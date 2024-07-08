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Новости Агрессия России против Украины
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Удар по "Охматдету" - это свидетельство того, как Россия стремится к миру, - посол Германии Егер

наслідки атаки на Охматдит

Массированный ракетный обстрел Украины 8 июля является свидетельством того, как Россия "стремится к миру".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в Х (Twitter) посол Германии в Украине Мартин Егер.

"Сегодня утром российская сторона осуществила ракетную атаку по Украине, в том числе по Киеву. Здесь пострадала, среди прочего, детская больница "Охматдет". Много жертв в Киеве - погибших, раненых. Это война против мирного населения. Вот как выглядит готовность России к переговорам и ее стремление к миру", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Охматдет" о последствиях атаки: повреждены корпуса больницы, разрушены здания медучреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.

Автор: 

Киев (25692) ОХМАТДЕТ (244) Егер Мартин (22)


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Топ комментарии
+15
Це вам нен зрозуміло, що ви притомна людина, а для кацапів все логічно - бити по цивільним об'єктам - це за їхйньою думкою - "примушувати до перемовин". Це ж кацапи...андрофаги.
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08.07.2024 13:05 Ответить
+11
Перший притомний коментар від представників Європи...
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08.07.2024 12:56 Ответить
+7
рашці пох - погано шо ми не можем втулити в відповідь
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08.07.2024 12:57 Ответить
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Перший притомний коментар від представників Європи...
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08.07.2024 12:56 Ответить
Притомний був би, якби закінчувався передачею Таурусів ЗСУ без червоних ліній.
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08.07.2024 13:52 Ответить
рашці пох - погано шо ми не можем втулити в відповідь
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08.07.2024 12:57 Ответить
Чому не можемо? Очевидно, що просто дехто не хоче зробити пріорітетними цілями для БПЛА приватні будинки всіх причасних до ракетних ударів по Україні починаючи від літунів, програмістів-терористів і закінчуючи генералами ерефії - там же діти ублюдків, не гуманно. Зато для тих дехто було гуманно не евакуювати дитячі будинки з-під розмінованого Чонгару - аби не паніка.
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08.07.2024 14:23 Ответить
Егерь иди зверушек корми, раз таурусы не даете
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08.07.2024 12:58 Ответить
Це свідчення, шо раша бьє прицільно по вразливих місцях . А що для України ВРАЗЛИВО? Це її громадяне. Но хтось же цім Іванам указує вразливі місця - мабудь шеф гетьманцева Сивкович, та його товариші азаров клюєв мертветчук
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08.07.2024 12:58 Ответить
Причому, тут взагалі не зрозумілі мотиви. Куйло начебто промичало, що хоче переговорів, Орбан - найвідданіший європейський союзник робить вояж між Україною, кацапляндією і Китаєм для нової спроби пробити обстановку. І якраз у цей час наноситься удар по Києву.
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08.07.2024 13:00 Ответить
Це вам нен зрозуміло, що ви притомна людина, а для кацапів все логічно - бити по цивільним об'єктам - це за їхйньою думкою - "примушувати до перемовин". Це ж кацапи...андрофаги.
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08.07.2024 13:05 Ответить
Отож, у кацапів навіть є такий вислів: принуждение к миру.
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08.07.2024 13:14 Ответить
Чому ж незрозумілі? Параша бере на понт вічностурбованих. Цими ударами вона без зброї знищує можливість стурбованих до спільної потенційної відповіді через розвал коаліцій, об'єднань та союзів...
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08.07.2024 13:07 Ответить
Усі, припамяті і здоровій свідомості Люди, добре розуміють злочини воєнного злочинця прутіна, упродовж 11 років його війни проти Мирної України!
Українці, наполегливо просять, лідерів Світових Країн щодо надання ракет великої дальності Україні, для протидії убивст Українців, отим московським обмилком, прутіним!

Нажаль, так звання урядова шобла, з Урядового кварталу95, асфальтом і власною бездіяльністю, цього не зробила з 2019 року!!
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08.07.2024 13:03 Ответить
Сьогодні кацаби перетнули межу ..
Реально...це вже край ..вдарити по дитячій лікарні та житлових будинках- це неймовірний цинізм ...це так рассєя хоче примусити Україну до миру...?!!
"кацабський"мир- це знищення України,її дітей,жінок...це знищення нашої культури та Українців як Націїї!!!ось їх -"мир"...
Я не знаю але Президент та МЗС має негайно вийти до всіх світових ЗМІ та в соцмережах до ООН-із закликом щоб Західний світ нарешті зняв усі заборони та надав як найбільше зброї щоб Україна змогла нарешті захистити своїх людей...!!!
Доки можна гратися в мир з цією кремлівською потворою...?!!!
Воно має подохнути в муках...!!!
І горіти в Пеклі ..!!!
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08.07.2024 13:04 Ответить
Ви були у летаргії до сьогодні?
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08.07.2024 13:17 Ответить
Край, то му що попало в Охмадіт? А те що кацапи луплять по лікарням інших міст, це не край? А по житловим будинкам, вони що вперше луплять? Деякі міста вже перестали існувати.
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08.07.2024 13:18 Ответить
Та й в Охматдіт теж вже не вперше прилітає, в хлопця реально - гальма.
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08.07.2024 13:55 Ответить
кстати:

День семьи, любви и верности - праздник в росии, который отмечается 8 июля
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08.07.2024 13:05 Ответить
Тема "озабоченности" не раскрыта....незачёт...
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08.07.2024 13:13 Ответить
Зачем писать это кремлевское ИПСО?! Русня под миром имеет ввиду капитуляцию. Давайте называть вещи цвоими именами!
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08.07.2024 13:14 Ответить
Це було влучання ракетою, чи наслідок роботи ППО?
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08.07.2024 13:15 Ответить
Агентеса Боброїдка відкрилася навіть не помічаючи цього - або жіночка дечого не розуміє .
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08.07.2024 13:50 Ответить
прилетіла РАКЕТА, є відео
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08.07.2024 14:40 Ответить
А далі слабо було продовжити - країни Європи та союзники повинні об'єднатись і знищити російську федерацію.
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08.07.2024 13:16 Ответить
А если ракета ударила в ста метрах от здания? По мозгам она ударить должна некоторым, эксперт по ракетам.
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08.07.2024 13:33 Ответить
ти блд баран, росія ніколи не хотіла миру, мир і росія - речі несумісні
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08.07.2024 13:45 Ответить
Очевидно посол ох#енно и глубоко озабочен и озадачен.Наверное как и вся ООН - скоро узнаем
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08.07.2024 14:02 Ответить
 
 