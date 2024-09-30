Военнообязанные, не обновившие учетные данные, находятся в розыске полиции, - Ивано-Франковский областной ТЦК
Военнообязанные, которые не обновили учетных данных, являются нарушителями воинского учета и находятся в розыске полиции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Западному курьеру" рассказал и.о. заместителя начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы, подполковник Андрей Мороз.
По его словам, после принятия закона о мобилизации Ивано-Франковщина выполняет минимальные показатели, которые определяются для области.
"Не буду говорить, что это нам удается легко. Есть трудности, поэтому перевыполнения плана у нас нет ... Самая полезная новация это, конечно, обновление военно-учетных данных. Теперь мы имеем актуальные данные о военнообязанных, их место регистрации, телефон. Ведь многие лица зарегистрированы были по одному адресу, а проживали по другому. Таким образом мы не могли вручить этим военнообязанным повестки, потому что не знали их местонахождения. Изменения в законодательстве дали нам возможность собрать актуальные данные о военнообязанных и внести их в систему "Оберіг". Теперь мы понимаем, где человек живет, как с ним можно связаться, где он работает", - отметил он.
"Но остается категория лиц, которая не обновила военно-учетные данные. Они автоматически стали нарушителями воинского учета и будут привлечены к административной ответственности...Есть такое же большое количество тех, кто свои данные не обновил. Эти граждане находятся в розыске полиции. Наши сотрудники каждый день их обнаруживают во время мероприятий по оповещению и передают Нацполиции", - добавил Мороз.
Кроме того, по словам Мороза, те, кто не имеет военно-учетных документов, тоже являются нарушителями воинского учета.
"Есть также категория граждан, которые имеют право на отсрочку от службы, но по каким-то причинам не обновили данные. Те, кто имеет военно-учетные документы неустановленного образца также нарушители. Таких людей есть много. Все они находятся в розыске и ежедневно обнаруживаются нашими работниками. Мы передаем их представителям полиции, их привлекают к админответственности", - резюмировал он.
Ранее в ТЦК объясняли, что право на отсрочку - не автоматическое наличие отсрочки.
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А ті везуть їх в ТЦК в один кінець. Демократія на паузі. Треба виконувати п'ятирічку за три роки.
Цей Андрій Мороз видає бажане за дійсне...
Типові думки типових тцк-шників
Під вибори певно газові камери організують для усіх хто проти.
Оповіщення можуть і жінки проводити (якщо по закону то вони немають право застосовувати силу) для цього з ними є поліція. То що роблять озброєні ''ухилянти'' глибоко в тилу?
це піздець!
зе!шобло докерувалось.
конституція на паузі, закони відмінені. тепер тцк, замість мента, прокурора, суддді, і виконавця.
куди бігти будете, бидло тцкашне?
питання,а це являється порушенням присяги та зрадою,це можна назвати ,,ухилянством,, коли місцеві з ломиками та топорами виловлювали солдатнью кацапську по дачним масивах
https://www.youtube.com/watch?v=rBCQBas7hTU