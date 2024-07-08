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Посол Австрии Бенкьо об ударе РФ по "Охматдету": Это чистый террор

Посол Австрії Бенкьо відреагував на ракетну атаку по Охматдиту 8 липня

Посол Австрии Арад Бенкьо отреагировал на российский удар по территории детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

Посол распространил сообщение с видео с места попадания.

"На этот раз попало в детскую больницу "Охматдет". Австрия много лет поддерживала этот центр и многие его отделения. Это заведение, которое заботится о младенцах и детях. Эта российская атака - это чистый террор", - отметил Бенкьо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар по "Охматдету" - это свидетельство того, как Россия стремится к миру, - посол Германии Йегер

Ракетная атака РФ на Киев 8 июля

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

Как отметил Зеленский, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате утренней атаки России по Украине погибли около 20 человек, еще около полусотни - ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Охматдет" о последствиях атаки: повреждены корпуса больницы, разрушены здания медучреждения. ФОТОрепортаж

Автор: 

Австрия (821) Киев (25692) обстрел (27913) ОХМАТДЕТ (244)


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Топ комментарии
+16
Україна має отримати від союзників дозвіл на нанесення ударів по місцям базування стратегічних бомбардувальників рашки незалежно від того де вони знаходяться. Дальня авіація рашки повинна зникнути як і чорноморський флот. І ще раз питання до влади - де балістика українського виробництва?
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08.07.2024 13:19 Ответить
+15
А Австрия спонсор террориста, 90% закупаемого Австрией газа - из параши.
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08.07.2024 13:28 Ответить
+14
То розірвіть дипстосунки, витуріть всіх кацапів. Нє?
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08.07.2024 13:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Гітлер австрієць - ше раз підорас адік то є австрієць а не німець .
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08.07.2024 13:18 Ответить
как далек ти от истины
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08.07.2024 13:30 Ответить
путлєр мразь і терорист номер один в світі 😡
Хтось може , в цьому світі , вгамувати цього виродка ?
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08.07.2024 13:19 Ответить
То розірвіть дипстосунки, витуріть всіх кацапів. Нє?
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08.07.2024 13:19 Ответить
Кацапські грошики в Австрії - то святе. І те, що звідти по усій Європі кацапські шпигуни лізуть - теж неначасі.
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08.07.2024 13:21 Ответить
Україна має отримати від союзників дозвіл на нанесення ударів по місцям базування стратегічних бомбардувальників рашки незалежно від того де вони знаходяться. Дальня авіація рашки повинна зникнути як і чорноморський флот. І ще раз питання до влади - де балістика українського виробництва?
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08.07.2024 13:19 Ответить
В кого ви питаєте про?Ви забули,що Зеленський всі військові програми закрив і заглядав в очі Путіну.Навіть відводив війська в ОРДЛО, де саме рашисти і прорвали наш фронт!А хто відвів аж три бригади від перешийків з Криму і розмінував їх?
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08.07.2024 13:32 Ответить
Разрешение то есть. Бить нечем так далеко
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08.07.2024 13:34 Ответить
Араду Бенько-терор не буває чистим,він буває лише брудним...
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08.07.2024 13:20 Ответить
Він жавжди кривавий
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08.07.2024 13:29 Ответить
То шо тепер Австрія підключиться до допомоги Украіні? - чи тільки гнівні слова?
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08.07.2024 13:21 Ответить
Кацапські гроші важливіші за справедливість
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08.07.2024 13:22 Ответить
Ви б думали краще про свої,українські!Де вони?Чим займається "зелена" влада?Одні відосики...
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08.07.2024 13:36 Ответить
Тобто австрійські виродки і далі мають діяти проти України?
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09.07.2024 10:39 Ответить
Докупить більше газу в параші
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08.07.2024 14:30 Ответить
Перший пішов. Чекаємо ще співчуттів, занепокоєнь, закликів зупинити *****, запевнянь у допомозі "всім, чим потрібно"......
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08.07.2024 13:21 Ответить
Второй, вот первый - Удар по "Охматдиту" - це свідчення того, як Росія прагне миру, - посол Німеччини Єґер Джерело:
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08.07.2024 13:30 Ответить
От якщо всі високопоставлені чиновники, там зірки їхні та інше впливові будуть щодня писати і з фотографіями, то результату буде в 100 разів більше, ніж від усіх цих мирних семінарів і курортних конференцій з ескортницями...
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08.07.2024 13:21 Ответить
Австрія добре фінансує кацапів купляючи газ...
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08.07.2024 13:21 Ответить
https://biz.censor.net/news/3498522/avstriya_zbilshyla_chastku_rosiyiskogo_gazu_do_81
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08.07.2024 13:25 Ответить
Теж хотів перепостити посилання на цю новину
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08.07.2024 13:25 Ответить
А Австрия спонсор террориста, 90% закупаемого Австрией газа - из параши.
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08.07.2024 13:28 Ответить
Орбана на розбір завалів, най дітей рятує, миротворєц хєров
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08.07.2024 13:29 Ответить
Як зворушливо це чути від того чія держава фінінсує армію Параши.
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08.07.2024 13:31 Ответить
Сказала Австрія і продовжує покупати у вбивць газ ..это другоє
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08.07.2024 13:31 Ответить
"Частка російського газу в Австрії перевищила довоєнний рівень"
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08.07.2024 13:34 Ответить
продовжуй блд качати рашистський газ, поки нелюди вбивають наших дітей
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08.07.2024 13:40 Ответить
Небось Бенкьо вместе с правительством (и народом) выразит ох#енную озабоченность. Но кацапский газ рекордно потребляют. Суки лицемерные
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08.07.2024 13:45 Ответить
Ваші гроші, які ви платите їм за газ перетворюються на ракети якими вони вбивають українців, на ваших руках теж кров невинних жінок і дітей.
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08.07.2024 13:50 Ответить
співпадіння? не думаю. хоча якось дуже цей обстріл співпав із візитом Орбана в Київ і в мацкву. Схоже, Вітя передавав Вові якесь послання від ху йла і Вова відкинув ці вимоги. Вітя пожалівся після цього ху йлу в мацкві і сьогодні маємо "атвєтку" від бункерного. усі кацапи мають здохнути..
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08.07.2024 13:59 Ответить
газ перестаньте купувати у терористів й може в них буде на 10 ракет менше...
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08.07.2024 14:25 Ответить
Тут пишуть що австрія качає газ з раші, ще більше ніж раніше. Це правильно, це ненормально, але цікаво через чию територію качає? І хто це забезпечує?
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08.07.2024 14:27 Ответить
 
 