В результате массированного обстрела РФ по Украине погибли 28 человек, еще 112 - получили ранения, - МВД. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты повредили более 50 гражданских объектов во время ракетной атаки в понедельник, 8 июля. Среди них - жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Данные по регионам

Так, на Днепропетровщине погибли 11 человек, 17 - в Киеве.

Ранены 112 человек: 62 - в Днепропетровской области; 48 - в столице; 2 - в Киевской области.

"Аварийно-спасательные работы на местах наибольших ударов продолжаются. Работают спасатели, полицейские, коммунальщики. Отдельная благодарность всем неравнодушным людям, которые бросились на помощь. Единство делает нас сильнее", - отметил Клименко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предварительно, РФ ударила по "Охматдету" ракетой Х-101, - СБУ. ФОТОрепортаж













Ракетный удар по "Охматдету" в Киеве 8 июля

Как ранее информировал Цензор.НЕТ, утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия должна ответить: Лубинец обратился в международные организации из-за обстрела "Охматдета"