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Мы нуждаемся в скорых решениях союзников по предоставлению ПВО, - Умеров об атаке россиян 8 июля

Умєров запросив у союзників більше ППО після атаки росіян 8 липня

Министр обороны Рустам Умеров призвал союзников усилить украинское ПВО после массированного ракетного удара россиян по Украине 8 июля. В результате обстрела нескольких городов десятки людей погибли и получили ранения.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Ракетная атака была осуществлена в час пик, когда украинцы шли на работу. На этот раз целями четырех десятков калибров и кинжалов, запущенных из Волгоградской области, стала не только гражданская и жилая инфраструктура. Враг попал "высокоточным" оружием в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", - написал глава Минобороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Австрии Бенкьо об ударе РФ по "Охматдету": Это чистый террор

"Десятки погибших и пострадавших. Среди них дети... Это преступление России документируется и будет передано для справедливого расследования в международные инстанции как преступление против мирного населения", - подчеркнул Умеров.

"Наших оборонительных возможностей все еще недостаточно. Мы нуждаемся в быстрых решениях союзников о предоставлении дополнительного вооружения для защиты неба и гражданского населения. Нам нужно больше систем ПВО. Продолжаем работать над тем, чтобы обещанные партнерами установки прибыли в Украину как можно скорее. Ищем возможности привлечь дополнительные системы", - отметил Умеров.

Читайте: Российский террор не имеет предела. Это усиливает мотивацию как можно быстрее предоставить Украине больше ПВО, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Ракетная атака РФ на Украину 8 июля

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру. Также обстреляли ракетами Кривой Рог.

Как отметил Зеленский, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате утренней атаки России по Украине погибли около 20 человек, еще около полусотни - ранены.

Автор: 

Днепр (4444) Кривой Рог (1406) обстрел (27913) ПВО (2844) Воздушные атаки на Киев (759) Умеров Рустем (577)


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Топ комментарии
+11
Зермаки були попереджені про атаку і благополучно с'є*ались в Польщу.
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08.07.2024 14:30 Ответить
+8
,саме швидке рішення - убрать зелених.
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08.07.2024 14:32 Ответить
+8
зеленський подай у відставку разом зі своїм кодлом. ти нуль.
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08.07.2024 14:37 Ответить
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Зермаки були попереджені про атаку і благополучно с'є*ались в Польщу.
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08.07.2024 14:30 Ответить
Кільчень де, балабол зелений?
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08.07.2024 14:31 Ответить
А Кільчень була б супер зброя проти ракет рашистів. При попередьому президенту МО України дав схвальне рішення на продовження розробки та виробництво української системи ППО-ПРО. Та прийшов асфальт у 19, та ріки крові від зеленского. А система просто супер - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ

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08.07.2024 14:41 Ответить
Спішать, аж п'яти збивають...
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08.07.2024 14:31 Ответить
Так теж той 1 млн. дронів, який зелені утирки обіцяли, як ПДФО з силового блоку віджали з місцевих бюджетів?
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08.07.2024 14:32 Ответить
,саме швидке рішення - убрать зелених.
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08.07.2024 14:32 Ответить
Пока зельонскага нету в Украине его кресло мог бы оккупировать Порошенко
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08.07.2024 14:34 Ответить
Наприклад ось так, тарантайка на 600 км. - https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html

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08.07.2024 14:43 Ответить
треба спочатку ППО а потім це, бо це просто мішень для КАБ.
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08.07.2024 15:41 Ответить
Не переймайтесь за українське ППО - там вже зеленский та дерьмак у 19 році всі вакуумні лампи з усоьго ППО українського зняли, та передали данні до фсб рф - там же батько завгоспа працює - цей була ціль вибрів для зеленского.
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08.07.2024 16:35 Ответить
а я к же воно працює?може лампи застарілі та це просто деза для параші?
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08.07.2024 16:49 Ответить
А може, все ж такі, перестати красти зеленскому, та купувати системи, а не знищувати українців своєю мрією та бачинням миру в очах вбивці на протязі трьох років?
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08.07.2024 14:46 Ответить
"системи" не продаються а передаються, бо це політичне рішення а не питання на ярмарку.
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08.07.2024 15:35 Ответить
Ух. А може всеж таки системи захисту країни розроблює та виробляє власне Оборонпром та власні заводи. І головне - Україна розоробляла та отримала добро від бариги Порошенко на власну систему ППО-ПРО - Кільчень. От шо розповідає головний конструтор Південне, і головне те шо у коментах кажуть рашисти - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ

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08.07.2024 16:30 Ответить
Оборонпром не може виробляти протикинжальні ракети, навіть ні Кільчень ні Оріль ні Десна це не може робити.
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08.07.2024 16:50 Ответить
так а кому він це каже? це обов'язок держави захищати дітей та людей. чи він вимага цього від заходу уйобок?
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08.07.2024 14:35 Ответить
Ти б, нехристе, вживав необхідних заходів щодо створення власної ППО І ПРО, а не переводив стрілки на "союзників" і "партнерів". Свій виводок з накраденим уже вивіз "за бугор" і океян, а на все решту, на Україну і Українців насрати?!
Браття, цей кодляк веде Україну до погибелі. Якщо їх терміново не відправити у відставку і на шибеницю - наша Батьківщина може погибнути.
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08.07.2024 14:35 Ответить
Я взагалі бумав, що він з України змився. Сидить тихо, як миша.
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08.07.2024 15:43 Ответить
Це хитрий злодюжний чурбан: він очікує. Учора Кабмін дозволив МОб закупки без тендерів: цього умерови-єрмаки лише чекали. Вчергове хапнуть на "відкатах" (кому війна, а кому мать родна).
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09.07.2024 14:48 Ответить
Зараз наші партнери наобіцяють обіцять посилити ППО. А віз буде і нині там.
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08.07.2024 14:35 Ответить
А українці вимагають бити крилатими ракетами та балістикою по російських аеродромах та авіації! Ми не терпіли!
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08.07.2024 14:36 Ответить
Та нє, таки тєрпіли. Бо третій рік поспіль дивитися як пуляють по мирняку та енергетиці і не мати можливостей і достатньої кількості засобів для симетричної відповіді...І цю роль нам відвів дуже гуманний колективний захід
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08.07.2024 14:42 Ответить
Швидке рішення - з асфальту ракети виколупуйте цапи зелені!
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08.07.2024 14:37 Ответить
зеленський подай у відставку разом зі своїм кодлом. ти нуль.
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08.07.2024 14:37 Ответить
так, нуль. але велиииииииииииииикий
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08.07.2024 14:44 Ответить
Яке ППО, тут томагавки вже потрібні, і ще позавчора!
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08.07.2024 14:37 Ответить
👏👏👏👏👏
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08.07.2024 15:44 Ответить
Мы требуем ядерный удар по бункеру от союзников, если они союзники, чтобы прекратить этот беспредел. А также по подлизывачам его жопы
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08.07.2024 14:40 Ответить
Умеров, скільки по-твоєму потрібно ПВО щоб захистити усю країну? Чи ти тільки про Київ піклуєшся? Ти або дебіл або знущаєшся з людей
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08.07.2024 14:40 Ответить
France 24, CNN, BBC, Euronews, DW, RAI 1, Rai News зараз показують вибори у Франції, дебати в США. Лише Al Jazeera показала коротенький репортаж з Київа.
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08.07.2024 14:41 Ответить
покажуть ввечері. але для них це - не першорядна подія
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08.07.2024 14:43 Ответить
а ми потребуємо ********* цю неголену зе-шоблу з країни!
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08.07.2024 14:42 Ответить
Парашенка , ти зачєм закапал ПеВеО в асвальд?
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08.07.2024 14:43 Ответить
треба томагавки
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08.07.2024 14:43 Ответить
ПВО конечно нужно. Но еще нужны крылатые ракеты.
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08.07.2024 14:44 Ответить
кожний подібний злочин має бути задокументований. Прізвища командирів військових частин рф, програмістів що програмують системи наведення ракет, конкретних виконавців, пілотів а також пропагандистів що дезінформують населення. Тод позови в міжнародні правові інстанції будуть результативними. Це колосальний обсяг роботи але її мусимо робити.
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08.07.2024 14:48 Ответить
Суды судами но важно понимать что киллеры убивающие пилотов и ракеты уничтожающие авиацию рашистов прямо на местах базирования более эффективно чем решение судов через 20 лет.
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08.07.2024 14:53 Ответить
Німцям ППО допомогло? Дрездену?
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08.07.2024 14:52 Ответить
а тоді були ракети в ПППО?
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08.07.2024 15:42 Ответить
При Залужному такого піздєца не було, збивалося 85% ракет, зараз з 40 половину прильоти, при тому, що систем більше 🤦🤦🤦
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08.07.2024 14:59 Ответить
При Кучмі теж не було такого підеца, то що, нам молитися на нього?
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08.07.2024 15:44 Ответить
дивний збіг, і вже не перший раз, нажаль:

* захід призупиняє допомогу, бо зе-банда не хоче впроваджувати реформи, які захід вимагає в обмін на допомогу (тому що красти буде важче)

* майже відразу посилюються прильоти по українським містам з великою кількістю загиблих

* зелені звинувачують захід у затримці допомоги, захід змушений її прискорювати, не очікуючи змін, яких вимагали від зелених раніше в обмін на допомогу

таким чином зе-банда й далі тримається схеми "жертви українців -> допомога (зброя + що можна вкрасти)" замість схеми "реформи -> допомога"
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08.07.2024 15:10 Ответить
як, бачимо, до сраки те ппо.
то, може треба почати знищувати бази, аеродроми, літаки, пілотів?
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08.07.2024 15:10 Ответить
Як тільки масована атака в Україні ze і дерьмак десь за межами країни і це вже не перший раз.
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08.07.2024 17:32 Ответить
 
 