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Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН у зв’язку з масованою атакою РФ, - Зеленський

Україна скликає засідання Радбезу ООН

Через російські удари 8 липня по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею, Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Варшаві.

Зеленський заявив, що Україна "безперечно відповість нелюдям з Росії" та відновить інфраструктуру, пошкоджену під час масованого ракетного обстрілу 8 липня.

"Кожному, хто постраждав, зараз надається необхідно допомога. І обов'язково ми маємо всі працювати над тим, що притягти Росію до відповідальності за терор і Путіна за наказ здійснити удар", - сказав очільник держави.

Також читайте: Ми потребуємо швидких рішень союзників щодо надання ППО, - Умєров про атаку росіян 8 липня

Він додав, що Росію можна лише примусити до миру.

Дональд Туск зауважив, що "немає таких слів чи політичних декларацій", які б дозволили висловити всю солідарність Україні, яка вже багато місяців доводить свій героїзм.

Ракетний удар по Україні 8 липня

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар – по Києву та Дніпру. На Дніпропетровщині загинуло 11 людей, 17 - у Києві. Поранено 112 осіб: 62 - на Дніпропетровщині; 48 - у столиці; 2 - у Київській області.

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) Радбез ООН (869) Повітряні атаки на Київ (822)


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Топ коментарі
+14
нюхомор ти оклигав нарешті?
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08.07.2024 15:24 Відповісти
+12
Здохни, ти, ****!!!!! Ти, ******** привів і підтримуєш все це. Нехай повевертає руки і ноги мамі Римі І тому ху., щоб тіою висерки щастя не знали. Ублюдошне!!!!
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08.07.2024 15:27 Відповісти
+10
Украину обстреливают, а это *********** по заграницам шаройобится, небойсь ленку на шоппинг повез
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08.07.2024 15:25 Відповісти
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нюхомор ти оклигав нарешті?
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08.07.2024 15:24 Відповісти
він у Польщі сьогодні, підписує безпекову угоду з Туском.
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08.07.2024 15:25 Відповісти
тобто він таки знав про обстріли Києва?
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08.07.2024 15:28 Відповісти
сонцесяйний все робить власнорученьки, навіть кулєбу не штовхув під всрату сраку, сам ініціював засідання Ради Безпеки Організації Обʼєднанних Націй, в якій головують його дружбани кацапи
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08.07.2024 15:31 Відповісти
А должен был сказать Елдаку, шоб тот созвал радбез. Он же делает всё, что говорит Зеленский)))
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08.07.2024 15:35 Відповісти
ну так вже весь світ знає. я ж не думаю, що він спецом втік з Києва, бо сьогодні мали бути обстріли і він про це знав, що вони будуть. ні, про таке не можна думати. бо це ж дичина повна. тим більше, що вже давно анонсувалося сьогоднішнє підписання безпекової угоди з поляками.
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08.07.2024 15:39 Відповісти
це ......не можу підібрати визначення не подає ознак одужання,лише після від,їзду цього.....і виникають масові жертви чи це поиітив тільки я???
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08.07.2024 15:27 Відповісти
довбень,кацапи правлять в оон з 1 числа,вони зараз розкажуть про військові колони розбиті по локації!!!
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08.07.2024 15:25 Відповісти
ну так є ж маса відео прильоту ракет по тим "військовим колонам"..
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08.07.2024 15:26 Відповісти
були вже Буча,Ірпінь.....і актори на дорозі....чи ви не пом,ятаєте????
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08.07.2024 15:28 Відповісти
і сирійськи діти, "присипанні землею"...
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08.07.2024 15:32 Відповісти
так. були і ще будуть. та це не значить, що кацапам вірять. і це взагалі не значить, що ми маємо про це мовчати. ми не маємо мовчати і світ теж не має мовчати. а кацапи нехай собі говорять що хочуть.
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08.07.2024 15:42 Відповісти
Украину обстреливают, а это *********** по заграницам шаройобится, небойсь ленку на шоппинг повез
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08.07.2024 15:25 Відповісти
ось тут ти реально ***** написав
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08.07.2024 15:27 Відповісти
Ну и чем поможет бомажка которая даже рядом не лежала с такой потужной бомажкой как будапеждстсткий миморандум?
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08.07.2024 15:29 Відповісти
***** це те що вийшло від любові твого татка з матір,ю,а те що воно робить лише самопіар і не потріб лише не сидіти на місці оце вже правда
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08.07.2024 15:30 Відповісти
Кстати радбез ООН можно и из Киева созвать, если что. ********** должен быть рядом со своим народом, должен завалы в охматдите разбирать, а не чилить с Ермачиной по заграницам
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08.07.2024 15:32 Відповісти
Лучше б на фронте командовал бы?
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08.07.2024 15:42 Відповісти
завалы разгребал. толку было бы больше
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08.07.2024 15:43 Відповісти
А Ви оптиміст. Він би першою цеглиною вбився б. Або людей скалічив.
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08.07.2024 15:50 Відповісти
За что валодя не берется
Все превращается в говно
А если за говно возьмется
То просто тратит меньше сил
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08.07.2024 15:51 Відповісти
Що ж сталося? Невже з квартальної шобли хтось постраждав?
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08.07.2024 15:26 Відповісти
може ООН нарешті перестане прикидатися мертвою...
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08.07.2024 15:26 Відповісти
Лише тоді, коли США припинить вносити свою частку фінансування.

А до того у "оон" все гаразд. Я б і сам на такій платні сидів би в NYC роками та куняв би собі в залі засідань. А Ви?
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08.07.2024 15:29 Відповісти
яким чином?
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08.07.2024 15:30 Відповісти
У резолюції висловлять стурбованість.
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08.07.2024 15:27 Відповісти
Головують в цій х...йні зараз казлорилі. Тому можливо і стурбованості не буде.
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08.07.2024 15:33 Відповісти
Здохни, ти, ****!!!!! Ти, ******** привів і підтримуєш все це. Нехай повевертає руки і ноги мамі Римі І тому ху., щоб тіою висерки щастя не знали. Ублюдошне!!!!
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08.07.2024 15:27 Відповісти
невже....розкумарилося чи пердоз?
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08.07.2024 15:29 Відповісти
ой, а шо так? зе-лупьонок, так ти до путіна подзвони, спитай: "дядя вова, за што? ти ж кончіл вайну в сваєй галавє, как і я в сваєй... что ж случілась-та?".
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08.07.2024 15:29 Відповісти
Радбез зараз дасть рашці просратися
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08.07.2024 15:31 Відповісти
а радбез буде надавати дозвіл хєрачити ракетним озброєнням по десятку російських авіабаз поблизу нашого кордону??
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08.07.2024 15:31 Відповісти
Это же бесчеловечнно, там мирные пилоты в трусиках
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08.07.2024 15:33 Відповісти
та пілоти саливонів якось не турбують, а от цивільна облуга у столовці авіабази може потраждать. Ну і ще той поц, який траву косить біля ліхтарів вздовж зльотно-посадкової смуги.
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08.07.2024 15:42 Відповісти
Нету там гражданских на авиабазе, у них даже попы агенты фсб И кто будет нанимать уборщицу, это ж режимный объект, да и любой солдат будет ********** полы за спасибо
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08.07.2024 15:45 Відповісти
ну так, вони там жеруть, що солдати приготують. Але все одно - можуть же щибки повилітати у будинках біля авіабаз.
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08.07.2024 17:02 Відповісти
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08.07.2024 15:33 Відповісти
Патужно! Як й завжди
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08.07.2024 15:34 Відповісти
Зачем? Просто зюнадо забыть на один день на ограничения по использованию дальнобойного оружия по территории оркостана
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08.07.2024 15:34 Відповісти
і головне - нагадати спільноті до чого приводять подібні "миротворчі" візити Орбана.. і особливо наголосити до кого відразу після Києва поїхав Орбан - в мацкву і в Пекін. бо якби Орбан не їздив би у мацкву та ще й несанкціоновано від ЄС, то сьогоднішньої терористичної атаки могло би і не бути. а вона була саме показовою - по столиці, по рідному місту ЗЕ і по обласному центру ЗЕ. Бо дуже помилкова стратегія - корчити із себе "миротворця" шляхом здачі цьому імперському звіру українських земель. звір на цьому не зупиниться. доведено вже історією Мюнхенської змови у 38-му... звіра потрібно добивати зараз у логові, щоб звір не наробив ще більшої біди. інакше - ніяк.
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08.07.2024 15:35 Відповісти
"бо якби Орбан не їздив би у мацкву та ще й несанкціоновано від ЄС, то сьогоднішньої терористичної атаки могло би і не бути" - якщо в таке вірити

тоді "Байден - я той хто зупинив путіна" - виходить не зупинив
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08.07.2024 16:54 Відповісти
так, в таке вірити. бо так воно насправді є. бо дуже якесь показове оці співпадіння візиту Орбана в мацкву із сьогоднішніми показовими обстрілами у білий день саме по Кривому Рогу і по Києву.

і без жодних тут тоді. ніяких тоді. і особливо в контексті Байдена і особливо від такої *******, як ти.
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08.07.2024 17:35 Відповісти
а засідання Спортлото коли? Я більше їм довіряю
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08.07.2024 15:36 Відповісти
Мабуть Туск підсказав, в самого б клепки не дістало.
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08.07.2024 15:38 Відповісти
Ну то й що воно зробить те ООН?Від нього користі ніякоі!
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08.07.2024 15:38 Відповісти
Тим більше шо кацапня там зараз головує...
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08.07.2024 15:48 Відповісти
Ти спочатку дай адекватну відповідь кацапам, а потом зроби заяву, що це за те і за те !
А твої обіцянки ми вже чули і не раз....
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08.07.2024 15:40 Відповісти
Скликати базікал, спалити пару бочок нафти да вигнати на вулиці більше бусів. Ото вся відповідь від цих невдах за 30 смертей
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08.07.2024 15:43 Відповісти
У ОХМАТДИТІ,крім всього,було унікальне медичне обладнання.Так що,крім сьогоднішніх смертей,будуть смерті від ненаданої медичної допомоги.Звірі,убили майбутнє батьків..
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08.07.2024 16:37 Відповісти
Газіровкою побулькають та виразять чергову озабочєность, ссуки...
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08.07.2024 15:47 Відповісти
Проснулось, квартальне. Весь геноцид пробачав кацапам. Всі удари по мирним залишались без звернень до Радбезу. Тому Пуйло і дозволяє собі вбивати все більше дітей, матерів, старих, мирних.
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08.07.2024 15:55 Відповісти
РОСІЯ З 1 ЛИПНЯ ВЗЯЛА НА СЕБЕ ГОЛОВУВАННЯ В РАДБЕЗІ ООН !!!

У МЗС Росії вже заявили, що міністр закордонних справ Сергій Лавров головуватиме на дебатах РБ ООН 16 і 17 липня.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що постійні члени Ради Безпеки ООН https://lb.ua/news/2024/01/02/591791_rada_bezpeki_oon_gotova_navit.html не готові не лише до практичних кроків щодо позбавлення РФ усіх повноважень, а й до початку політичної дискусії на цю тему.

https://lb.ua/world/2024/07/02/621960_rosiya_z_1_lipnya_vzyala.html
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08.07.2024 15:56 Відповісти
Це те ООН, яке ХАМАС підтримує, і я якому паРаша головує? Потужно.
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08.07.2024 15:58 Відповісти
Так поточна адміністрація США - щей й гроші просить у Конгреса для них
Хоча під гаслом "допомоги Україні"
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08.07.2024 16:56 Відповісти
Отим видео з ракетою ****** по їбліщу.
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08.07.2024 16:08 Відповісти
Краще уламком ракети...кілограмів з десять...
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08.07.2024 16:39 Відповісти
ну давайте, подрочіть навколо нашої трагедії в ООН
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08.07.2024 16:11 Відповісти
Ну нарешті дійшло ,а чому це не було зроблено ще в березні ,коли рашиські варваримасово почали знищувати нашу енергетику і місто Харків.
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08.07.2024 16:20 Відповісти
І? І що? На радбезі ерефія все заблокує, а китайці утримаються. Хіба лише скликати загальні збори ООН, тоді хоч папірець з стурбованістю можна буде покласти на могили вбитих росіянами. Але що їм з того?
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08.07.2024 16:45 Відповісти
 
 