Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН у зв’язку з масованою атакою РФ, - Зеленський
Через російські удари 8 липня по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею, Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Варшаві.
Зеленський заявив, що Україна "безперечно відповість нелюдям з Росії" та відновить інфраструктуру, пошкоджену під час масованого ракетного обстрілу 8 липня.
"Кожному, хто постраждав, зараз надається необхідно допомога. І обов'язково ми маємо всі працювати над тим, що притягти Росію до відповідальності за терор і Путіна за наказ здійснити удар", - сказав очільник держави.
Він додав, що Росію можна лише примусити до миру.
Дональд Туск зауважив, що "немає таких слів чи політичних декларацій", які б дозволили висловити всю солідарність Україні, яка вже багато місяців доводить свій героїзм.
Ракетний удар по Україні 8 липня
Як раніше інформував Цензор.НЕТ, зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.
Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.
Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар – по Києву та Дніпру. На Дніпропетровщині загинуло 11 людей, 17 - у Києві. Поранено 112 осіб: 62 - на Дніпропетровщині; 48 - у столиці; 2 - у Київській області.
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Все превращается в говно
А если за говно возьмется
То просто тратит меньше сил
А до того у "оон" все гаразд. Я б і сам на такій платні сидів би в NYC роками та куняв би собі в залі засідань. А Ви?
тоді "Байден - я той хто зупинив путіна" - виходить не зупинив
і без жодних тут тоді. ніяких тоді. і особливо в контексті Байдена і особливо від такої *******, як ти.
А твої обіцянки ми вже чули і не раз....
У МЗС Росії вже заявили, що міністр закордонних справ Сергій Лавров головуватиме на дебатах РБ ООН 16 і 17 липня.
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що постійні члени Ради Безпеки ООН https://lb.ua/news/2024/01/02/591791_rada_bezpeki_oon_gotova_navit.html не готові не лише до практичних кроків щодо позбавлення РФ усіх повноважень, а й до початку політичної дискусії на цю тему.
https://lb.ua/world/2024/07/02/621960_rosiya_z_1_lipnya_vzyala.html
Хоча під гаслом "допомоги Україні"