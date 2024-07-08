Последствия ракетного удара по Днепру: 1 погибший, 6 пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

Утром 8 июля рашисты нанесли массированный ракетный удар по Днепру. В городе повреждены многоэтажка, предприятие, СТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Россияне бьют по мирным людям. Так сейчас выглядит многоэтажка в Днепре. Разбиты и машины вокруг. Все последствия сейчас выясняются", - говорится в сообщении.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры пострадал 1 местный житель.

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Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в городе погиб мужчина. К этой минуте известно о 6 пострадавших. Один человек в тяжелом состоянии.