В Венгрии открыли первую школу для украиноязычных детей

В результате договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, достигнутых во время визита венгерского лидера в Киев в июле этого года, 31 августа в Будапеште открыла свои двери первая государственная двуязычная средняя школа и гимназия для украинских детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

Как отмечается, во время встречи и переговоров в Киеве президент Украины подчеркивал важность создания образовательных учреждений для украинских детей за рубежом и получил заверения от венгерской стороны относительно поддержки этого проекта.

Длительную подготовительную работу для открытия школы осуществило украинское общество "Дом украинских традиций" (Венгрия), которое взяло на себя управление учебным заведением.

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Как будет осуществляться образовательный процесс?

Образовательный процесс будет осуществляться на родном украинском языке с 1 по 12 классы, а программа будет включать изучение венгерского и английского языков как иностранных. Финансирование учебного заведения осуществляется за счет средств государственного бюджета Венгрии.

"Открытие этой школы является важным шагом на пути развития Украинского всемирного сообщества. Обеспечение доступа к образованию на родном языке является приоритетом для президента Зеленского и важной частью новой комплексной политики МИД в отношении украинцев за рубежом. Школа в Будапеште не только будет способствовать сохранению украинской идентичности, но и поможет нашим детям адаптироваться в иностранной среде, не теряя своих культурных корней", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и выразил благодарность венгерской стороне за содействие в этом важном деле.

Кто принял участие в открытии школы?

Участие в открытии школы в Будапеште приняли Председатель Закарпатской областной государственной администрации - начальник областной военной администрации Виктор Микита, Председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина и Посол МИД Украины по вопросам мирового украинства Марьяна Беца.