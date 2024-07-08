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Радбез ООН проведе 9 липня засідання через обстріл Росією лікарні "Охматдит"

Радбез ООН проведе 9 липня засідання через обстріл Росією лікарні

Рада Безпеки ООН проведе засідання у вівторок, 9 липня. Воно буде присвячено ракетному удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. 

Про це у соцмережі Х повідомляє представництво Великої Британії при ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада Безпеки ООН збереться завтра о 10 ранку (17:00 за київським часом - ред.), щоб обговорити ракетну атаку Росії по дитячій лікарні "Охматдит"", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою Голова Генеральної асамблеї ООН Денніс Френсіс у дописі на платформі Х засудив ракетний обстріл Росією "Охматдиту". Він зазначив, що нещодавно відвідував Україну, "де став свідком стійкості та мужності українського народу перед обличчям російської агресії".

"Я глибоко засмучений цією трагедією. Моє серце з жертвами та їхніми родинами... Цей безсовісний напад на цивільне населення, особливо на дітей, є грубим порушенням міжнародного права та принципів Статуту ООН. Усі цивільні особи мають бути захищені", - заявив Френсіс.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російські обстріли 8 липня.

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

Станом на 17:13 всього у Києві загинуло 22 особи, постраждало – 72.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

Читайте також: За дорученням президента уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту", - Шмигаль

Автор: 

обстріл (29262) Охматдит (250) Радбез ООН (869) Повітряні атаки на Київ (822)


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Топ коментарі
+21
На місці Кислиці я б узяв із собою якогось кастета, підійшов би в прямому ефірі до нєбєнзі та пару разів добряче уїпав би його по голові...
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08.07.2024 20:30 Відповісти
+16
якщо неможливо розробити механізм виключення принаймні з ради безпеки членів, які грубо порушують статут оон, цю нікчемну контору, яка ******** побалакати за гроші спонсорів, треба просто розпустити і створити іншу платформу з більш гнучкими правилами, які відповідають сьогоденню...
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08.07.2024 20:35 Відповісти
+12
поки не почнуть палати ЦУМи, ГУМи, Останкіни, Патріси Лумумби, Арбати в Мацкве, а кацапи дохнути в їхніх мацковських многостройках сім'ями, толку буде мало. Москва має горіти та взиватися.
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08.07.2024 20:45 Відповісти
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На місці Кислиці я б узяв із собою якогось кастета, підійшов би в прямому ефірі до нєбєнзі та пару разів добряче уїпав би його по голові...
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08.07.2024 20:30 Відповісти
здається,чуркіну хтось таке зробив
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08.07.2024 20:33 Відповісти
Там рамку проходят. Хотя по старинке с текстолита можно пронести. Где сделать находясь там---вот вопрос. Витю бы Кличко туда назначить бы стоило. В Нью Йорке ему простили бы и поняли. Давно этих братьев надо использовать было и в европарламенте и в Красном кресте, в Магате особенно.
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08.07.2024 21:03 Відповісти
На Радбезі в ці дні головує особисто Лавров.
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08.07.2024 22:14 Відповісти
На цьому збіговиську головує нацист, а наївні щось чекають від них
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08.07.2024 22:39 Відповісти
Ще краще!
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08.07.2024 22:47 Відповісти
Ну нарешті ,це мабуть Туск підказав "найвеличнішому"він сам до такого не додумаєтся.
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08.07.2024 20:35 Відповісти
якщо неможливо розробити механізм виключення принаймні з ради безпеки членів, які грубо порушують статут оон, цю нікчемну контору, яка ******** побалакати за гроші спонсорів, треба просто розпустити і створити іншу платформу з більш гнучкими правилами, які відповідають сьогоденню...
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08.07.2024 20:35 Відповісти
Вся фігня в тому, що виключення росії з Радбезу ООН нічого не дасть. Дивіться: її виключать, а вона візьме і не виконає рішення радбезу. Тоді весь світ побачить, що радбез ООН - це така сама "говорільня", як і сам ООН. Тому на це ніхто не піде. Щоб продовжувати робити вигляд, що радбез ООН, а значить і сам ООН, щось досі значать в цьому світі.
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08.07.2024 21:39 Відповісти
неможливо розписати всі бажані механізми дієвого впливу на порушників в одному реченні. але, якщо їх не буде в уставі та правилах нової організації, звісно, жодного сенсу в утворенні клону немає...
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08.07.2024 21:58 Відповісти
Висловлять велику занепокоєність?
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08.07.2024 20:36 Відповісти
Нам потрібні крилаті та балістичні ракети для ударів по путінських летовищах, літаках у повітрі та інфраструктурі російських міст.
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08.07.2024 20:37 Відповісти
Давно уже пора восстановить ядерное оружие. Тем более возможности есть (один Южмаш чего стоит которые делал ракеты Сатана). Также необходимы ракеты типа Томогавк.

Если партнеры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.

Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься.

Реально вразумить путина похоже может ЯО (как защита от его ЯО) и Томогавки или аналоги (которыми отвечать по москве на его обстрелы). И именно в таком порядке.

А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
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08.07.2024 20:37 Відповісти
Починайте збирати ізотопи!
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08.07.2024 20:39 Відповісти
Мешок нужен специальный.
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08.07.2024 20:44 Відповісти
Для початку можна в баночку з під майонезу. Тільки подивитись, шоб кришка добре закручувалась.
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08.07.2024 20:45 Відповісти
Вата негодует. Значит подход выбран правильный. А если по сути то других вариантов к сожалению нет. Уж слишком неадекватный путин и вся его страна
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08.07.2024 20:49 Відповісти
Алєксєй, не ображайтеся. Просто ви пропонуєте не сильно реальний (мʼяко кажучи) варіант. Знаєте цей відомий анекдот про мишей і мудрого філіна? Мишам дуже не подобалося, шо їх їдять коти, вони пішли до мудрого філіна за порадою. Філін думав декілька годин, а потім сказав - "я знаю як вирішити вашу проблему. ви повинні стати їжачками". А коли вони спитали а як їм це зробити, то відповів, що його справа - розробити концепцію.
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08.07.2024 20:56 Відповісти
Не вийде зуб за зуб. Неспівмірні величини.
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08.07.2024 20:49 Відповісти
Когда будет ЯО (для защиты от его ЯО) и Томогавки (для аналогичных ударов по москве) то выйдет.

Другого пути *уйло не оставил!
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08.07.2024 20:51 Відповісти
Председатель Совбеза ООН у*бал ракетами по детской больнице в Киеве, имеет право, она Россия, она Председатель... (с)
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08.07.2024 20:37 Відповісти
Значить на засіданні радбезу ООН треба підійти і ****** прєдсєдатєля з ноги!
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08.07.2024 20:40 Відповісти
I хто це зробить? Кислиця це не може зробити.
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08.07.2024 21:13 Відповісти
Це той радбез, де головує рашка? Це буде потужне засідання...
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08.07.2024 20:38 Відповісти
З язика зняли. Страна -террорист головуе в Радбезi ООН.
Немає зараз нi міжнародного права, нi організації, яка могла б контролювати російську сволоту. На жаль, Америка втратила чільну роль світового поліцая.
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08.07.2024 21:16 Відповісти
Може, показати як вони клали з прибором на усіх, і було основною метою удару?
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08.07.2024 23:20 Відповісти
И шо? Будет крайняя озабоченность второй степени?
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08.07.2024 20:39 Відповісти
Рада безпеки збереться за одним столом з міжнародними злочинцями ...та ви і є посібниками цих злочинців...коротше потрібно разгоняти к ****** матері цю зайву контору ...
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08.07.2024 20:43 Відповісти
поки не почнуть палати ЦУМи, ГУМи, Останкіни, Патріси Лумумби, Арбати в Мацкве, а кацапи дохнути в їхніх мацковських многостройках сім'ями, толку буде мало. Москва має горіти та взиватися.
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08.07.2024 20:45 Відповісти
не тільки москва
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08.07.2024 20:45 Відповісти
Блюванув від цього збіговиська в якому головують терористи . Оруелу навіть не снилось таке.
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08.07.2024 20:46 Відповісти
Сча ****ат небенсця всем расскажет, шо в Охматдете лечили раненых французов, которых прислал Макроша.
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08.07.2024 20:49 Відповісти
Нет , по французам они бы не били . **** Небензя расскажет всем что там был военный склад украинских нацистов.
А конченная Овальная сегодня написала что это наши военные виноваты . типа осколки ПВО туда упали . Это наши военные виноваты. Юсов её правильно назвал циничная тварь.
Вот кого уже давно прибить надо ,чтобы тоже кровавойй юшкой умылась как ото проросийское накачанное хамло из Одесы.
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08.07.2024 21:21 Відповісти
Запад стоит и смотрит в стороне боясь лишний патрон отправить в Украину для защиты населения. Ждут когда Путина можно будет снова за ручку жать и нефть сосать
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08.07.2024 20:55 Відповісти
do sraky...
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08.07.2024 21:00 Відповісти
ООН сегодня никчёмное существо. Хуже Лиги Наций 30 годов. Нах#й она нужна? Для "глубокой озабоченности"?.
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08.07.2024 21:03 Відповісти
Так а кто её разгонит? Западный мир такое положение дел устраивает , иначе давно бы разогнали это сборище озабоченных дармоедов.
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08.07.2024 21:23 Відповісти
Та отож ... Ліга Націй послала накуй сесесер після нападу на Фінляндію ...
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09.07.2024 00:01 Відповісти
там расія "банкує", пох.. той совбец
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08.07.2024 21:23 Відповісти
В сраку те ООН!
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08.07.2024 21:30 Відповісти
Гидоти мокшанські щоб ви здохли
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08.07.2024 21:53 Відповісти
ВВС з цього приводу зазначає:
"Россия сейчас председательствует в Совбезе в порядке ротации. Заместитель главы российской миссии в ООН Дмитрий Полянский объявил в соцсетях: «Западники предсказуемо запросили срочное заседание СБ ООН в связи с "ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве". Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия», - написал представитель российского государства Дмитрий Полянский".
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08.07.2024 22:13 Відповісти
Воєнний злочинець прутін, впродовж 11 років, убиває Українців на очах вусіх членів ООН !!
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08.07.2024 23:57 Відповісти
Так они в этом ооне ещё и председательствуют
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09.07.2024 00:24 Відповісти
Бідна планета Земля. Скільки ідіотів на неї мешкає. Як було класно мабуть коли динозаври ходили . Повітря було чисте чисте ,вода чиста чиста ,сміття не було ,людей не було Боже як же було добре .допоки не зʼявилися люди.
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09.07.2024 05:41 Відповісти
Вы фсё врёте!

https://topwar.ru/user/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D1%82/ БойКот

+1

Вчера, 22:00https://topwar.ru/245872-prodemonstrirovannye-zhiteljami-povrezhdennyh-v-kieve-domov-oskolki-prinadlezhat-raketam-pvo-vsu.html https://topwar.ru/245872-prodemonstrirovannye-zhiteljami-povrezhdennyh-v-kieve-domov-oskolki-prinadlezhat-raketam-pvo-vsu.html

Спасибо за поправку, склероз, однако. Но сути не меняет, всу бьёт по своим не заморачиваясь гуманизмом, главное Россию обвинить. Ну а то, что мирняк гибнет... Чем они лучше военнообязанных, сказано до последнего, значит до последнего.
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09.07.2024 09:47 Відповісти
 
 