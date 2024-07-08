Унаслідок масованого обстрілу РФ по Україні загинули 28 людей, ще 112 - зазнали поранень, - МВС. ФОТОрепортаж

Російські окупанти пошкодили понад 50 цивільних об'єктів під час ракетної атаки у понеділок, 8 липня. Серед них - житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Дані по регіонам

Так, на Дніпропетровщині загинуло 11 людей, 17 - у Києві.

Поранено 112 осіб: 62 - на Дніпропетровщині; 48 - у столиці; 2 - у Київській області.

"Аварійно-рятувальні роботи на місцях найбільших ударів тривають. Працюють рятувальники, поліцейські, комунальники. Окрема вдячність усім небайдужим людям, які кинулися на допомогу. Єдність робить нас сильнішими", - зазначив Клименко.

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Ракетний удар по "Охматдиту" у Києві 8 липня

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.