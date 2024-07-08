Удар по "Охматдету" - это свидетельство того, как Россия стремится к миру, - посол Германии Егер
Массированный ракетный обстрел Украины 8 июля является свидетельством того, как Россия "стремится к миру".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в Х (Twitter) посол Германии в Украине Мартин Егер.
"Сегодня утром российская сторона осуществила ракетную атаку по Украине, в том числе по Киеву. Здесь пострадала, среди прочего, детская больница "Охматдет". Много жертв в Киеве - погибших, раненых. Это война против мирного населения. Вот как выглядит готовность России к переговорам и ее стремление к миру", - сказал он.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.
Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.
По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.
Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.
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Українці, наполегливо просять, лідерів Світових Країн щодо надання ракет великої дальності Україні, для протидії убивст Українців, отим московським обмилком, прутіним!
Нажаль, так звання урядова шобла, з Урядового кварталу95, асфальтом і власною бездіяльністю, цього не зробила з 2019 року!!
Реально...це вже край ..вдарити по дитячій лікарні та житлових будинках- це неймовірний цинізм ...це так рассєя хоче примусити Україну до миру...?!!
"кацабський"мир- це знищення України,її дітей,жінок...це знищення нашої культури та Українців як Націїї!!!ось їх -"мир"...
Я не знаю але Президент та МЗС має негайно вийти до всіх світових ЗМІ та в соцмережах до ООН-із закликом щоб Західний світ нарешті зняв усі заборони та надав як найбільше зброї щоб Україна змогла нарешті захистити своїх людей...!!!
Доки можна гратися в мир з цією кремлівською потворою...?!!!
Воно має подохнути в муках...!!!
І горіти в Пеклі ..!!!
День семьи, любви и верности - праздник в росии, который отмечается 8 июля