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Найбільш проблематичним є залучення в українську освіту дітей, які виїхали за кордон до школи, - Лісовий

Понад 500 тисяч українських дітей навчаються дистанційно

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що найбільш проблематичним є залучення в українську освіту тих дітей, які виїхали за кордон у дошкільному віці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це болюче питання, тому що ми втрачаємо наших людей. Насправді найбільшим викликом для нашої країни найближчим часом буде саме демографічний виклик. Для нас дуже важливо зберегти цю нашу молодь під нашим впливом, зберегти контакт із нею. І та категорія, про яку ви говорите, є найбільш проблематичною", - сказав Лісовий.

За словами міністра, значна частина дітей, які виїжджаючи з країни вже навчаючись в українських школах, зберігають контакт зі своїми закладами освіти.

"Ми маємо сьогодні створити інструмент, який дасть нам змогу дотягнутися до тих, хто є українцем, хто вважає себе українцем, незалежно від того, чи є громадянином країни. На жаль, за 30 років незалежності ми не створили такого інструменту", - додав Лісовий.

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Міністр розповів, що наразі відбувається реорганізація Міжнародної української школи, яка надалі буде координатором усіх українських освітніх закладів та осередків за кордоном, забезпечуватиме їх методичними матеріалами та підручниками, забезпечуватиме зв'язок із педагогами.

"Наше завдання через діаспори, неформально, формально, комунікативними інструментами, через інструменти Міністерства закордонних справ спонукати всіх українців приходити щонайменше в той українознавчий компонент освіти, який ми готові їм дати. Ми не наполягаємо, щоб усі наші першокласники навчалися в українських школах математики, фізики і всіх інших універсальних предметів..., але важливо дати українознавчий компонент", - наголосив Лісовий.

Очільник МОН також розповів, що на сьогодні понад 0,5 млн учнів шкіл навчаються онлайн, а також ще близько 400 тис. здобувають українську освіту онлайн за кордоном.

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Топ коментарі
+10
Освіта зруйнована, у викладачів низка зарплатня, є багато не потрібного навантаження... яке нікому не потрібно тільки лишня писанина

Цього року щей Зно систему зруйнували всі предмети за раз, багато помилок і не можна оскаржувати, на фоні того появились рішали балів

То чому людям закордоном ще давати дітей онлайн в наші школи якщо вони там мають кращу якість освіти
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12.09.2024 18:39
+9
Забудьте!!!
Вони вже назад ніколи не повернуться! Ні за що!!!
Вам, пане Оксене Лісовий треба думати про те, аби не виїхали за кордон реша дітей, що ще відвідують Українські школи! Зверніть увагу, відвідують, а не вчаться, бо вчиться вони не хочуть і не будуть. Та й реформа школи яка зараз вже називається Нова Українська школа (НУШ) не передбачає навчання як такого, а просто надання освітніх послуг, ну як у бутіку, - прийшов, заплатив, купив, забрав і пішов. А далі, хоч трава не рости. Тому можна вже сьогодні ставити крапку на університетах, коледжах, професійних ліцеях. Вони через 3-4 роки просто стануть не потрібні. В них не буде кому здобувати освіту. Тому треба вже зарах їх приміщення перепрофільовувати у щось більш соціально потрібне. Ми матимо в перспективі вже точно два покоління невігласів.
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12.09.2024 18:30
+9
А також поставити їх всіх на військовий облік, а то майбутнє гарматне м'ясо розбігається по світу. Непорядок.
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12.09.2024 18:31
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Забудьте!!!
Вони вже назад ніколи не повернуться! Ні за що!!!
Вам, пане Оксене Лісовий треба думати про те, аби не виїхали за кордон реша дітей, що ще відвідують Українські школи! Зверніть увагу, відвідують, а не вчаться, бо вчиться вони не хочуть і не будуть. Та й реформа школи яка зараз вже називається Нова Українська школа (НУШ) не передбачає навчання як такого, а просто надання освітніх послуг, ну як у бутіку, - прийшов, заплатив, купив, забрав і пішов. А далі, хоч трава не рости. Тому можна вже сьогодні ставити крапку на університетах, коледжах, професійних ліцеях. Вони через 3-4 роки просто стануть не потрібні. В них не буде кому здобувати освіту. Тому треба вже зарах їх приміщення перепрофільовувати у щось більш соціально потрібне. Ми матимо в перспективі вже точно два покоління невігласів.
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12.09.2024 18:30 Відповісти
Проголосував в 2019 за дибілів, населення власними руками зруйнувало собі життя.
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12.09.2024 19:06 Відповісти
чМОНі таки добили українську освіту і доказом цьому є повна деградація значної частини нашої молоді, які підпалюють автівки військовим, закладають наркотики, стрибають від порожньої голови з вікна. Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папером та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
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12.09.2024 19:06 Відповісти
Гавназії та ліцеї - розсадники страшенної корупції. Дивно, що ви це не зрозуміли. Школи повинні бути унітарними для всіх. Вони повинні давати стандарт начальної освіти.
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12.09.2024 20:37 Відповісти
зараз всі підряд, хоча навіть при совку в 9-10 класи брали лише кращих учнів. Зараз в 10-11 здоровені лоби протирають портки, граючись в телефонах, а потім йдуть в " університети" Це освіта?
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12.09.2024 21:17 Відповісти
При совку в 9-10 класи брали всіх бажаючих. Ви і при совку умудрилися якусь гівназію закінчити?
При совку були школи, де набирали учнів вже в 6 клас для поглибленного вивчення якогось предмету, але вони популярністю не користовулися.
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12.09.2024 21:32 Відповісти
А також поставити їх всіх на військовий облік, а то майбутнє гарматне м'ясо розбігається по світу. Непорядок.
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12.09.2024 18:31 Відповісти
Гарматним м'ясом вони все одно стануть в майбутньому. Коли нацисти россії пойдуть на ЄС- ухилянти будуть відправлені на фронт першими.
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12.09.2024 18:58 Відповісти
Незнаю чи пан мініст чи хтось з них це читає але скажу слідуюче:
Діти котрі повчились за кордоном по пів року та повернулись до України і пішли там до школи вже хочуть назад в закордонну школу.
Чого би це? Може тому що 7-8 уроків в день це занадто і .....
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12.09.2024 18:38 Відповісти
Освіта зруйнована, у викладачів низка зарплатня, є багато не потрібного навантаження... яке нікому не потрібно тільки лишня писанина

Цього року щей Зно систему зруйнували всі предмети за раз, багато помилок і не можна оскаржувати, на фоні того появились рішали балів

То чому людям закордоном ще давати дітей онлайн в наші школи якщо вони там мають кращу якість освіти
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12.09.2024 18:39 Відповісти
Мы должны сегодня создать инструмент, который позволит нам дотянуться... Источник:
И не мечтайте
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12.09.2024 18:40 Відповісти
ніколи "зелені руйнівники України" не зможуть повернути українців в Україну.Вони прийшли грабити і руйнувати.
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12.09.2024 18:57 Відповісти
В 2019 населення массово проголосувало за власну смерть. Які питання.
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12.09.2024 18:59 Відповісти
Пане Лісовий не створюйте інформаційний шум-всеодно буде як д'єрмак скаже.
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12.09.2024 19:12 Відповісти
А дєрмак вічний?
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13.09.2024 04:06 Відповісти
Чоловік взяв слово у сина, що він після закінчення університету за кордоном(навчається офіційно, вступив у 2021 р) в Українк більше не повернеться ні за якого приводу.
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12.09.2024 19:48 Відповісти
Дуже багато громадян України, які виїхали за кордон не планують повертатися.
І звісно, вони віддадуть перевагу іноземним навчальним закладам: дітям буде набагато простіше асимілюватися в країнах де планують жити батьки.
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12.09.2024 20:07 Відповісти
чогось поляки присилають в німецькі школи вчителів польської на факультатив. називається щось тіпа уроки рідної мови він консуляту.
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12.09.2024 21:21 Відповісти
Ви ж самі скасували онлайн, діти навчалися в українській школі, зателефонували сказали шукайте інші навчальні заклади, і так скрізь, як мінімум у Дніпрі.
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13.09.2024 15:46 Відповісти
Не пам'ятаю, щоб спосіб викладання української мови, літератури чи історії України викликали таку зацікавленість у широких кіл учнів, щоб вони просили додаткові заняття із цих предметів. Особливо із закордонних шкіл.

Ті, хто вчаться за кордоном хочуть додаткових занять із англійської та математики.
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15.09.2024 06:38 Відповісти
 
 