РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8000 посетителей онлайн
Новости Война
2 875 16

Россия должна ответить: Лубинец обратился в международные организации из-за обстрела "Охматдета"

Наслідки атаки на Охматдит

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в несколько международных организаций с призывом отреагировать на террор со стороны РФ и обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец написал в телеграмме.

"Россияне обстреляли ракетами крупнейшую детскую больницу Украины. Ежегодно в больнице проводят около 7 тысяч сложных операций. А также осуществляется диагностика и лечение на современном уровне онкогематологических заболеваний, а также выполняются трансплантации костного мозга больным детям", - написал Лубинец.

"Просто осознайте, какую цель выбрали российские террористы! Сейчас под завалами больницы могут находиться люди. Гражданские вместе с работниками служб осуществляют разбор всех завалов. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно", - подчеркнул омбудсмен.

"Международные организации и организации, которые призваны защищать права ребенка, не могут быть в стороне! Направил письма в ряд международных организаций с призывом отреагировать на жестокий террор и циничные обстрелы! РФ должна ответить за совершенные преступления!", - обратился Лубинец к международным организациям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский террор не имеет предела. Это усиливает мотивацию как можно быстрее предоставить Украине больше ПВО, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Ракетная атака РФ на Киев 8 июля

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

Как отметил Зеленский, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате утренней атаки России по Украине погибли около 20 человек, еще около полусотни - ранены.

Автор: 

Киев (25692) ОХМАТДЕТ (244) Лубинец Дмитрий (483) Воздушные атаки на Киев (759)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Вона відповість, коли палатимуть її лікарні та будинки.
показать весь комментарий
08.07.2024 13:54 Ответить
+8
Тільки систематична, потужна ракетна дзеркальна відповідь по великим та не дуже містам кацапстану припинить цю війну!
показать весь комментарий
08.07.2024 13:58 Ответить
+7
Некоторое время назад какой-то ********** хмырь говорил, что нужно стрелять по детским больницам Киева, потому что там солдаты НАТО.
Я думаю люди найдут это заявление московитской шалавы.
показать весь комментарий
08.07.2024 13:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вона відповість, коли палатимуть її лікарні та будинки.
показать весь комментарий
08.07.2024 13:54 Ответить
Некоторое время назад какой-то ********** хмырь говорил, что нужно стрелять по детским больницам Киева, потому что там солдаты НАТО.
Я думаю люди найдут это заявление московитской шалавы.
показать весь комментарий
08.07.2024 13:55 Ответить
********* мусе не вiдповiсти,а счезнути
показать весь комментарий
08.07.2024 13:56 Ответить
Чим? Нафти та гасу накачає? Нєдодєланий бур'ят "осознаєт""??? Татарін? Осьєтін чи рязанєць????
Там черви, и кто длиннее или темнее/светлее ни на что не влияет. И для рыбалки имена и фамилии с отчествами хробакив разницы нет. Эти уроды просто жмут курок, нажимают кнопку, летают на работу.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:07 Ответить
Тільки систематична, потужна ракетна дзеркальна відповідь по великим та не дуже містам кацапстану припинить цю війну!
показать весь комментарий
08.07.2024 13:58 Ответить
всі ці заклики до кого? має відповісти перед ким? з таким же результатом можна просто помовчати. доки наші інтереси за кордоном не будуть лобіювати професіонали, всі ці заклики в порожнечу
показать весь комментарий
08.07.2024 13:59 Ответить
Від твого примітивного висеру відгонить махровим невіглаством, дилетантством і болотяними онучами.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:11 Ответить
дерьмак прикриває кацапію як і байден
показать весь комментарий
08.07.2024 14:03 Ответить
Де реакція ООН, де виключення рашистів з ООН, де визнання кацапстану країною-терористом? Які ще теракти повинно вчинити ху@ло щоб його нарешті прибили? Де адекватна реакція Зєлєшобли на теракт? Чому смотрящі Ху@ла досі сидять в ОПі?
показать весь комментарий
08.07.2024 14:05 Ответить
... у кілька міжнародних організацій ...

тобто в нікуди!
піздаболу любінцю, з цих деяких організацій дадуть відповідь, про недопустимість та глибоку стурбованість.

бурхлива діяльність.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:06 Ответить
Головне, що ти собі у гранчак повідомив - більше можна нічого не робити.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:15 Ответить
полній 0 на должности(((
показать весь комментарий
08.07.2024 14:16 Ответить
Міжнародні організації виявились , нажаль, переляканими нікчемами паразитами на грошах платників податків.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:30 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2024 14:50 Ответить
Знищити кацапів, всіх!!!!
показать весь комментарий
08.07.2024 16:01 Ответить
 
 