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Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН в связи с массированной атакой РФ, - Зеленский

Україна скликає засідання Радбезу ООН

Из-за российских ударов 8 июля по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу, Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве.

Зеленский заявил, что Украина "бесспорно ответит нелюдям из России" и восстановит инфраструктуру, поврежденную во время массированного ракетного обстрела 8 июля.

"Каждому, кто пострадал, сейчас оказывается необходимая помощь. И обязательно мы все должны работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за террор и Путина за приказ нанести удар", - сказал глава государства.

Также читайте: Мы нуждаемся в быстрых решениях союзников по предоставлению ПВО, - Умеров об атаке россиян 8 июля

Он добавил, что Россию можно только принудить к миру.

Дональд Туск отметил, что "нет таких слов или политических деклараций", которые бы позволили выразить всю солидарность Украине, которая уже много месяцев доказывает свой героизм.

Ракетный удар по Украине 8 июля

Как ранее информировал Цензор.НЕТ, утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру. На Днепропетровщине погибли 11 человек, 17 - в Киеве. Ранены 112 человек: 62 - в Днепропетровской области; 48 - в столице; 2 - в Киевской области.

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) Совбез ООН (1123) Воздушные атаки на Киев (759)


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Топ комментарии
+14
нюхомор ти оклигав нарешті?
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08.07.2024 15:24 Ответить
+12
Здохни, ти, ****!!!!! Ти, ******** привів і підтримуєш все це. Нехай повевертає руки і ноги мамі Римі І тому ху., щоб тіою висерки щастя не знали. Ублюдошне!!!!
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08.07.2024 15:27 Ответить
+10
Украину обстреливают, а это *********** по заграницам шаройобится, небойсь ленку на шоппинг повез
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08.07.2024 15:25 Ответить
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нюхомор ти оклигав нарешті?
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08.07.2024 15:24 Ответить
він у Польщі сьогодні, підписує безпекову угоду з Туском.
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08.07.2024 15:25 Ответить
тобто він таки знав про обстріли Києва?
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08.07.2024 15:28 Ответить
сонцесяйний все робить власнорученьки, навіть кулєбу не штовхув під всрату сраку, сам ініціював засідання Ради Безпеки Організації Обʼєднанних Націй, в якій головують його дружбани кацапи
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08.07.2024 15:31 Ответить
А должен был сказать Елдаку, шоб тот созвал радбез. Он же делает всё, что говорит Зеленский)))
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08.07.2024 15:35 Ответить
ну так вже весь світ знає. я ж не думаю, що він спецом втік з Києва, бо сьогодні мали бути обстріли і він про це знав, що вони будуть. ні, про таке не можна думати. бо це ж дичина повна. тим більше, що вже давно анонсувалося сьогоднішнє підписання безпекової угоди з поляками.
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08.07.2024 15:39 Ответить
це ......не можу підібрати визначення не подає ознак одужання,лише після від,їзду цього.....і виникають масові жертви чи це поиітив тільки я???
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08.07.2024 15:27 Ответить
довбень,кацапи правлять в оон з 1 числа,вони зараз розкажуть про військові колони розбиті по локації!!!
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08.07.2024 15:25 Ответить
ну так є ж маса відео прильоту ракет по тим "військовим колонам"..
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08.07.2024 15:26 Ответить
були вже Буча,Ірпінь.....і актори на дорозі....чи ви не пом,ятаєте????
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08.07.2024 15:28 Ответить
і сирійськи діти, "присипанні землею"...
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08.07.2024 15:32 Ответить
так. були і ще будуть. та це не значить, що кацапам вірять. і це взагалі не значить, що ми маємо про це мовчати. ми не маємо мовчати і світ теж не має мовчати. а кацапи нехай собі говорять що хочуть.
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08.07.2024 15:42 Ответить
Украину обстреливают, а это *********** по заграницам шаройобится, небойсь ленку на шоппинг повез
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08.07.2024 15:25 Ответить
ось тут ти реально ***** написав
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08.07.2024 15:27 Ответить
Ну и чем поможет бомажка которая даже рядом не лежала с такой потужной бомажкой как будапеждстсткий миморандум?
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08.07.2024 15:29 Ответить
***** це те що вийшло від любові твого татка з матір,ю,а те що воно робить лише самопіар і не потріб лише не сидіти на місці оце вже правда
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08.07.2024 15:30 Ответить
Кстати радбез ООН можно и из Киева созвать, если что. ********** должен быть рядом со своим народом, должен завалы в охматдите разбирать, а не чилить с Ермачиной по заграницам
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08.07.2024 15:32 Ответить
Лучше б на фронте командовал бы?
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08.07.2024 15:42 Ответить
завалы разгребал. толку было бы больше
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08.07.2024 15:43 Ответить
А Ви оптиміст. Він би першою цеглиною вбився б. Або людей скалічив.
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08.07.2024 15:50 Ответить
За что валодя не берется
Все превращается в говно
А если за говно возьмется
То просто тратит меньше сил
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08.07.2024 15:51 Ответить
Що ж сталося? Невже з квартальної шобли хтось постраждав?
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08.07.2024 15:26 Ответить
може ООН нарешті перестане прикидатися мертвою...
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08.07.2024 15:26 Ответить
Лише тоді, коли США припинить вносити свою частку фінансування.

А до того у "оон" все гаразд. Я б і сам на такій платні сидів би в NYC роками та куняв би собі в залі засідань. А Ви?
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08.07.2024 15:29 Ответить
яким чином?
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08.07.2024 15:30 Ответить
У резолюції висловлять стурбованість.
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08.07.2024 15:27 Ответить
Головують в цій х...йні зараз казлорилі. Тому можливо і стурбованості не буде.
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08.07.2024 15:33 Ответить
Здохни, ти, ****!!!!! Ти, ******** привів і підтримуєш все це. Нехай повевертає руки і ноги мамі Римі І тому ху., щоб тіою висерки щастя не знали. Ублюдошне!!!!
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08.07.2024 15:27 Ответить
невже....розкумарилося чи пердоз?
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08.07.2024 15:29 Ответить
ой, а шо так? зе-лупьонок, так ти до путіна подзвони, спитай: "дядя вова, за што? ти ж кончіл вайну в сваєй галавє, как і я в сваєй... что ж случілась-та?".
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08.07.2024 15:29 Ответить
Радбез зараз дасть рашці просратися
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08.07.2024 15:31 Ответить
а радбез буде надавати дозвіл хєрачити ракетним озброєнням по десятку російських авіабаз поблизу нашого кордону??
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08.07.2024 15:31 Ответить
Это же бесчеловечнно, там мирные пилоты в трусиках
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08.07.2024 15:33 Ответить
та пілоти саливонів якось не турбують, а от цивільна облуга у столовці авіабази може потраждать. Ну і ще той поц, який траву косить біля ліхтарів вздовж зльотно-посадкової смуги.
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08.07.2024 15:42 Ответить
Нету там гражданских на авиабазе, у них даже попы агенты фсб И кто будет нанимать уборщицу, это ж режимный объект, да и любой солдат будет ********** полы за спасибо
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08.07.2024 15:45 Ответить
ну так, вони там жеруть, що солдати приготують. Але все одно - можуть же щибки повилітати у будинках біля авіабаз.
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08.07.2024 17:02 Ответить
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08.07.2024 15:33 Ответить
Патужно! Як й завжди
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08.07.2024 15:34 Ответить
Зачем? Просто зюнадо забыть на один день на ограничения по использованию дальнобойного оружия по территории оркостана
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08.07.2024 15:34 Ответить
і головне - нагадати спільноті до чого приводять подібні "миротворчі" візити Орбана.. і особливо наголосити до кого відразу після Києва поїхав Орбан - в мацкву і в Пекін. бо якби Орбан не їздив би у мацкву та ще й несанкціоновано від ЄС, то сьогоднішньої терористичної атаки могло би і не бути. а вона була саме показовою - по столиці, по рідному місту ЗЕ і по обласному центру ЗЕ. Бо дуже помилкова стратегія - корчити із себе "миротворця" шляхом здачі цьому імперському звіру українських земель. звір на цьому не зупиниться. доведено вже історією Мюнхенської змови у 38-му... звіра потрібно добивати зараз у логові, щоб звір не наробив ще більшої біди. інакше - ніяк.
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08.07.2024 15:35 Ответить
"бо якби Орбан не їздив би у мацкву та ще й несанкціоновано від ЄС, то сьогоднішньої терористичної атаки могло би і не бути" - якщо в таке вірити

тоді "Байден - я той хто зупинив путіна" - виходить не зупинив
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08.07.2024 16:54 Ответить
так, в таке вірити. бо так воно насправді є. бо дуже якесь показове оці співпадіння візиту Орбана в мацкву із сьогоднішніми показовими обстрілами у білий день саме по Кривому Рогу і по Києву.

і без жодних тут тоді. ніяких тоді. і особливо в контексті Байдена і особливо від такої *******, як ти.
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08.07.2024 17:35 Ответить
а засідання Спортлото коли? Я більше їм довіряю
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08.07.2024 15:36 Ответить
Мабуть Туск підсказав, в самого б клепки не дістало.
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08.07.2024 15:38 Ответить
Ну то й що воно зробить те ООН?Від нього користі ніякоі!
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08.07.2024 15:38 Ответить
Тим більше шо кацапня там зараз головує...
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08.07.2024 15:48 Ответить
Ти спочатку дай адекватну відповідь кацапам, а потом зроби заяву, що це за те і за те !
А твої обіцянки ми вже чули і не раз....
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08.07.2024 15:40 Ответить
Скликати базікал, спалити пару бочок нафти да вигнати на вулиці більше бусів. Ото вся відповідь від цих невдах за 30 смертей
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08.07.2024 15:43 Ответить
У ОХМАТДИТІ,крім всього,було унікальне медичне обладнання.Так що,крім сьогоднішніх смертей,будуть смерті від ненаданої медичної допомоги.Звірі,убили майбутнє батьків..
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08.07.2024 16:37 Ответить
Газіровкою побулькають та виразять чергову озабочєность, ссуки...
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08.07.2024 15:47 Ответить
Проснулось, квартальне. Весь геноцид пробачав кацапам. Всі удари по мирним залишались без звернень до Радбезу. Тому Пуйло і дозволяє собі вбивати все більше дітей, матерів, старих, мирних.
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08.07.2024 15:55 Ответить
РОСІЯ З 1 ЛИПНЯ ВЗЯЛА НА СЕБЕ ГОЛОВУВАННЯ В РАДБЕЗІ ООН !!!

У МЗС Росії вже заявили, що міністр закордонних справ Сергій Лавров головуватиме на дебатах РБ ООН 16 і 17 липня.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що постійні члени Ради Безпеки ООН https://lb.ua/news/2024/01/02/591791_rada_bezpeki_oon_gotova_navit.html не готові не лише до практичних кроків щодо позбавлення РФ усіх повноважень, а й до початку політичної дискусії на цю тему.

https://lb.ua/world/2024/07/02/621960_rosiya_z_1_lipnya_vzyala.html
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08.07.2024 15:56 Ответить
Це те ООН, яке ХАМАС підтримує, і я якому паРаша головує? Потужно.
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08.07.2024 15:58 Ответить
Так поточна адміністрація США - щей й гроші просить у Конгреса для них
Хоча під гаслом "допомоги Україні"
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08.07.2024 16:56 Ответить
Отим видео з ракетою ****** по їбліщу.
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08.07.2024 16:08 Ответить
Краще уламком ракети...кілограмів з десять...
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08.07.2024 16:39 Ответить
ну давайте, подрочіть навколо нашої трагедії в ООН
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08.07.2024 16:11 Ответить
Ну нарешті дійшло ,а чому це не було зроблено ще в березні ,коли рашиські варваримасово почали знищувати нашу енергетику і місто Харків.
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08.07.2024 16:20 Ответить
І? І що? На радбезі ерефія все заблокує, а китайці утримаються. Хіба лише скликати загальні збори ООН, тоді хоч папірець з стурбованістю можна буде покласти на могили вбитих росіянами. Але що їм з того?
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08.07.2024 16:45 Ответить
 
 