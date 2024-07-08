Радбез ООН проведе 9 липня засідання через обстріл Росією лікарні "Охматдит"

Рада Безпеки ООН проведе засідання у вівторок, 9 липня. Воно буде присвячено ракетному удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

Про це у соцмережі Х повідомляє представництво Великої Британії при ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада Безпеки ООН збереться завтра о 10 ранку (17:00 за київським часом - ред.), щоб обговорити ракетну атаку Росії по дитячій лікарні "Охматдит"", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою Голова Генеральної асамблеї ООН Денніс Френсіс у дописі на платформі Х засудив ракетний обстріл Росією "Охматдиту". Він зазначив, що нещодавно відвідував Україну, "де став свідком стійкості та мужності українського народу перед обличчям російської агресії".

"Я глибоко засмучений цією трагедією. Моє серце з жертвами та їхніми родинами... Цей безсовісний напад на цивільне населення, особливо на дітей, є грубим порушенням міжнародного права та принципів Статуту ООН. Усі цивільні особи мають бути захищені", - заявив Френсіс.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російські обстріли 8 липня.

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

Станом на 17:13 всього у Києві загинуло 22 особи, постраждало – 72.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

Читайте також: За дорученням президента уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту", - Шмигаль