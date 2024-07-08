Ми потребуємо швидких рішень союзників щодо надання ППО, - Умєров про атаку росіян 8 липня

Міністр оборони Рустам Умєров закликав союзників посилити українське ППО після масованого ракетного удару росіян по Україні 8 липня. Унаслідок обстрілу кількох міст десятки людей загинуло і дістали поранення.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє з Цензор.НЕТ із посиланням на його допис у Facebook.

"Ракетна атака була здійснена в годину пік, коли українці йшли на роботу. Цього разу цілями чотирьох десятків калібрів та кинджалів, запущених з Волгоградської області, стала не лише цивільна та житлова інфраструктура. Ворог поцілив "високоточною" зброєю у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"", - написав очільник Міноборони.

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"Десятки загиблих та постраждалих. Серед них діти… Цей злочин росії документується і буде переданий для справедливого розслідування у міжнародні інстанції як злочин проти мирного населення", - наголосив Умєров.

"Наших оборонних спроможностей все ще недостатньо. Ми потребуємо швидких рішень союзників щодо надання додаткового озброєння для захисту неба і цивільного населення. Нам потрібно більше систем ППО. Продовжуємо працювати над тим, аби обіцяні партнерами установки прибули в Україну якомога швидше. Шукаємо можливості залучити додаткові системи", - зауважив Умєров.

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Ракетна атака РФ на Україну 8 липня

Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар - по Києву та Дніпру. Також обстріляли ракетами Кривий Ріг.

Як зазначив Зеленський, ворог сьогодні запустив понад 40 ракет різних типів. Згодом стало відомо, що у Києві влучання в приміщення Охматдиту, є руйнування.

Також Зеленський заявив, що під завалами лікарні можуть бути люди, точна кількість поранених і загиблих невідома.

Унаслідок ранкової атаки Росії по Україні загинуло близько 20 людей, ще близько півсотні - поранено.