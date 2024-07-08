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В результате массированного обстрела РФ по Украине погибли 28 человек, еще 112 - получили ранения, - МВД. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты повредили более 50 гражданских объектов во время ракетной атаки в понедельник, 8 июля. Среди них - жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Данные по регионам

Так, на Днепропетровщине погибли 11 человек, 17 - в Киеве.

Ранены 112 человек: 62 - в Днепропетровской области; 48 - в столице; 2 - в Киевской области.

"Аварийно-спасательные работы на местах наибольших ударов продолжаются. Работают спасатели, полицейские, коммунальщики. Отдельная благодарность всем неравнодушным людям, которые бросились на помощь. Единство делает нас сильнее", - отметил Клименко.

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Наслідки обстрілів РФ по Україні 8 липня 2024 року
Наслідки обстрілів РФ по Україні 8 липня 2024 року
Наслідки обстрілів РФ по Україні 8 липня 2024 року
Наслідки обстрілів РФ по Україні 8 липня 2024 року
Наслідки обстрілів РФ по Україні 8 липня 2024 року
Наслідки обстрілів РФ по Україні 8 липня 2024 року

Ракетный удар по "Охматдету" в Киеве 8 июля

Как ранее информировал Цензор.НЕТ, утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

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Автор: 

обстрел (27913) Клименко Игорь (405) Воздушные атаки на Киев (759)


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Це якийсь 3,14здець.... Цікаво, наші вже скликали позачергове засідання ООН?
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08.07.2024 15:19 Ответить
Скликали !
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08.07.2024 15:25 Ответить
Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН у зв'язку з масованою атакою РФ, - Зеленський Джерело:
Та невже?
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08.07.2024 15:26 Ответить
До одного місця те ООН
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08.07.2024 15:35 Ответить
Какое нафик ООН, если его сейчас и не в первый раз за воемя агрессии возглавляет страна террорист. Нет больше этого бесхребетного органа, в мире полностью разрушена система безопасности. А в Америке больше обеспокоены выборами чем тем что происходит в мире. Видите ли нельзя вводить санкции против орковского флота по перевозке нефти иначе вырастет цена на нефть и дедушку байдена не выберут. Сыкливые твари тоже виноваты в том что сегодня произошло в Охмадиье.
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08.07.2024 15:52 Ответить
поможет только симметричный ответ
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08.07.2024 15:19 Ответить
Цей день людожери з боліт називають "дєнь сєм"ї, любві і вєрності"!
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08.07.2024 15:20 Ответить
гhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%83_%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%88 утерреш не сказав, ані слова!
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08.07.2024 15:22 Ответить
А троє загиблих у Покровську - то не люди чи шо?
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08.07.2024 15:23 Ответить
 
 