Россия должна ответить: Лубинец обратился в международные организации из-за обстрела "Охматдета"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в несколько международных организаций с призывом отреагировать на террор со стороны РФ и обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец написал в телеграмме.

"Россияне обстреляли ракетами крупнейшую детскую больницу Украины. Ежегодно в больнице проводят около 7 тысяч сложных операций. А также осуществляется диагностика и лечение на современном уровне онкогематологических заболеваний, а также выполняются трансплантации костного мозга больным детям", - написал Лубинец.

"Просто осознайте, какую цель выбрали российские террористы! Сейчас под завалами больницы могут находиться люди. Гражданские вместе с работниками служб осуществляют разбор всех завалов. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно", - подчеркнул омбудсмен.

"Международные организации и организации, которые призваны защищать права ребенка, не могут быть в стороне! Направил письма в ряд международных организаций с призывом отреагировать на жестокий террор и циничные обстрелы! РФ должна ответить за совершенные преступления!", - обратился Лубинец к международным организациям.

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Ракетная атака РФ на Киев 8 июля

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

Как отметил Зеленский, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате утренней атаки России по Украине погибли около 20 человек, еще около полусотни - ранены.