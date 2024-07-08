Посол Австрии Бенкьо об ударе РФ по "Охматдету": Это чистый террор

Посол Австрии Арад Бенкьо отреагировал на российский удар по территории детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

Посол распространил сообщение с видео с места попадания.

"На этот раз попало в детскую больницу "Охматдет". Австрия много лет поддерживала этот центр и многие его отделения. Это заведение, которое заботится о младенцах и детях. Эта российская атака - это чистый террор", - отметил Бенкьо.

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Ракетная атака РФ на Киев 8 июля

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

Как отметил Зеленский, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате утренней атаки России по Украине погибли около 20 человек, еще около полусотни - ранены.

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