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Унаслідок масованого обстрілу РФ по Україні загинули 28 людей, ще 112 - зазнали поранень, - МВС. ФОТОрепортаж

Російські окупанти пошкодили понад 50 цивільних об'єктів під час ракетної атаки у понеділок, 8 липня. Серед них - житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Дані по регіонам

Так, на Дніпропетровщині загинуло 11 людей, 17 - у Києві

Поранено 112 осіб: 62 - на Дніпропетровщині; 48 - у столиці; 2 - у Київській області.

"Аварійно-рятувальні роботи на місцях найбільших ударів тривають. Працюють рятувальники, поліцейські, комунальники. Окрема вдячність усім небайдужим людям, які кинулися на допомогу. Єдність робить нас сильнішими", - зазначив Клименко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Попередньо, РФ ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101, - СБУ. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів РФ по Україні 8 липня 2024 року
Наслідки обстрілів РФ по Україні 8 липня 2024 року
Наслідки обстрілів РФ по Україні 8 липня 2024 року
Наслідки обстрілів РФ по Україні 8 липня 2024 року
Наслідки обстрілів РФ по Україні 8 липня 2024 року
Наслідки обстрілів РФ по Україні 8 липня 2024 року

Ракетний удар по "Охматдиту" у Києві 8 липня

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Автор: 

обстріл (29262) Клименко Ігор (493) Повітряні атаки на Київ (822)


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Це якийсь 3,14здець.... Цікаво, наші вже скликали позачергове засідання ООН?
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08.07.2024 15:19 Відповісти
Скликали !
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08.07.2024 15:25 Відповісти
Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН у зв'язку з масованою атакою РФ, - Зеленський Джерело:
Та невже?
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08.07.2024 15:26 Відповісти
До одного місця те ООН
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08.07.2024 15:35 Відповісти
Какое нафик ООН, если его сейчас и не в первый раз за воемя агрессии возглавляет страна террорист. Нет больше этого бесхребетного органа, в мире полностью разрушена система безопасности. А в Америке больше обеспокоены выборами чем тем что происходит в мире. Видите ли нельзя вводить санкции против орковского флота по перевозке нефти иначе вырастет цена на нефть и дедушку байдена не выберут. Сыкливые твари тоже виноваты в том что сегодня произошло в Охмадиье.
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08.07.2024 15:52 Відповісти
поможет только симметричный ответ
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08.07.2024 15:19 Відповісти
Цей день людожери з боліт називають "дєнь сєм"ї, любві і вєрності"!
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08.07.2024 15:20 Відповісти
гhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%83_%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%88 утерреш не сказав, ані слова!
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08.07.2024 15:22 Відповісти
А троє загиблих у Покровську - то не люди чи шо?
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08.07.2024 15:23 Відповісти
 
 