
яке ж ти кончіне
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08.07.2024 18:26 Відповісти
Зебил, тебе припекло? Охлади себе очко...
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08.07.2024 18:32 Відповісти
Трамп за застосування прибічниками Асада хімічної зброї проти дітей вдарив по Сирії томогавками. Розбудіть Байдена. Може зітре військові бази хоч в Криму.
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08.07.2024 17:45 Відповісти
Трамп радше вдарить томагавками по Києву - щоб примусити Україну "к справєдлівому міру".
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08.07.2024 17:54 Відповісти
Брєд. Трамп дійсно імпульсивний, але якщо і вдарить - то найімовірніше винесе склад російської ядерної зброї в білорусі. До речі, війна в Україні тоді дійсно навіть може і трохи пригальмувати, бо москаль дурний і відповість десь по балтійським країнам.
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08.07.2024 18:48 Відповісти
Ну ну..байден знає як кидати союзників...приклад афган
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08.07.2024 17:55 Відповісти
Афган - це про трампа
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08.07.2024 18:10 Відповісти
Ну є шанс реабілітуватись і рейтинг підвищити. Американці ******* сильних президентів.
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08.07.2024 18:10 Відповісти
Кожен лаптемордий має здохнути в пекельних муках!
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08.07.2024 17:46 Відповісти
Так і є. Хтось повинен зникнути. До цього ні про який мире не може бути й мови.
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08.07.2024 17:51 Відповісти
Судячи з того які у московитів союзники і які у нас партнери то не важко здогадатись хто це буде
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08.07.2024 17:54 Відповісти
Все одно парашка буде ослаблена і її можна буде добити.
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08.07.2024 17:58 Відповісти
Повністю згоден з керівником лікарні ...
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08.07.2024 18:07 Відповісти
Вот только тупоголовые розовые пони делают всё что бы параша не развалилась.
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08.07.2024 18:15 Відповісти
параша вже взагалі не існує, як держава із визнаними кордонами. проблема в "руському мірє" і "руських", які щє шорхаються по тимчасово окупованому ними набору різних територій.
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08.07.2024 18:52 Відповісти
Це потрібно заради збереження всього цивілізованого Світу
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08.07.2024 18:20 Відповісти
А хіба Україна, як засновник ООН не може почати процесс ліквідаціїї цієї прокомуністичної , прокацапської бюрократичної банди ліваків? Було б бажання?... Але в зеленої гидоти такого бажання не буде, ніколи, бо харчуються вони в орді!
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08.07.2024 18:22 Відповісти
Так іди до праваків - Трампа, Ле Пен, Орбана, AfD, і їм подібних. Вони ж тобі більше від лівих подобаються, чи не так?
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08.07.2024 18:36 Відповісти
Тобі нагадати що лівацька ідеологія є злочинна і анти людська і веде до деградації?
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09.07.2024 10:26 Відповісти
Тобі нагадати що ультра права ідеологія є злочинна і веде до деградації?
А ще вона веде до знищення українців, адже нинішня росія є прикладом країни, де влада використовує саме праву ідеологію.
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09.07.2024 11:16 Відповісти
Правову ідеологія використовували наші герої з УПА і ОУН нагадати вам, мій прадід герой УПА розстрілював тих хто сповідував лівацьку ідеологію, ліва ідеологія веде до деградації і толерастії веде до перетворення нації на терпіл і любителів мігрантів. Рф використовує якраз комуністичну лівацьку ідеологію. Ніколи ліва ідеологія яка ще з 19 століття спиралась на бидло і чернь не вела до успіху
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09.07.2024 15:10 Відповісти
ліва ідеологія веде до деградації і толерастії веде до перетворення нації на терпіл і любителів мігрантів - це один в один слова, котрі регулярно кажуть в росії, коли ведуть мову про ту ж Європу. ОУН та УПА мали не скільки праву, як націоналістичну ідеологію, хоча зараз і кажуть що це одне і теж, але це не так. Того ж Степана Бандеру німці відправили в концтабір не за його праві погляди, а за його націоналістичні переконання. Щось він їм правим не здавався.
А РФ зараз пропагує саме праву ідеологію, навіть не націоналістичну. Втім там зараз безумний сплав фашизму з Леніним в Москві, це скоріше до психіатрів вирішувати як точно назвати цей устрій.
Ніколи права ідеологія не дасть народу щастя, але так само не дасть її і ліва. До успіху ідуть ті країни, котрі балансують між цими різними, але так схожими напрямами. Центристи, як кажуть, які беруть гарні ідеї і з лівого крила і з правого, але не займаються безумним падінням на одну сторону. Україна побачила уже праві крайнощі - коли сюди прийшли німецькі ультраправі - нацисти, побачила і ультраліві крайнощі, коли була примушена, кров'ю, 70 років будувати фантазії Маркса та Леніна. Нам давно пора іти шляхом нормального світу, без усіляких крайностей.
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09.07.2024 18:01 Відповісти
Відкрию секрет але націоналісти це праві і націоналізм це права ідеологія
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10.07.2024 11:57 Відповісти
Відкрию ще більший секрет, націоналізм це не права ідеологія. І щоб не цитувати тут різних політологів, скористаємось альтернативним та простим способом - питання ChatGPT
Питання - Націоналізм це права ідеологія?
Відповідь - Націоналізм можна розглядати як ідеологію, але він не обов'язково є правою ідеологією. Націоналізм виникає як політична ідеологія, що підкреслює важливість національної ідентичності, самовизначення і незалежності націй або народів. Він може мати різні відтінки і проявлятися в різних формах, від консервативного до прогресивного.

Існують різні типи націоналізму, включаючи:
Етнічний націоналізм, який акцентується на спільності культурних, етнічних чи релігійних характеристик народу.
Політичний націоналізм, що ставить у центр уваги політичні інтереси нації і прагне досягти чи зберегти політичну незалежність.
Ліберальний націоналізм, який поєднує національну ідентичність з принципами індивідуальних прав і свобод.
Агресивний націоналізм, що може виражатися у формі імперіалізму або націоналістичної агресії.

Отже, націоналізм не є однозначно правою чи лівою ідеологією. Він може включати в себе різні соціальні, економічні та культурні підходи, залежно від контексту і конкретних обставин.

Чи мені писати тут цитати різних політологів та академічні визначення?
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10.07.2024 14:33 Відповісти
Історично націоналісти завжди були проти ліваків
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10.07.2024 21:43 Відповісти
І знову, ні.
Соціалістична партія Нідерландів (Socialist Party, SP) - ця партія виступає за захист соціальних прав працівників і підтримку соціальних програм, одночасно обмежуючи глобалізаційні процеси і підтримуючи національний суверенітет.
Соціалістична партія Австрії (Socialist Party of Austria, SPÖ) - хоча ця партія була традиційно лівою, в останні роки вона змінила свою позицію щодо націоналізму, акцентуючи на захисті австрійських інтересів і культурної спадщини.
Соціалістична партія Швейцарії (Socialist Party of Switzerland, SP) - вона підтримує соціальну справедливість і відповідальність перед громадянами, але також має певні націоналістичні настанови, особливо щодо збереження швейцарської ідентичності та незалежності.
Ліві об'єднання (Die Linke) в Німеччині - хоча вони не є чисто націоналістичною партією, вони мають націоналістичні елементи в своїй платформі, особливо щодо захисту соціальних програм для німецьких громадян та критики глобалізаційних процесів.
Партія "Партизан" (Parti des Partisans) в Франції - це молода партія, яка об'єднує ліві та націоналістичні ідеї, акцентуючи на захисті французької культури і суспільства від зовнішніх впливів.
Британська робітнича партія (Labour Party) до середини 20-го століття мала націоналістичні відтінки у своїй платформі. Наприклад, до Першої світової війни вони підтримували політику національної солідарності та захисту британських промислових робітників від іноземної конкуренції.
Партія "Карл Лібкнехт" (Karl Liebknecht Party) в Німеччині під час Веймарської республіки - ця партія була лівою і націоналістичною, підтримуючи соціалістичні ідеї і акцентуючи на захисті німецьких робітників і національних інтересів.
Партія "Лівий фронт" (Front de Gauche) в ******** Франції - це коаліція лівих партій, яка виступає проти глобалізації та підтримує національні інтереси, зокрема захист культурної спадщини та промислової бази Франції.
Ці приклади показують, що націоналістичні елементи можуть бути присутні в програмах лівих партій як у минулому, так і в ********* політичному спектрі, в залежності від історичного контексту і конкретних умов кожної країни.
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10.07.2024 22:30 Відповісти
пора в метро москви хімію розпилити, щоб тис 200 свинособак відкопитилось
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08.07.2024 18:30 Відповісти
Справа навіть не в росії, як країні, навіть не в їх пропагандистах, справа в тамтешньому населенні. Поглянув на їх коментарі в Ютубі, Телеграмі, парі сайтів, і немов в вигрібну яму окунувся, вони там аж верещать від радості. Вони чудово розуміють що це не ракета ППО, що це не випадкове влучання. Їм не потрібні вигадки їх пропаганди. Вони масово щиро радіють гибелі дітей і мріють про продовження. Це вже навіть на дикунів не тягне, це просто територія заповнена зійшовшими з розумі від крові бешеними істотами. І можна розробити ерефію на частини, але ці потвори не зникнуть. Тільки знищення, або тривалий, на десятиріччя карантин, щоб ця зараза не розносилась по світу.
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08.07.2024 18:34 Відповісти
кацапы воют воем,,мигранты со средней азии их притесняют во все щели! https://www.youtube.com/watch?v=Xx4BJlXNU8I https://www.youtube.com/watch?v=Xx4BJlXNU8I

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08.07.2024 18:40 Відповісти
Москва має горіти. усі їхні ЦУМи ГУМи, Останкіни мають лежати в руїнах.
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08.07.2024 19:14 Відповісти
Повністю згоден. Страшенно шкода, що до Заходу це ніби й доходить, але ну дуууже повільно!
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08.07.2024 20:51 Відповісти
Нам потрібні крилаті та балістичні ракети для знищення летовищ, літаків у повітрі та інфраструктури міст країни - терориста. Путінська росія повинна бути стерта з мапи світу!
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08.07.2024 20:56 Відповісти
Мордор маэ бути знищенним!!!
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08.07.2024 21:12 Відповісти
Не "має", а " мусить".
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08.07.2024 23:14 Відповісти
ага, ага!
а, прострочений зе!гундос готує план миру, на основі підписаної стамбульської капітуляції.
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09.07.2024 09:44 Відповісти
Гендиректор Охматдиту про сьогоднішній ворожий ракетний удар по лікарні: "Це доказ того, що Росія не мусить існувати як країна". ВIДЕО Джерело:
Це так, АМІНЬ !
На ії місці повинні бути держави - республіки побудовані на національних принципах,
а не на принципі успішної москви як "великої росіянської мрії".
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09.07.2024 11:37 Відповісти
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09.07.2024 11:39 Відповісти
 
 