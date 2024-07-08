Мы нуждаемся в скорых решениях союзников по предоставлению ПВО, - Умеров об атаке россиян 8 июля

Министр обороны Рустам Умеров призвал союзников усилить украинское ПВО после массированного ракетного удара россиян по Украине 8 июля. В результате обстрела нескольких городов десятки людей погибли и получили ранения.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Ракетная атака была осуществлена в час пик, когда украинцы шли на работу. На этот раз целями четырех десятков калибров и кинжалов, запущенных из Волгоградской области, стала не только гражданская и жилая инфраструктура. Враг попал "высокоточным" оружием в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", - написал глава Минобороны.

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"Десятки погибших и пострадавших. Среди них дети... Это преступление России документируется и будет передано для справедливого расследования в международные инстанции как преступление против мирного населения", - подчеркнул Умеров.

"Наших оборонительных возможностей все еще недостаточно. Мы нуждаемся в быстрых решениях союзников о предоставлении дополнительного вооружения для защиты неба и гражданского населения. Нам нужно больше систем ПВО. Продолжаем работать над тем, чтобы обещанные партнерами установки прибыли в Украину как можно скорее. Ищем возможности привлечь дополнительные системы", - отметил Умеров.

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Ракетная атака РФ на Украину 8 июля

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру. Также обстреляли ракетами Кривой Рог.

Как отметил Зеленский, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате утренней атаки России по Украине погибли около 20 человек, еще около полусотни - ранены.