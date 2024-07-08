РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8057 посетителей онлайн
Новости
12 847 0

Последствия ракетного удара по Днепру: 1 погибший, 6 пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

Утром 8 июля рашисты нанесли массированный ракетный удар по Днепру. В городе повреждены многоэтажка, предприятие, СТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Россияне бьют по мирным людям. Так сейчас выглядит многоэтажка в Днепре. Разбиты и машины вокруг. Все последствия сейчас выясняются", - говорится в сообщении.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры пострадал 1 местный житель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Днепре под ударом россиян оказались жилой дом и СТО (обновлено)

Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра

Обновленная информация

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в городе погиб мужчина. К этой минуте известно о 6 пострадавших. Один человек в тяжелом состоянии.

Автор: 

Днепр (4444) обстрел (27913)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 