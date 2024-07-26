Около 60% украинцев с временной защитой нашли работу в Эстонии

Количество трудоустроенных украинцев с временной защитой в Эстонии выросло и составляет 57%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По состоянию на сейчас в Эстонии проживает более 33,4 тыс. граждан Украины с временной защитой. С начала 2024 года этот статус оформили 3 тыс. граждан Украины.

"Количество украинцев трудоспособного возраста составляет около 20 тысяч человек. По данным за первый квартал этого года, 57% украинцев работают, что на 10 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

Как и предыдущие годы, украинские беженцы чаще всего выполняют неквалифицированную работу (39%). Квалифицированную работу выполняет 18%, а в сфере обслуживания и торговли работает 16,8%. Больше всего занятых в обрабатывающей промышленности (24,8%), а также в сфере административной и вспомогательной деятельности (16,4% беженцев)", - говорится в сообщении.

Безработными зарегистрировано около 3100 украинцев, что составляет 6,5% от всех безработных в Эстонии и 15,5% от числа украинцев трудоспособного возраста.

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