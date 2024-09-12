Найбільш проблематичним є залучення в українську освіту дітей, які виїхали за кордон до школи, - Лісовий

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що найбільш проблематичним є залучення в українську освіту тих дітей, які виїхали за кордон у дошкільному віці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це болюче питання, тому що ми втрачаємо наших людей. Насправді найбільшим викликом для нашої країни найближчим часом буде саме демографічний виклик. Для нас дуже важливо зберегти цю нашу молодь під нашим впливом, зберегти контакт із нею. І та категорія, про яку ви говорите, є найбільш проблематичною", - сказав Лісовий.

За словами міністра, значна частина дітей, які виїжджаючи з країни вже навчаючись в українських школах, зберігають контакт зі своїми закладами освіти.

"Ми маємо сьогодні створити інструмент, який дасть нам змогу дотягнутися до тих, хто є українцем, хто вважає себе українцем, незалежно від того, чи є громадянином країни. На жаль, за 30 років незалежності ми не створили такого інструменту", - додав Лісовий.

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Міністр розповів, що наразі відбувається реорганізація Міжнародної української школи, яка надалі буде координатором усіх українських освітніх закладів та осередків за кордоном, забезпечуватиме їх методичними матеріалами та підручниками, забезпечуватиме зв'язок із педагогами.

"Наше завдання через діаспори, неформально, формально, комунікативними інструментами, через інструменти Міністерства закордонних справ спонукати всіх українців приходити щонайменше в той українознавчий компонент освіти, який ми готові їм дати. Ми не наполягаємо, щоб усі наші першокласники навчалися в українських школах математики, фізики і всіх інших універсальних предметів..., але важливо дати українознавчий компонент", - наголосив Лісовий.

Очільник МОН також розповів, що на сьогодні понад 0,5 млн учнів шкіл навчаються онлайн, а також ще близько 400 тис. здобувають українську освіту онлайн за кордоном.

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