Мы нуждаемся в скорых решениях союзников по предоставлению ПВО, - Умеров об атаке россиян 8 июля
Министр обороны Рустам Умеров призвал союзников усилить украинское ПВО после массированного ракетного удара россиян по Украине 8 июля. В результате обстрела нескольких городов десятки людей погибли и получили ранения.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его сообщение в Facebook.
"Ракетная атака была осуществлена в час пик, когда украинцы шли на работу. На этот раз целями четырех десятков калибров и кинжалов, запущенных из Волгоградской области, стала не только гражданская и жилая инфраструктура. Враг попал "высокоточным" оружием в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", - написал глава Минобороны.
"Десятки погибших и пострадавших. Среди них дети... Это преступление России документируется и будет передано для справедливого расследования в международные инстанции как преступление против мирного населения", - подчеркнул Умеров.
"Наших оборонительных возможностей все еще недостаточно. Мы нуждаемся в быстрых решениях союзников о предоставлении дополнительного вооружения для защиты неба и гражданского населения. Нам нужно больше систем ПВО. Продолжаем работать над тем, чтобы обещанные партнерами установки прибыли в Украину как можно скорее. Ищем возможности привлечь дополнительные системы", - отметил Умеров.
Ракетная атака РФ на Украину 8 июля
Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру. Также обстреляли ракетами Кривой Рог.
Как отметил Зеленский, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.
Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.
В результате утренней атаки России по Украине погибли около 20 человек, еще около полусотни - ранены.
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Браття, цей кодляк веде Україну до погибелі. Якщо їх терміново не відправити у відставку і на шибеницю - наша Батьківщина може погибнути.
* захід призупиняє допомогу, бо зе-банда не хоче впроваджувати реформи, які захід вимагає в обмін на допомогу (тому що красти буде важче)
* майже відразу посилюються прильоти по українським містам з великою кількістю загиблих
* зелені звинувачують захід у затримці допомоги, захід змушений її прискорювати, не очікуючи змін, яких вимагали від зелених раніше в обмін на допомогу
таким чином зе-банда й далі тримається схеми "жертви українців -> допомога (зброя + що можна вкрасти)" замість схеми "реформи -> допомога"
то, може треба почати знищувати бази, аеродроми, літаки, пілотів?