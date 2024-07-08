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Ми потребуємо швидких рішень союзників щодо надання ППО, - Умєров про атаку росіян 8 липня

Умєров запросив у союзників більше ППО після атаки росіян 8 липня

Міністр оборони Рустам Умєров закликав союзників посилити українське ППО  після масованого ракетного удару росіян по Україні 8 липня. Унаслідок обстрілу кількох міст десятки людей загинуло і дістали поранення.  

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє з Цензор.НЕТ із посиланням на його допис у Facebook.

"Ракетна атака була здійснена в годину пік, коли українці йшли на роботу. Цього разу цілями чотирьох десятків калібрів та кинджалів, запущених з Волгоградської області, стала не лише цивільна та житлова інфраструктура. Ворог поцілив "високоточною" зброєю у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"", - написав очільник Міноборони.

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"Десятки загиблих та постраждалих. Серед них діти… Цей злочин росії документується і буде переданий для справедливого розслідування у міжнародні інстанції як злочин проти мирного населення", - наголосив Умєров.

"Наших оборонних спроможностей все ще недостатньо. Ми потребуємо швидких рішень союзників щодо надання додаткового озброєння для захисту неба і цивільного населення. Нам потрібно більше систем ППО. Продовжуємо працювати над тим, аби обіцяні партнерами установки прибули в Україну якомога швидше. Шукаємо можливості залучити додаткові системи", - зауважив Умєров.

Читайте: Російський терор не має меж. Це посилює мотивацію якнайшвидше надати Україні більше ППО, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс

Ракетна атака РФ на Україну 8 липня

Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар - по Києву та Дніпру. Також обстріляли  ракетами Кривий Ріг.

Як зазначив Зеленський, ворог сьогодні запустив понад 40 ракет різних типів. Згодом стало відомо, що у Києві влучання в приміщення Охматдиту, є руйнування.

Також Зеленський заявив, що під завалами лікарні можуть бути люди, точна кількість поранених і загиблих невідома.

Унаслідок ранкової атаки Росії по Україні загинуло близько 20 людей, ще близько півсотні - поранено.

Автор: 

Дніпро (3303) Кривий Ріг (1362) обстріл (29262) ППО (3290) Повітряні атаки на Київ (822) Умєров Рустем (659)


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Топ коментарі
+11
Зермаки були попереджені про атаку і благополучно с'є*ались в Польщу.
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08.07.2024 14:30 Відповісти
+8
,саме швидке рішення - убрать зелених.
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08.07.2024 14:32 Відповісти
+8
зеленський подай у відставку разом зі своїм кодлом. ти нуль.
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08.07.2024 14:37 Відповісти
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Зермаки були попереджені про атаку і благополучно с'є*ались в Польщу.
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08.07.2024 14:30 Відповісти
Кільчень де, балабол зелений?
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08.07.2024 14:31 Відповісти
А Кільчень була б супер зброя проти ракет рашистів. При попередьому президенту МО України дав схвальне рішення на продовження розробки та виробництво української системи ППО-ПРО. Та прийшов асфальт у 19, та ріки крові від зеленского. А система просто супер - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ

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08.07.2024 14:41 Відповісти
Спішать, аж п'яти збивають...
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08.07.2024 14:31 Відповісти
Так теж той 1 млн. дронів, який зелені утирки обіцяли, як ПДФО з силового блоку віджали з місцевих бюджетів?
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08.07.2024 14:32 Відповісти
,саме швидке рішення - убрать зелених.
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08.07.2024 14:32 Відповісти
Пока зельонскага нету в Украине его кресло мог бы оккупировать Порошенко
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08.07.2024 14:34 Відповісти
Наприклад ось так, тарантайка на 600 км. - https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html

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08.07.2024 14:43 Відповісти
треба спочатку ППО а потім це, бо це просто мішень для КАБ.
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08.07.2024 15:41 Відповісти
Не переймайтесь за українське ППО - там вже зеленский та дерьмак у 19 році всі вакуумні лампи з усоьго ППО українського зняли, та передали данні до фсб рф - там же батько завгоспа працює - цей була ціль вибрів для зеленского.
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08.07.2024 16:35 Відповісти
а я к же воно працює?може лампи застарілі та це просто деза для параші?
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08.07.2024 16:49 Відповісти
А може, все ж такі, перестати красти зеленскому, та купувати системи, а не знищувати українців своєю мрією та бачинням миру в очах вбивці на протязі трьох років?
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08.07.2024 14:46 Відповісти
"системи" не продаються а передаються, бо це політичне рішення а не питання на ярмарку.
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08.07.2024 15:35 Відповісти
Ух. А може всеж таки системи захисту країни розроблює та виробляє власне Оборонпром та власні заводи. І головне - Україна розоробляла та отримала добро від бариги Порошенко на власну систему ППО-ПРО - Кільчень. От шо розповідає головний конструтор Південне, і головне те шо у коментах кажуть рашисти - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ

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08.07.2024 16:30 Відповісти
Оборонпром не може виробляти протикинжальні ракети, навіть ні Кільчень ні Оріль ні Десна це не може робити.
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08.07.2024 16:50 Відповісти
так а кому він це каже? це обов'язок держави захищати дітей та людей. чи він вимага цього від заходу уйобок?
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08.07.2024 14:35 Відповісти
Ти б, нехристе, вживав необхідних заходів щодо створення власної ППО І ПРО, а не переводив стрілки на "союзників" і "партнерів". Свій виводок з накраденим уже вивіз "за бугор" і океян, а на все решту, на Україну і Українців насрати?!
Браття, цей кодляк веде Україну до погибелі. Якщо їх терміново не відправити у відставку і на шибеницю - наша Батьківщина може погибнути.
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08.07.2024 14:35 Відповісти
Я взагалі бумав, що він з України змився. Сидить тихо, як миша.
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08.07.2024 15:43 Відповісти
Це хитрий злодюжний чурбан: він очікує. Учора Кабмін дозволив МОб закупки без тендерів: цього умерови-єрмаки лише чекали. Вчергове хапнуть на "відкатах" (кому війна, а кому мать родна).
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09.07.2024 14:48 Відповісти
Зараз наші партнери наобіцяють обіцять посилити ППО. А віз буде і нині там.
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08.07.2024 14:35 Відповісти
А українці вимагають бити крилатими ракетами та балістикою по російських аеродромах та авіації! Ми не терпіли!
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08.07.2024 14:36 Відповісти
Та нє, таки тєрпіли. Бо третій рік поспіль дивитися як пуляють по мирняку та енергетиці і не мати можливостей і достатньої кількості засобів для симетричної відповіді...І цю роль нам відвів дуже гуманний колективний захід
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08.07.2024 14:42 Відповісти
Швидке рішення - з асфальту ракети виколупуйте цапи зелені!
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08.07.2024 14:37 Відповісти
зеленський подай у відставку разом зі своїм кодлом. ти нуль.
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08.07.2024 14:37 Відповісти
так, нуль. але велиииииииииииииикий
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08.07.2024 14:44 Відповісти
Яке ППО, тут томагавки вже потрібні, і ще позавчора!
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08.07.2024 14:37 Відповісти
👏👏👏👏👏
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08.07.2024 15:44 Відповісти
Мы требуем ядерный удар по бункеру от союзников, если они союзники, чтобы прекратить этот беспредел. А также по подлизывачам его жопы
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08.07.2024 14:40 Відповісти
Умеров, скільки по-твоєму потрібно ПВО щоб захистити усю країну? Чи ти тільки про Київ піклуєшся? Ти або дебіл або знущаєшся з людей
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08.07.2024 14:40 Відповісти
France 24, CNN, BBC, Euronews, DW, RAI 1, Rai News зараз показують вибори у Франції, дебати в США. Лише Al Jazeera показала коротенький репортаж з Київа.
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08.07.2024 14:41 Відповісти
покажуть ввечері. але для них це - не першорядна подія
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08.07.2024 14:43 Відповісти
а ми потребуємо ********* цю неголену зе-шоблу з країни!
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08.07.2024 14:42 Відповісти
Парашенка , ти зачєм закапал ПеВеО в асвальд?
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08.07.2024 14:43 Відповісти
треба томагавки
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08.07.2024 14:43 Відповісти
ПВО конечно нужно. Но еще нужны крылатые ракеты.
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08.07.2024 14:44 Відповісти
кожний подібний злочин має бути задокументований. Прізвища командирів військових частин рф, програмістів що програмують системи наведення ракет, конкретних виконавців, пілотів а також пропагандистів що дезінформують населення. Тод позови в міжнародні правові інстанції будуть результативними. Це колосальний обсяг роботи але її мусимо робити.
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08.07.2024 14:48 Відповісти
Суды судами но важно понимать что киллеры убивающие пилотов и ракеты уничтожающие авиацию рашистов прямо на местах базирования более эффективно чем решение судов через 20 лет.
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08.07.2024 14:53 Відповісти
Німцям ППО допомогло? Дрездену?
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08.07.2024 14:52 Відповісти
а тоді були ракети в ПППО?
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08.07.2024 15:42 Відповісти
При Залужному такого піздєца не було, збивалося 85% ракет, зараз з 40 половину прильоти, при тому, що систем більше 🤦🤦🤦
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08.07.2024 14:59 Відповісти
При Кучмі теж не було такого підеца, то що, нам молитися на нього?
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08.07.2024 15:44 Відповісти
дивний збіг, і вже не перший раз, нажаль:

* захід призупиняє допомогу, бо зе-банда не хоче впроваджувати реформи, які захід вимагає в обмін на допомогу (тому що красти буде важче)

* майже відразу посилюються прильоти по українським містам з великою кількістю загиблих

* зелені звинувачують захід у затримці допомоги, захід змушений її прискорювати, не очікуючи змін, яких вимагали від зелених раніше в обмін на допомогу

таким чином зе-банда й далі тримається схеми "жертви українців -> допомога (зброя + що можна вкрасти)" замість схеми "реформи -> допомога"
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08.07.2024 15:10 Відповісти
як, бачимо, до сраки те ппо.
то, може треба почати знищувати бази, аеродроми, літаки, пілотів?
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08.07.2024 15:10 Відповісти
Як тільки масована атака в Україні ze і дерьмак десь за межами країни і це вже не перший раз.
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08.07.2024 17:32 Відповісти
 
 