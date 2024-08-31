В Венгрии открыли первую школу для украиноязычных детей
В результате договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, достигнутых во время визита венгерского лидера в Киев в июле этого года, 31 августа в Будапеште открыла свои двери первая государственная двуязычная средняя школа и гимназия для украинских детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.
Как отмечается, во время встречи и переговоров в Киеве президент Украины подчеркивал важность создания образовательных учреждений для украинских детей за рубежом и получил заверения от венгерской стороны относительно поддержки этого проекта.
Длительную подготовительную работу для открытия школы осуществило украинское общество "Дом украинских традиций" (Венгрия), которое взяло на себя управление учебным заведением.
Как будет осуществляться образовательный процесс?
Образовательный процесс будет осуществляться на родном украинском языке с 1 по 12 классы, а программа будет включать изучение венгерского и английского языков как иностранных. Финансирование учебного заведения осуществляется за счет средств государственного бюджета Венгрии.
"Открытие этой школы является важным шагом на пути развития Украинского всемирного сообщества. Обеспечение доступа к образованию на родном языке является приоритетом для президента Зеленского и важной частью новой комплексной политики МИД в отношении украинцев за рубежом. Школа в Будапеште не только будет способствовать сохранению украинской идентичности, но и поможет нашим детям адаптироваться в иностранной среде, не теряя своих культурных корней", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и выразил благодарность венгерской стороне за содействие в этом важном деле.
Кто принял участие в открытии школы?
Участие в открытии школы в Будапеште приняли Председатель Закарпатской областной государственной администрации - начальник областной военной администрации Виктор Микита, Председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина и Посол МИД Украины по вопросам мирового украинства Марьяна Беца.
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Наведи приклад хоча б однієї ДЕРЖАВНОЇ "двомовної школи в Україні"?
Чекаю.
В Україні в ДЕРЖАВНИХ школах викладають виключно Українською - тобто ЦЕ ОДНО-МОВНА модель.
Другу, третю іноземну мови викладають теж на вибів в рамках вивчення іноземних мов.
російську не викладають взагалі.
Что он аж раскошелился на школу для украинцев
Витя, как и Вовы - любит показуху
По-друге зрівнювати голокост євреїв зі злодієм ліліпутіним що обкрадає свою власну країну міліардами доларів - це правильний напрямок...
І на закінчення - ЗЛОЧИНЕЦЬ - це той кого ВИЗНАВ СУД злочинцем.
Я не знаю жодного рішення суду по Орбану та по Зеленскому - дай те посилання...
Однак я ЗНАЮ рішення ГААЗЬКОГО суду по справі рашиського педофіла владіміра ліліпутіна - ВІН ЗЛОЧИНЕЦЬ - бо краде маленьких дітей. 👿
Видно твої мізки уже перенесли раз несеш повну ахінею.
1. Зробіть навчання цікавим та практичним
Діти часто втрачають мотивацію, коли навчання здається їм нудним. Використовуйте інтерактивні матеріали, додайте більше практичних завдань та ігор. Наприклад, можна створювати проєкти разом з дитиною, які будуть пов'язані з її інтересами. Це допоможе зробити навчання цікавішим і корисним.
2. Заохочуйте маленькі перемоги
Дитина може втратити мотивацію, якщо не бачить результатів своєї праці. Заохочуйте її за кожне досягнення, навіть якщо це невелика перемога. Похвала за старання і досягнення допоможе дитині відчути, що її зусилля важливі.
3. Створіть комфортні умови для навчання
Іноді проблема полягає в навколишньому середовищі. Створіть затишне місце для навчання, де дитина зможе зосередитися. Оберіть місце з гарним освітленням, мінімумом відволікаючих факторів і зручним стільцем.
4. Встановіть чіткі, але досяжні цілі
Дитина може не розуміти, навіщо їй вчитися, якщо завдання здаються занадто складними. Допоможіть їй розбити навчальний процес на маленькі, досяжні кроки. Кожна досягнута мета - це крок до великої перемоги, що мотивує рухатись далі.
5. Подавайте приклад і підтримуйте
Діти часто беруть приклад з батьків. Покажіть дитині, що навчання - це процес, який потрібен не лише для успіху в школі, але й у житті. Читайте разом книги, обговорюйте цікаві факти та розповідайте, як знання допомогли вам у різних ситуаціях.
Ці прості кроки допоможуть підтримати мотивацію дитини та зроблять навчання цікавішим процесом, а детальніше ви можете прочитати на сайті - https://goiteens.com/blog/dytyna-ne-khoch-vchytys/ https://goiteens.com/blog/dytyna-ne-khoch-vchytys/