Совбез ООН проведет 9 июля заседание из-за обстрела Россией больницы "Охматдет"
Совет Безопасности ООН проведет заседание во вторник, 9 июля. Оно будет посвящено ракетному удару России по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.
Об этом в соцсети Х сообщает представительство Великобритании при ООН, информирует Цензор.НЕТ.
"Совет Безопасности ООН соберется завтра в 10 утра (17:00 по киевскому времени. - Ред.), чтобы обсудить ракетную атаку России по детской больнице "Охматдет", - говорится в сообщении.
В свою очередь глава Генеральной ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис в заметке на платформе Х осудил ракетный обстрел Россией "Охматдета". Он отметил, что недавно посещал Украину, "где стал свидетелем стойкости и мужества украинского народа перед лицом российской агрессии".
"Я глубоко опечален этой трагедией. Мое сердце с жертвами и их семьями... Это бессовестное нападение на гражданское население, особенно на детей, является грубым нарушением международного права и принципов Устава ООН. Все гражданские лица должны быть защищены", - заявил Фрэнсис.
Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН из-за российских обстрелов 8 июля.
Массированный обстрел Украины 8 июля
Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.
В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".
По состоянию на 17:13 всего в Киеве погибли 22 человека, пострадали - 72.
В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.
В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.
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Если партнеры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.
Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься.
Реально вразумить путина похоже может ЯО (как защита от его ЯО) и Томогавки или аналоги (которыми отвечать по москве на его обстрелы). И именно в таком порядке.
А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
Другого пути *уйло не оставил!
Немає зараз нi міжнародного права, нi організації, яка могла б контролювати російську сволоту. На жаль, Америка втратила чільну роль світового поліцая.
А конченная Овальная сегодня написала что это наши военные виноваты . типа осколки ПВО туда упали . Это наши военные виноваты. Юсов её правильно назвал циничная тварь.
Вот кого уже давно прибить надо ,чтобы тоже кровавойй юшкой умылась как ото проросийское накачанное хамло из Одесы.
"Россия сейчас председательствует в Совбезе в порядке ротации. Заместитель главы российской миссии в ООН Дмитрий Полянский объявил в соцсетях: «Западники предсказуемо запросили срочное заседание СБ ООН в связи с "ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве". Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия», - написал представитель российского государства Дмитрий Полянский".
https://topwar.ru/user/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D1%82/ БойКот
+1
Вчера, 22:00https://topwar.ru/245872-prodemonstrirovannye-zhiteljami-povrezhdennyh-v-kieve-domov-oskolki-prinadlezhat-raketam-pvo-vsu.html https://topwar.ru/245872-prodemonstrirovannye-zhiteljami-povrezhdennyh-v-kieve-domov-oskolki-prinadlezhat-raketam-pvo-vsu.html
Спасибо за поправку, склероз, однако. Но сути не меняет, всу бьёт по своим не заморачиваясь гуманизмом, главное Россию обвинить. Ну а то, что мирняк гибнет... Чем они лучше военнообязанных, сказано до последнего, значит до последнего.