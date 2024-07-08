Гендиректор Охматдиту про сьогоднішній ворожий ракетний удар по лікарні: "Це доказ того, що Росія не мусить існувати як країна". ВIДЕО

Генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір прокоментував сьогоднішній російський ракетний удар по лікарні "Охматдит".

Відповідне відео опубліковане на офіційному телеграм-каналі НДСЛ "Охматдит", передає Цензор.НЕТ.

"Наша лікарня, - це найбільша лікарня в Європі. Саме тут лікуються понад 600 дітей щодня. Саме тут діти знаходять надію на життя, і саме по цьому закладу сьогодні прилетіла російська ракета. Росія - країна терорист, це черговий доказ того, що Росія не мусить існувати як країна", - заявив Володимир Жовнір.

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