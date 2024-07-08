РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8102 посетителя онлайн
Новости
6 641 47

Совбез ООН проведет 9 июля заседание из-за обстрела Россией больницы "Охматдет"

Радбез ООН проведе 9 липня засідання через обстріл Росією лікарні

Совет Безопасности ООН проведет заседание во вторник, 9 июля. Оно будет посвящено ракетному удару России по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.

Об этом в соцсети Х сообщает представительство Великобритании при ООН, информирует Цензор.НЕТ.

"Совет Безопасности ООН соберется завтра в 10 утра (17:00 по киевскому времени. - Ред.), чтобы обсудить ракетную атаку России по детской больнице "Охматдет", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Генеральной ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис в заметке на платформе Х осудил ракетный обстрел Россией "Охматдета". Он отметил, что недавно посещал Украину, "где стал свидетелем стойкости и мужества украинского народа перед лицом российской агрессии".

"Я глубоко опечален этой трагедией. Мое сердце с жертвами и их семьями... Это бессовестное нападение на гражданское население, особенно на детей, является грубым нарушением международного права и принципов Устава ООН. Все гражданские лица должны быть защищены", - заявил Фрэнсис.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН из-за российских обстрелов 8 июля.

Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

По состоянию на 17:13 всего в Киеве погибли 22 человека, пострадали - 72.

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.

Читайте также: По поручению президента правительство рассматривает новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета", - Шмыгаль

Автор: 

обстрел (27913) ОХМАТДЕТ (244) Совбез ООН (1123) атака (403)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
На місці Кислиці я б узяв із собою якогось кастета, підійшов би в прямому ефірі до нєбєнзі та пару разів добряче уїпав би його по голові...
показать весь комментарий
08.07.2024 20:30 Ответить
+16
якщо неможливо розробити механізм виключення принаймні з ради безпеки членів, які грубо порушують статут оон, цю нікчемну контору, яка ******** побалакати за гроші спонсорів, треба просто розпустити і створити іншу платформу з більш гнучкими правилами, які відповідають сьогоденню...
показать весь комментарий
08.07.2024 20:35 Ответить
+12
поки не почнуть палати ЦУМи, ГУМи, Останкіни, Патріси Лумумби, Арбати в Мацкве, а кацапи дохнути в їхніх мацковських многостройках сім'ями, толку буде мало. Москва має горіти та взиватися.
показать весь комментарий
08.07.2024 20:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На місці Кислиці я б узяв із собою якогось кастета, підійшов би в прямому ефірі до нєбєнзі та пару разів добряче уїпав би його по голові...
показать весь комментарий
08.07.2024 20:30 Ответить
здається,чуркіну хтось таке зробив
показать весь комментарий
08.07.2024 20:33 Ответить
Там рамку проходят. Хотя по старинке с текстолита можно пронести. Где сделать находясь там---вот вопрос. Витю бы Кличко туда назначить бы стоило. В Нью Йорке ему простили бы и поняли. Давно этих братьев надо использовать было и в европарламенте и в Красном кресте, в Магате особенно.
показать весь комментарий
08.07.2024 21:03 Ответить
На Радбезі в ці дні головує особисто Лавров.
показать весь комментарий
08.07.2024 22:14 Ответить
На цьому збіговиську головує нацист, а наївні щось чекають від них
показать весь комментарий
08.07.2024 22:39 Ответить
Ще краще!
показать весь комментарий
08.07.2024 22:47 Ответить
Ну нарешті ,це мабуть Туск підказав "найвеличнішому"він сам до такого не додумаєтся.
показать весь комментарий
08.07.2024 20:35 Ответить
якщо неможливо розробити механізм виключення принаймні з ради безпеки членів, які грубо порушують статут оон, цю нікчемну контору, яка ******** побалакати за гроші спонсорів, треба просто розпустити і створити іншу платформу з більш гнучкими правилами, які відповідають сьогоденню...
показать весь комментарий
08.07.2024 20:35 Ответить
Вся фігня в тому, що виключення росії з Радбезу ООН нічого не дасть. Дивіться: її виключать, а вона візьме і не виконає рішення радбезу. Тоді весь світ побачить, що радбез ООН - це така сама "говорільня", як і сам ООН. Тому на це ніхто не піде. Щоб продовжувати робити вигляд, що радбез ООН, а значить і сам ООН, щось досі значать в цьому світі.
показать весь комментарий
08.07.2024 21:39 Ответить
неможливо розписати всі бажані механізми дієвого впливу на порушників в одному реченні. але, якщо їх не буде в уставі та правилах нової організації, звісно, жодного сенсу в утворенні клону немає...
показать весь комментарий
08.07.2024 21:58 Ответить
Висловлять велику занепокоєність?
показать весь комментарий
08.07.2024 20:36 Ответить
Нам потрібні крилаті та балістичні ракети для ударів по путінських летовищах, літаках у повітрі та інфраструктурі російських міст.
показать весь комментарий
08.07.2024 20:37 Ответить
Давно уже пора восстановить ядерное оружие. Тем более возможности есть (один Южмаш чего стоит которые делал ракеты Сатана). Также необходимы ракеты типа Томогавк.

Если партнеры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.

Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься.

Реально вразумить путина похоже может ЯО (как защита от его ЯО) и Томогавки или аналоги (которыми отвечать по москве на его обстрелы). И именно в таком порядке.

А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
показать весь комментарий
08.07.2024 20:37 Ответить
Починайте збирати ізотопи!
показать весь комментарий
08.07.2024 20:39 Ответить
Мешок нужен специальный.
показать весь комментарий
08.07.2024 20:44 Ответить
Для початку можна в баночку з під майонезу. Тільки подивитись, шоб кришка добре закручувалась.
показать весь комментарий
08.07.2024 20:45 Ответить
Вата негодует. Значит подход выбран правильный. А если по сути то других вариантов к сожалению нет. Уж слишком неадекватный путин и вся его страна
показать весь комментарий
08.07.2024 20:49 Ответить
Алєксєй, не ображайтеся. Просто ви пропонуєте не сильно реальний (мʼяко кажучи) варіант. Знаєте цей відомий анекдот про мишей і мудрого філіна? Мишам дуже не подобалося, шо їх їдять коти, вони пішли до мудрого філіна за порадою. Філін думав декілька годин, а потім сказав - "я знаю як вирішити вашу проблему. ви повинні стати їжачками". А коли вони спитали а як їм це зробити, то відповів, що його справа - розробити концепцію.
показать весь комментарий
08.07.2024 20:56 Ответить
Не вийде зуб за зуб. Неспівмірні величини.
показать весь комментарий
08.07.2024 20:49 Ответить
Когда будет ЯО (для защиты от его ЯО) и Томогавки (для аналогичных ударов по москве) то выйдет.

Другого пути *уйло не оставил!
показать весь комментарий
08.07.2024 20:51 Ответить
Председатель Совбеза ООН у*бал ракетами по детской больнице в Киеве, имеет право, она Россия, она Председатель... (с)
показать весь комментарий
08.07.2024 20:37 Ответить
Значить на засіданні радбезу ООН треба підійти і ****** прєдсєдатєля з ноги!
показать весь комментарий
08.07.2024 20:40 Ответить
I хто це зробить? Кислиця це не може зробити.
показать весь комментарий
08.07.2024 21:13 Ответить
Це той радбез, де головує рашка? Це буде потужне засідання...
показать весь комментарий
08.07.2024 20:38 Ответить
З язика зняли. Страна -террорист головуе в Радбезi ООН.
Немає зараз нi міжнародного права, нi організації, яка могла б контролювати російську сволоту. На жаль, Америка втратила чільну роль світового поліцая.
показать весь комментарий
08.07.2024 21:16 Ответить
Може, показати як вони клали з прибором на усіх, і було основною метою удару?
показать весь комментарий
08.07.2024 23:20 Ответить
И шо? Будет крайняя озабоченность второй степени?
показать весь комментарий
08.07.2024 20:39 Ответить
Рада безпеки збереться за одним столом з міжнародними злочинцями ...та ви і є посібниками цих злочинців...коротше потрібно разгоняти к ****** матері цю зайву контору ...
показать весь комментарий
08.07.2024 20:43 Ответить
поки не почнуть палати ЦУМи, ГУМи, Останкіни, Патріси Лумумби, Арбати в Мацкве, а кацапи дохнути в їхніх мацковських многостройках сім'ями, толку буде мало. Москва має горіти та взиватися.
показать весь комментарий
08.07.2024 20:45 Ответить
не тільки москва
показать весь комментарий
08.07.2024 20:45 Ответить
Блюванув від цього збіговиська в якому головують терористи . Оруелу навіть не снилось таке.
показать весь комментарий
08.07.2024 20:46 Ответить
Сча ****ат небенсця всем расскажет, шо в Охматдете лечили раненых французов, которых прислал Макроша.
показать весь комментарий
08.07.2024 20:49 Ответить
Нет , по французам они бы не били . **** Небензя расскажет всем что там был военный склад украинских нацистов.
А конченная Овальная сегодня написала что это наши военные виноваты . типа осколки ПВО туда упали . Это наши военные виноваты. Юсов её правильно назвал циничная тварь.
Вот кого уже давно прибить надо ,чтобы тоже кровавойй юшкой умылась как ото проросийское накачанное хамло из Одесы.
показать весь комментарий
08.07.2024 21:21 Ответить
Запад стоит и смотрит в стороне боясь лишний патрон отправить в Украину для защиты населения. Ждут когда Путина можно будет снова за ручку жать и нефть сосать
показать весь комментарий
08.07.2024 20:55 Ответить
do sraky...
показать весь комментарий
08.07.2024 21:00 Ответить
ООН сегодня никчёмное существо. Хуже Лиги Наций 30 годов. Нах#й она нужна? Для "глубокой озабоченности"?.
показать весь комментарий
08.07.2024 21:03 Ответить
Так а кто её разгонит? Западный мир такое положение дел устраивает , иначе давно бы разогнали это сборище озабоченных дармоедов.
показать весь комментарий
08.07.2024 21:23 Ответить
Та отож ... Ліга Націй послала накуй сесесер після нападу на Фінляндію ...
показать весь комментарий
09.07.2024 00:01 Ответить
там расія "банкує", пох.. той совбец
показать весь комментарий
08.07.2024 21:23 Ответить
В сраку те ООН!
показать весь комментарий
08.07.2024 21:30 Ответить
Гидоти мокшанські щоб ви здохли
показать весь комментарий
08.07.2024 21:53 Ответить
ВВС з цього приводу зазначає:
"Россия сейчас председательствует в Совбезе в порядке ротации. Заместитель главы российской миссии в ООН Дмитрий Полянский объявил в соцсетях: «Западники предсказуемо запросили срочное заседание СБ ООН в связи с "ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве". Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия», - написал представитель российского государства Дмитрий Полянский".
показать весь комментарий
08.07.2024 22:13 Ответить
Воєнний злочинець прутін, впродовж 11 років, убиває Українців на очах вусіх членів ООН !!
показать весь комментарий
08.07.2024 23:57 Ответить
Так они в этом ооне ещё и председательствуют
показать весь комментарий
09.07.2024 00:24 Ответить
Бідна планета Земля. Скільки ідіотів на неї мешкає. Як було класно мабуть коли динозаври ходили . Повітря було чисте чисте ,вода чиста чиста ,сміття не було ,людей не було Боже як же було добре .допоки не зʼявилися люди.
показать весь комментарий
09.07.2024 05:41 Ответить
Вы фсё врёте!

https://topwar.ru/user/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D1%82/ БойКот

+1

Вчера, 22:00https://topwar.ru/245872-prodemonstrirovannye-zhiteljami-povrezhdennyh-v-kieve-domov-oskolki-prinadlezhat-raketam-pvo-vsu.html https://topwar.ru/245872-prodemonstrirovannye-zhiteljami-povrezhdennyh-v-kieve-domov-oskolki-prinadlezhat-raketam-pvo-vsu.html

Спасибо за поправку, склероз, однако. Но сути не меняет, всу бьёт по своим не заморачиваясь гуманизмом, главное Россию обвинить. Ну а то, что мирняк гибнет... Чем они лучше военнообязанных, сказано до последнего, значит до последнего.
показать весь комментарий
09.07.2024 09:47 Ответить
 
 