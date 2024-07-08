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Новини Війна
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За дорученням президента уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту", - Шмигаль

Уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів

Уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту". Відповідне доручення дав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очільника уряду, наслідки російської атаки по містах України 8 липня будуть розглянуті на найближчому засіданні Кабінету міністрів. 

Наразі МОЗ, Мінекономіки та Мінфін будуть опрацьовувати питання щодо виділення коштів для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим внаслідок чергового обстрілу рашистів.

"Також на доручення президента України уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту"", - розповів Шмигаль.

Прем'єр додав, що упродовж всього дня 8 липня триває розбір завалів, на місцях працюють рятувальники - всім постраждалим надається допомога. Попередньо, за словами Шмигаля, внаслідок сьогоднішньої атаки по всій Україні загинуло понад 30 людей, більше сотні постраждалих.

"Розраховуємо, що міжнародні партнери зроблять свої висновки. Потрібні дієві відповіді на російський терор", - йдеться у заяві глави Кабміну.

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

Станом на 17:13 всього у Києві загинуло 22 особи, постраждало – 72.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

Дивіться також: Унаслідок масованого обстрілу РФ по Україні загинули 28 людей, ще 112 - зазнали поранень, - МВС. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29262) Охматдит (250) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+12
Конча - Заспа.
Туди і куля не полетить
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08.07.2024 18:51 Відповісти
+10
А если б не поручил, то ни х*я?
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08.07.2024 18:50 Відповісти
+8
Так виглядає "мир в очах пуйла" Вже розгледів чи ще шукаєш там мир?
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08.07.2024 18:54 Відповісти
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Найвеличніший доручив.......
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08.07.2024 18:48 Відповісти
Скільки ще треба кацапам вбити українських дітей, щоб хрипливе сцикливе мохнориле зєрмакочмо віддало наказ в'їбати атакамсами по брянську, курську, але для початку ********** в хлам сраний донецьк з луганськом, а з ними севастополь з ростовим🤔 Але ж 73% мовчать, як дитя всравшись, де ж, куррррва ваш ррррреволюційний запал, суки безмозглі, хоча... може ви й заслужили на те, щоб ваших дітей москалі вбивали, а ви б мукали, як бидло і сопіли у всі дзюрочки, але до чого тут 27%, які зовсім не збирались чіста паржать... Ну, курррви, зєрмофіли, ви вже в чергах під ТЦК, палаєте праведним гнівом і бажанням відомстити за вбитих українських дітей, щось не бачу черг... а може це в мене із зором щось,- старий вже, *******
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08.07.2024 19:18 Відповісти
вони - НЕ безмозглі - вони БЕЗУГЛІ.
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08.07.2024 21:05 Відповісти
А если б не поручил, то ни х*я?
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08.07.2024 18:50 Відповісти
От ні*уя! Так би й тулилися на руїнах!
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08.07.2024 19:35 Відповісти
"Взяв на особистий контроль", чи проведення зберегло від цього "щастя"?
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08.07.2024 18:51 Відповісти
Конча - Заспа.
Туди і куля не полетить
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08.07.2024 18:51 Відповісти
Думаю, Банкова непогана локація.
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08.07.2024 18:54 Відповісти
Нардепка Безугла знову критикує командування Повітряних сил
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/711428-nardep_bezuglaja_snova_kritikuet_komandovanie_vozdushnyh_sil
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08.07.2024 18:54 Відповісти
Так виглядає "мир в очах пуйла" Вже розгледів чи ще шукаєш там мир?
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08.07.2024 18:54 Відповісти
Він не той глазок мав на увазі
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08.07.2024 19:01 Відповісти
А цим аби на локаціях вкрасти.
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08.07.2024 18:59 Відповісти
Охматдит добудовувався на гроші спонсорів, чи ні? Щось таке було, здається. Ну, це ще й смачний плювок Заходу. І будуть же суки виправдовуватись, що раз лікарня, велика і красива, то там були поранені військові. От тепер чухаємо потилиці - на#єра ми свої ракети/літаки віддали/порізали? І, бл@дь, хто там ще скаже "ідіний народ"? Сук@, який-який народ? єврейский? У це можу повірити. До речі, а ось ці днр, лнр, *******, це теж "ідінийє народи"? Бо якщо вони народи дамбаса чи лугандонії, то які ж вони рускія? Боже, яке лицемірство, яка брехня, а найгірше, що хтось це хаває
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08.07.2024 18:59 Відповісти
дім з зимовим басейном з підігрівом, де незаконно мешкає щеневтік зв скумбрією або Феофанія підійдуть діткам
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08.07.2024 19:03 Відповісти
А без дорученя найвеличнішившивого цим не займалися б?
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08.07.2024 19:05 Відповісти
Ні. просто нікому в голову не прийшло б з руїн забрати медиків і хворих.
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08.07.2024 19:38 Відповісти
О, чудовий момент вкрасти !!

землю "розпилим" під майбутню забудовуце золота земля а Охматдит хай переїде на "Лісову" а краще під Макарів! Це стара історія ..

А хто і в чиїх інтересах ці ракети наводить ? Хочу помилитися ((
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08.07.2024 19:05 Відповісти
Так вже туди били, але трохи накосячили. Ну, сьогодні трохи підправили.
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08.07.2024 19:12 Відповісти
Заботливый ты наш. А не пробовал ПВО за город вынести?
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08.07.2024 19:11 Відповісти
А зеленодупоголові - ти найкращій, і нам похрін шо ти зупинив українське ППО у 19 році - ти не втік - і це - ну просто - як та сосна. Вони всі тут - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ

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08.07.2024 19:14 Відповісти
А три роки, що утримувало СРАТЬєха від такого рішення?? Невже гроші з асфальту??
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08.07.2024 19:14 Відповісти
А без цього чмошника світ завалиться.
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08.07.2024 19:52 Відповісти
"цензор" ліг під шмарклю, чи то не професійність журналістів? Зєля вже не **********. Максимум - в. о.
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08.07.2024 19:55 Відповісти
"прошла зіма, настало лєто
спасібо партіі за ето" (С)
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08.07.2024 20:07 Відповісти
Гетьманцев вже готується оприлюднити точні дані геолокації. Як напередодні масштабного вторгнення, вимагав вказати геолокації на нафтобази, регіональні склади, і великі заправні станції.
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08.07.2024 20:09 Відповісти
Якщо охматдіт буде відбудований і продовжить своє існування, то руйнація була московитами. Якщо там побудують новий житловий комплекс, то його ***@ули інші українці " під шумок"
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08.07.2024 20:24 Відповісти
 
 