В Угорщині відкрили першу школу для україномовних дітей

В результаті домовленостей президента України Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, досягнутих під час візиту угорського лідера до Києва в липні цього року, 31 серпня в Будапешті відчинила свої двері перша державна двомовна середня школа та гімназія для українських дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС України.

Як зазначається, під час зустрічі та переговорів у Києві президент України наголошував на важливості створення освітніх закладів для українських дітей за кордоном та отримав запевнення від угорської сторони щодо підтримки цього проєкту.

Тривалу підготовчу роботу задля відкриття школи здійснило українське товариство "Дім українських традицій" (Угорщина), яке взяло на себе управління навчальним закладом.

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Як здійснюватиметься освітній процес?

Освітній процес здійснюватиметься рідною українською мовою з 1 по 12 класи, а програма включатиме вивчення угорської та англійської мов як іноземних. Фінансування навчального закладу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету Угорщини.

"Відкриття цієї школи є важливим кроком на шляху розвитку Української всесвітньої спільноти. Забезпечення доступу до освіти рідною мовою є пріоритетом для президента Зеленського та важливою частиною нової комплексної політики МЗС щодо українців за кордоном. Школа в Будапешті не лише сприятиме збереженню української ідентичності, але й допоможе нашим дітям адаптуватися в іноземному середовищі, не втрачаючи свого культурного коріння", - підкреслив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та висловив вдячність угорській стороні за сприяння у цій важливій справі.

Хто взяв участь у відкритті школи?

Участь у відкритті школи в Будапешті взяли Голова Закарпатської обласної державної адміністрації - начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита, Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина та Посол МЗС України з питань світового українства Мар’яна Беца.