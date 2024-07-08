По поручению президента правительство рассматривает новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета", - Шмыгаль

Правительство рассматривает новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета". Соответствующее поручение дал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы правительства, последствия российской атаки по городам Украины 8 июля будут рассмотрены на ближайшем заседании Кабинета Министров.

Сейчас Минздрав, Минэкономики и Минфин будут прорабатывать вопрос о выделении средств для восстановления медицинских учреждений и помощи пострадавшим в результате очередного обстрела рашистов.

"Также по поручению президента Украины правительство рассматривает новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета", - рассказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что в течение всего дня 8 июля продолжается разбор завалов, на местах работают спасатели - всем пострадавшим оказывается помощь. Предварительно, по словам Шмыгаля, в результате сегодняшней атаки по всей Украине погибли более 30 человек, более сотни пострадавших.

"Рассчитываем, что международные партнеры сделают свои выводы. Нужны действенные ответы на российский террор", - говорится в заявлении главы Кабмина.

Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

По состоянию на 17:13 всего в Киеве погибли 22 человека, пострадали - 72.

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.

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