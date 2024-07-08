Радбез ООН проведе 9 липня засідання через обстріл Росією лікарні "Охматдит"
Рада Безпеки ООН проведе засідання у вівторок, 9 липня. Воно буде присвячено ракетному удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.
Про це у соцмережі Х повідомляє представництво Великої Британії при ООН, інформує Цензор.НЕТ.
"Рада Безпеки ООН збереться завтра о 10 ранку (17:00 за київським часом - ред.), щоб обговорити ракетну атаку Росії по дитячій лікарні "Охматдит"", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою Голова Генеральної асамблеї ООН Денніс Френсіс у дописі на платформі Х засудив ракетний обстріл Росією "Охматдиту". Він зазначив, що нещодавно відвідував Україну, "де став свідком стійкості та мужності українського народу перед обличчям російської агресії".
"Я глибоко засмучений цією трагедією. Моє серце з жертвами та їхніми родинами... Цей безсовісний напад на цивільне населення, особливо на дітей, є грубим порушенням міжнародного права та принципів Статуту ООН. Усі цивільні особи мають бути захищені", - заявив Френсіс.
Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російські обстріли 8 липня.
Масований обстріл України 8 липня
Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.
У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".
Станом на 17:13 всього у Києві загинуло 22 особи, постраждало – 72.
У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.
У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.
Будь ласка, зачекайте...
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Если партнеры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.
Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься.
Реально вразумить путина похоже может ЯО (как защита от его ЯО) и Томогавки или аналоги (которыми отвечать по москве на его обстрелы). И именно в таком порядке.
А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
Другого пути *уйло не оставил!
Немає зараз нi міжнародного права, нi організації, яка могла б контролювати російську сволоту. На жаль, Америка втратила чільну роль світового поліцая.
А конченная Овальная сегодня написала что это наши военные виноваты . типа осколки ПВО туда упали . Это наши военные виноваты. Юсов её правильно назвал циничная тварь.
Вот кого уже давно прибить надо ,чтобы тоже кровавойй юшкой умылась как ото проросийское накачанное хамло из Одесы.
"Россия сейчас председательствует в Совбезе в порядке ротации. Заместитель главы российской миссии в ООН Дмитрий Полянский объявил в соцсетях: «Западники предсказуемо запросили срочное заседание СБ ООН в связи с "ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве". Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия», - написал представитель российского государства Дмитрий Полянский".
https://topwar.ru/user/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D1%82/ БойКот
+1
Вчера, 22:00https://topwar.ru/245872-prodemonstrirovannye-zhiteljami-povrezhdennyh-v-kieve-domov-oskolki-prinadlezhat-raketam-pvo-vsu.html https://topwar.ru/245872-prodemonstrirovannye-zhiteljami-povrezhdennyh-v-kieve-domov-oskolki-prinadlezhat-raketam-pvo-vsu.html
Спасибо за поправку, склероз, однако. Но сути не меняет, всу бьёт по своим не заморачиваясь гуманизмом, главное Россию обвинить. Ну а то, что мирняк гибнет... Чем они лучше военнообязанных, сказано до последнего, значит до последнего.