Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН у зв’язку з масованою атакою РФ, - Зеленський

Через російські удари 8 липня по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею, Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Варшаві.

Зеленський заявив, що Україна "безперечно відповість нелюдям з Росії" та відновить інфраструктуру, пошкоджену під час масованого ракетного обстрілу 8 липня.

"Кожному, хто постраждав, зараз надається необхідно допомога. І обов'язково ми маємо всі працювати над тим, що притягти Росію до відповідальності за терор і Путіна за наказ здійснити удар", - сказав очільник держави.

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Він додав, що Росію можна лише примусити до миру.

Дональд Туск зауважив, що "немає таких слів чи політичних декларацій", які б дозволили висловити всю солідарність Україні, яка вже багато місяців доводить свій героїзм.

Ракетний удар по Україні 8 липня

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар – по Києву та Дніпру. На Дніпропетровщині загинуло 11 людей, 17 - у Києві. Поранено 112 осіб: 62 - на Дніпропетровщині; 48 - у столиці; 2 - у Київській області.