За дорученням президента уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту", - Шмигаль

Уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту". Відповідне доручення дав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очільника уряду, наслідки російської атаки по містах України 8 липня будуть розглянуті на найближчому засіданні Кабінету міністрів.

Наразі МОЗ, Мінекономіки та Мінфін будуть опрацьовувати питання щодо виділення коштів для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим внаслідок чергового обстрілу рашистів.

"Також на доручення президента України уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту"", - розповів Шмигаль.

Прем'єр додав, що упродовж всього дня 8 липня триває розбір завалів, на місцях працюють рятувальники - всім постраждалим надається допомога. Попередньо, за словами Шмигаля, внаслідок сьогоднішньої атаки по всій Україні загинуло понад 30 людей, більше сотні постраждалих.

"Розраховуємо, що міжнародні партнери зроблять свої висновки. Потрібні дієві відповіді на російський терор", - йдеться у заяві глави Кабміну.

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

Станом на 17:13 всього у Києві загинуло 22 особи, постраждало – 72.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

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