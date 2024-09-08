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Новини
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Угорщина (2151) Віктор Орбан (517)

Орбан заявив, що його "миротворча місія" ще не завершена: Деякі "нові переконливі ініціативи" можна буде побачити вже у вересні

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його "миротворча місія", над якою він працював все літо, ще не завершена, скоро з'являться "нові переконливі ініціативи".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав журналістам у суботу, 7 вересня.

Він нагадав, що після своїх вояжів до України та Росії направив лідерам ЄС свій "мирний план", який пізніше опублікував через витоки у ЗМІ.

"Я написав, що якщо б ми зробили певні речі на початку липня, то могли б запобігти ескалації цього конфлікту в наступні два-три місяці. Зараз, якщо порівняти ситуацію на початку липня з нинішньою, на початку вересня, то все набагато гірше, ніж було тоді", - вважає він.

Також читайте: Орбан заявив, що Зеленському і Путіну треба зустрітися: Якщо немає комунікації - війна стає все гіршою

Крім того, Орбан зауважив, що його "миротворча місія", "до речі, не закінчена".

"Я працював над нею все літо, ми працюємо на міжнародному рівні. З'являться нові переконливі ініціативи, деякі з них можна буде побачити вже у вересні. Потрібно працювати над цим", – додав угорський прем’єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина запевнила ЄС, що завершила "миртворчу місію" щодо України, - El Pais

Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіну

5 липня Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

8 липня у межах своєї "миротворчої місії" прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіну.

Автор: 
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Топ коментарі
+13
Орбан - ПНХ!
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08.09.2024 14:38
+10
Поїде на болота,смоктати 3,14сю *****.
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08.09.2024 14:50
+7
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08.09.2024 15:26
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Орбан - ПНХ!
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08.09.2024 14:38 Відповісти
Які «ініціативи»? Ще більше вбитих українців?
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08.09.2024 14:42 Відповісти
Були у совку співаки однієї пісні, наприклад такий собі Ю. Лоза з піснею " Плот" (не паркан). Завдяки власне цій пісні їх і знали слухачі. Орбан з тієї серії.
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08.09.2024 14:46 Відповісти
Сильно він надимає щоки
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08.09.2024 14:48 Відповісти
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08.09.2024 14:50 Відповісти
Поїде на болота,смоктати 3,14сю *****.
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08.09.2024 14:50 Відповісти
Звісно ж, що не закінчена, поки воно не здохло.
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08.09.2024 14:55 Відповісти
"Миротворча місія" Орбана - це схилити країну до капітуляції розповідаючи про те що "боротися марно".
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08.09.2024 14:58 Відповісти
Цей виродок і далі буде робити все що б Україну ізолювати і що б Захід ненадавав допомогу ,зате нашої територією проходить газо і нафтопроводи які постачають російський газ і нафту в Угорщину ,ну а тепер хочуть підписати угоду про транспортування "азербайжанського газу",коли вже6 буде якась державна політика в країні війна ,а ви ворогу даєте заробити.
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08.09.2024 15:01 Відповісти
Оран іди на Х.Й
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08.09.2024 15:01 Відповісти
"Миротворча" місія Орбана- це схематоз з нафтопроводом "Дружба" і газопроводом " Уренгой-Помари-Ужгород",в Україні Орбан знайшов однодумця,який з готовністю приєднався до "миротворчості"-це Андрій Єрмак.А не завершена місія Орбана тому,що Борисович продвігає новий схематоз - качати рускій газік до ЄС,а всім п#здіти,що азейбарджанський.
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08.09.2024 15:16 Відповісти
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08.09.2024 15:26 Відповісти
скільки ракет, за весь час війни, впало на теріторії Мукачево або Ужгороду?
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08.09.2024 16:19 Відповісти
Це він, плямкає щодо ПОХОЛОДАННЯ
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08.09.2024 17:14 Відповісти
Ще не насосався в *уйла. Невже немає нікого в Европі щоб йому оте ''сосало'' зашити назавжди?
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08.09.2024 18:21 Відповісти
орбан пересів з пляшки на швабру, а ключик від нафти та газу, все одно у україни.
і, дивним чином, єврокомісія нічого такого не бачить.
ось він, бумеранг...
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09.09.2024 09:20 Відповісти
йовбак орбан ковтає,,, чи спльовує ??
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09.09.2024 10:28 Відповісти
Його миротворча міссія буде завершена, тоді коли його посадять на 25 років.
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09.09.2024 11:17 Відповісти
Ну так, ці кляті хохли ніяк не капітулюють, дядя вова незадоволений, тому...
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09.09.2024 12:51 Відповісти
 
 