Найбільш проблематичним є залучення в українську освіту дітей, які виїхали за кордон до школи, - Лісовий
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що найбільш проблематичним є залучення в українську освіту тих дітей, які виїхали за кордон у дошкільному віці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це болюче питання, тому що ми втрачаємо наших людей. Насправді найбільшим викликом для нашої країни найближчим часом буде саме демографічний виклик. Для нас дуже важливо зберегти цю нашу молодь під нашим впливом, зберегти контакт із нею. І та категорія, про яку ви говорите, є найбільш проблематичною", - сказав Лісовий.
За словами міністра, значна частина дітей, які виїжджаючи з країни вже навчаючись в українських школах, зберігають контакт зі своїми закладами освіти.
"Ми маємо сьогодні створити інструмент, який дасть нам змогу дотягнутися до тих, хто є українцем, хто вважає себе українцем, незалежно від того, чи є громадянином країни. На жаль, за 30 років незалежності ми не створили такого інструменту", - додав Лісовий.
Міністр розповів, що наразі відбувається реорганізація Міжнародної української школи, яка надалі буде координатором усіх українських освітніх закладів та осередків за кордоном, забезпечуватиме їх методичними матеріалами та підручниками, забезпечуватиме зв'язок із педагогами.
"Наше завдання через діаспори, неформально, формально, комунікативними інструментами, через інструменти Міністерства закордонних справ спонукати всіх українців приходити щонайменше в той українознавчий компонент освіти, який ми готові їм дати. Ми не наполягаємо, щоб усі наші першокласники навчалися в українських школах математики, фізики і всіх інших універсальних предметів..., але важливо дати українознавчий компонент", - наголосив Лісовий.
Очільник МОН також розповів, що на сьогодні понад 0,5 млн учнів шкіл навчаються онлайн, а також ще близько 400 тис. здобувають українську освіту онлайн за кордоном.
Будь ласка, зачекайте...
Вони вже назад ніколи не повернуться! Ні за що!!!
Вам, пане Оксене Лісовий треба думати про те, аби не виїхали за кордон реша дітей, що ще відвідують Українські школи! Зверніть увагу, відвідують, а не вчаться, бо вчиться вони не хочуть і не будуть. Та й реформа школи яка зараз вже називається Нова Українська школа (НУШ) не передбачає навчання як такого, а просто надання освітніх послуг, ну як у бутіку, - прийшов, заплатив, купив, забрав і пішов. А далі, хоч трава не рости. Тому можна вже сьогодні ставити крапку на університетах, коледжах, професійних ліцеях. Вони через 3-4 роки просто стануть не потрібні. В них не буде кому здобувати освіту. Тому треба вже зарах їх приміщення перепрофільовувати у щось більш соціально потрібне. Ми матимо в перспективі вже точно два покоління невігласів.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
При совку були школи, де набирали учнів вже в 6 клас для поглибленного вивчення якогось предмету, але вони популярністю не користовулися.
Діти котрі повчились за кордоном по пів року та повернулись до України і пішли там до школи вже хочуть назад в закордонну школу.
Чого би це? Може тому що 7-8 уроків в день це занадто і .....
Цього року щей Зно систему зруйнували всі предмети за раз, багато помилок і не можна оскаржувати, на фоні того появились рішали балів
То чому людям закордоном ще давати дітей онлайн в наші школи якщо вони там мають кращу якість освіти
И не мечтайте
І звісно, вони віддадуть перевагу іноземним навчальним закладам: дітям буде набагато простіше асимілюватися в країнах де планують жити батьки.
Ті, хто вчаться за кордоном хочуть додаткових занять із англійської та математики.