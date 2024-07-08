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Новости Война
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По поручению президента правительство рассматривает новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета", - Шмыгаль

Уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів

Правительство рассматривает новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета". Соответствующее поручение дал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы правительства, последствия российской атаки по городам Украины 8 июля будут рассмотрены на ближайшем заседании Кабинета Министров.

Сейчас Минздрав, Минэкономики и Минфин будут прорабатывать вопрос о выделении средств для восстановления медицинских учреждений и помощи пострадавшим в результате очередного обстрела рашистов.

"Также по поручению президента Украины правительство рассматривает новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета", - рассказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что в течение всего дня 8 июля продолжается разбор завалов, на местах работают спасатели - всем пострадавшим оказывается помощь. Предварительно, по словам Шмыгаля, в результате сегодняшней атаки по всей Украине погибли более 30 человек, более сотни пострадавших.

"Рассчитываем, что международные партнеры сделают свои выводы. Нужны действенные ответы на российский террор", - говорится в заявлении главы Кабмина.

Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

По состоянию на 17:13 всего в Киеве погибли 22 человека, пострадали - 72.

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.

Читайте также: В результате удара РФ по Охматдету погибла детский нефролог Светлана Лукьянчук

Автор: 

обстрел (27913) ОХМАТДЕТ (244) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+12
Конча - Заспа.
Туди і куля не полетить
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08.07.2024 18:51 Ответить
+10
А если б не поручил, то ни х*я?
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08.07.2024 18:50 Ответить
+8
Так виглядає "мир в очах пуйла" Вже розгледів чи ще шукаєш там мир?
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08.07.2024 18:54 Ответить
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Найвеличніший доручив.......
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08.07.2024 18:48 Ответить
Скільки ще треба кацапам вбити українських дітей, щоб хрипливе сцикливе мохнориле зєрмакочмо віддало наказ в'їбати атакамсами по брянську, курську, але для початку ********** в хлам сраний донецьк з луганськом, а з ними севастополь з ростовим🤔 Але ж 73% мовчать, як дитя всравшись, де ж, куррррва ваш ррррреволюційний запал, суки безмозглі, хоча... може ви й заслужили на те, щоб ваших дітей москалі вбивали, а ви б мукали, як бидло і сопіли у всі дзюрочки, але до чого тут 27%, які зовсім не збирались чіста паржать... Ну, курррви, зєрмофіли, ви вже в чергах під ТЦК, палаєте праведним гнівом і бажанням відомстити за вбитих українських дітей, щось не бачу черг... а може це в мене із зором щось,- старий вже, *******
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08.07.2024 19:18 Ответить
вони - НЕ безмозглі - вони БЕЗУГЛІ.
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08.07.2024 21:05 Ответить
А если б не поручил, то ни х*я?
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08.07.2024 18:50 Ответить
От ні*уя! Так би й тулилися на руїнах!
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08.07.2024 19:35 Ответить
"Взяв на особистий контроль", чи проведення зберегло від цього "щастя"?
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08.07.2024 18:51 Ответить
Конча - Заспа.
Туди і куля не полетить
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08.07.2024 18:51 Ответить
Думаю, Банкова непогана локація.
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08.07.2024 18:54 Ответить
Нардепка Безугла знову критикує командування Повітряних сил
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/711428-nardep_bezuglaja_snova_kritikuet_komandovanie_vozdushnyh_sil
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08.07.2024 18:54 Ответить
Так виглядає "мир в очах пуйла" Вже розгледів чи ще шукаєш там мир?
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08.07.2024 18:54 Ответить
Він не той глазок мав на увазі
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08.07.2024 19:01 Ответить
А цим аби на локаціях вкрасти.
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08.07.2024 18:59 Ответить
Охматдит добудовувався на гроші спонсорів, чи ні? Щось таке було, здається. Ну, це ще й смачний плювок Заходу. І будуть же суки виправдовуватись, що раз лікарня, велика і красива, то там були поранені військові. От тепер чухаємо потилиці - на#єра ми свої ракети/літаки віддали/порізали? І, бл@дь, хто там ще скаже "ідіний народ"? Сук@, який-який народ? єврейский? У це можу повірити. До речі, а ось ці днр, лнр, *******, це теж "ідінийє народи"? Бо якщо вони народи дамбаса чи лугандонії, то які ж вони рускія? Боже, яке лицемірство, яка брехня, а найгірше, що хтось це хаває
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08.07.2024 18:59 Ответить
дім з зимовим басейном з підігрівом, де незаконно мешкає щеневтік зв скумбрією або Феофанія підійдуть діткам
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08.07.2024 19:03 Ответить
А без дорученя найвеличнішившивого цим не займалися б?
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08.07.2024 19:05 Ответить
Ні. просто нікому в голову не прийшло б з руїн забрати медиків і хворих.
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08.07.2024 19:38 Ответить
О, чудовий момент вкрасти !!

землю "розпилим" під майбутню забудовуце золота земля а Охматдит хай переїде на "Лісову" а краще під Макарів! Це стара історія ..

А хто і в чиїх інтересах ці ракети наводить ? Хочу помилитися ((
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08.07.2024 19:05 Ответить
Так вже туди били, але трохи накосячили. Ну, сьогодні трохи підправили.
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08.07.2024 19:12 Ответить
Заботливый ты наш. А не пробовал ПВО за город вынести?
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08.07.2024 19:11 Ответить
А зеленодупоголові - ти найкращій, і нам похрін шо ти зупинив українське ППО у 19 році - ти не втік - і це - ну просто - як та сосна. Вони всі тут - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ

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08.07.2024 19:14 Ответить
А три роки, що утримувало СРАТЬєха від такого рішення?? Невже гроші з асфальту??
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08.07.2024 19:14 Ответить
А без цього чмошника світ завалиться.
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08.07.2024 19:52 Ответить
"цензор" ліг під шмарклю, чи то не професійність журналістів? Зєля вже не **********. Максимум - в. о.
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08.07.2024 19:55 Ответить
"прошла зіма, настало лєто
спасібо партіі за ето" (С)
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08.07.2024 20:07 Ответить
Гетьманцев вже готується оприлюднити точні дані геолокації. Як напередодні масштабного вторгнення, вимагав вказати геолокації на нафтобази, регіональні склади, і великі заправні станції.
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08.07.2024 20:09 Ответить
Якщо охматдіт буде відбудований і продовжить своє існування, то руйнація була московитами. Якщо там побудують новий житловий комплекс, то його ***@ули інші українці " під шумок"
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08.07.2024 20:24 Ответить
 
 