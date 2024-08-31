В Угорщині відкрили першу школу для україномовних дітей
В результаті домовленостей президента України Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, досягнутих під час візиту угорського лідера до Києва в липні цього року, 31 серпня в Будапешті відчинила свої двері перша державна двомовна середня школа та гімназія для українських дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС України.
Як зазначається, під час зустрічі та переговорів у Києві президент України наголошував на важливості створення освітніх закладів для українських дітей за кордоном та отримав запевнення від угорської сторони щодо підтримки цього проєкту.
Тривалу підготовчу роботу задля відкриття школи здійснило українське товариство "Дім українських традицій" (Угорщина), яке взяло на себе управління навчальним закладом.
Як здійснюватиметься освітній процес?
Освітній процес здійснюватиметься рідною українською мовою з 1 по 12 класи, а програма включатиме вивчення угорської та англійської мов як іноземних. Фінансування навчального закладу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету Угорщини.
"Відкриття цієї школи є важливим кроком на шляху розвитку Української всесвітньої спільноти. Забезпечення доступу до освіти рідною мовою є пріоритетом для президента Зеленського та важливою частиною нової комплексної політики МЗС щодо українців за кордоном. Школа в Будапешті не лише сприятиме збереженню української ідентичності, але й допоможе нашим дітям адаптуватися в іноземному середовищі, не втрачаючи свого культурного коріння", - підкреслив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та висловив вдячність угорській стороні за сприяння у цій важливій справі.
Хто взяв участь у відкритті школи?
Участь у відкритті школи в Будапешті взяли Голова Закарпатської обласної державної адміністрації - начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита, Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина та Посол МЗС України з питань світового українства Мар’яна Беца.
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Наведи приклад хоча б однієї ДЕРЖАВНОЇ "двомовної школи в Україні"?
Чекаю.
В Україні в ДЕРЖАВНИХ школах викладають виключно Українською - тобто ЦЕ ОДНО-МОВНА модель.
Другу, третю іноземну мови викладають теж на вибів в рамках вивчення іноземних мов.
російську не викладають взагалі.
Что он аж раскошелился на школу для украинцев
Витя, как и Вовы - любит показуху
По-друге зрівнювати голокост євреїв зі злодієм ліліпутіним що обкрадає свою власну країну міліардами доларів - це правильний напрямок...
І на закінчення - ЗЛОЧИНЕЦЬ - це той кого ВИЗНАВ СУД злочинцем.
Я не знаю жодного рішення суду по Орбану та по Зеленскому - дай те посилання...
Однак я ЗНАЮ рішення ГААЗЬКОГО суду по справі рашиського педофіла владіміра ліліпутіна - ВІН ЗЛОЧИНЕЦЬ - бо краде маленьких дітей. 👿
Видно твої мізки уже перенесли раз несеш повну ахінею.
1. Зробіть навчання цікавим та практичним
Діти часто втрачають мотивацію, коли навчання здається їм нудним. Використовуйте інтерактивні матеріали, додайте більше практичних завдань та ігор. Наприклад, можна створювати проєкти разом з дитиною, які будуть пов'язані з її інтересами. Це допоможе зробити навчання цікавішим і корисним.
2. Заохочуйте маленькі перемоги
Дитина може втратити мотивацію, якщо не бачить результатів своєї праці. Заохочуйте її за кожне досягнення, навіть якщо це невелика перемога. Похвала за старання і досягнення допоможе дитині відчути, що її зусилля важливі.
3. Створіть комфортні умови для навчання
Іноді проблема полягає в навколишньому середовищі. Створіть затишне місце для навчання, де дитина зможе зосередитися. Оберіть місце з гарним освітленням, мінімумом відволікаючих факторів і зручним стільцем.
4. Встановіть чіткі, але досяжні цілі
Дитина може не розуміти, навіщо їй вчитися, якщо завдання здаються занадто складними. Допоможіть їй розбити навчальний процес на маленькі, досяжні кроки. Кожна досягнута мета - це крок до великої перемоги, що мотивує рухатись далі.
5. Подавайте приклад і підтримуйте
Діти часто беруть приклад з батьків. Покажіть дитині, що навчання - це процес, який потрібен не лише для успіху в школі, але й у житті. Читайте разом книги, обговорюйте цікаві факти та розповідайте, як знання допомогли вам у різних ситуаціях.
Ці прості кроки допоможуть підтримати мотивацію дитини та зроблять навчання цікавішим процесом, а детальніше ви можете прочитати на сайті - https://goiteens.com/blog/dytyna-ne-khoch-vchytys/ https://goiteens.com/blog/dytyna-ne-khoch-vchytys/