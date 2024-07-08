Совбез ООН проведет 9 июля заседание из-за обстрела Россией больницы "Охматдет"

Совет Безопасности ООН проведет заседание во вторник, 9 июля. Оно будет посвящено ракетному удару России по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.

Об этом в соцсети Х сообщает представительство Великобритании при ООН, информирует Цензор.НЕТ.

"Совет Безопасности ООН соберется завтра в 10 утра (17:00 по киевскому времени. - Ред.), чтобы обсудить ракетную атаку России по детской больнице "Охматдет", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Генеральной ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис в заметке на платформе Х осудил ракетный обстрел Россией "Охматдета". Он отметил, что недавно посещал Украину, "где стал свидетелем стойкости и мужества украинского народа перед лицом российской агрессии".

"Я глубоко опечален этой трагедией. Мое сердце с жертвами и их семьями... Это бессовестное нападение на гражданское население, особенно на детей, является грубым нарушением международного права и принципов Устава ООН. Все гражданские лица должны быть защищены", - заявил Фрэнсис.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН из-за российских обстрелов 8 июля.

Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

По состоянию на 17:13 всего в Киеве погибли 22 человека, пострадали - 72.

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.

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