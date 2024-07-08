Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН в связи с массированной атакой РФ, - Зеленский
Из-за российских ударов 8 июля по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу, Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве.
Зеленский заявил, что Украина "бесспорно ответит нелюдям из России" и восстановит инфраструктуру, поврежденную во время массированного ракетного обстрела 8 июля.
"Каждому, кто пострадал, сейчас оказывается необходимая помощь. И обязательно мы все должны работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за террор и Путина за приказ нанести удар", - сказал глава государства.
Он добавил, что Россию можно только принудить к миру.
Дональд Туск отметил, что "нет таких слов или политических деклараций", которые бы позволили выразить всю солидарность Украине, которая уже много месяцев доказывает свой героизм.
Ракетный удар по Украине 8 июля
Как ранее информировал Цензор.НЕТ, утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру. На Днепропетровщине погибли 11 человек, 17 - в Киеве. Ранены 112 человек: 62 - в Днепропетровской области; 48 - в столице; 2 - в Киевской области.
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Все превращается в говно
А если за говно возьмется
То просто тратит меньше сил
А до того у "оон" все гаразд. Я б і сам на такій платні сидів би в NYC роками та куняв би собі в залі засідань. А Ви?
тоді "Байден - я той хто зупинив путіна" - виходить не зупинив
і без жодних тут тоді. ніяких тоді. і особливо в контексті Байдена і особливо від такої *******, як ти.
А твої обіцянки ми вже чули і не раз....
У МЗС Росії вже заявили, що міністр закордонних справ Сергій Лавров головуватиме на дебатах РБ ООН 16 і 17 липня.
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що постійні члени Ради Безпеки ООН https://lb.ua/news/2024/01/02/591791_rada_bezpeki_oon_gotova_navit.html не готові не лише до практичних кроків щодо позбавлення РФ усіх повноважень, а й до початку політичної дискусії на цю тему.
https://lb.ua/world/2024/07/02/621960_rosiya_z_1_lipnya_vzyala.html
Хоча під гаслом "допомоги Україні"