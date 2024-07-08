Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН в связи с массированной атакой РФ, - Зеленский

Из-за российских ударов 8 июля по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу, Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве.

Зеленский заявил, что Украина "бесспорно ответит нелюдям из России" и восстановит инфраструктуру, поврежденную во время массированного ракетного обстрела 8 июля.

"Каждому, кто пострадал, сейчас оказывается необходимая помощь. И обязательно мы все должны работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за террор и Путина за приказ нанести удар", - сказал глава государства.

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Он добавил, что Россию можно только принудить к миру.

Дональд Туск отметил, что "нет таких слов или политических деклараций", которые бы позволили выразить всю солидарность Украине, которая уже много месяцев доказывает свой героизм.

Ракетный удар по Украине 8 июля

Как ранее информировал Цензор.НЕТ, утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру. На Днепропетровщине погибли 11 человек, 17 - в Киеве. Ранены 112 человек: 62 - в Днепропетровской области; 48 - в столице; 2 - в Киевской области.