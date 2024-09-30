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Военнообязанные, не обновившие учетные данные, находятся в розыске полиции, - Ивано-Франковский областной ТЦК

Перевірка документів ТЦК

Военнообязанные, которые не обновили учетных данных, являются нарушителями воинского учета и находятся в розыске полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Западному курьеру" рассказал и.о. заместителя начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы, подполковник Андрей Мороз.

По его словам, после принятия закона о мобилизации Ивано-Франковщина выполняет минимальные показатели, которые определяются для области.

"Не буду говорить, что это нам удается легко. Есть трудности, поэтому перевыполнения плана у нас нет ... Самая полезная новация это, конечно, обновление военно-учетных данных. Теперь мы имеем актуальные данные о военнообязанных, их место регистрации, телефон. Ведь многие лица зарегистрированы были по одному адресу, а проживали по другому. Таким образом мы не могли вручить этим военнообязанным повестки, потому что не знали их местонахождения. Изменения в законодательстве дали нам возможность собрать актуальные данные о военнообязанных и внести их в систему "Оберіг". Теперь мы понимаем, где человек живет, как с ним можно связаться, где он работает", - отметил он.

"Но остается категория лиц, которая не обновила военно-учетные данные. Они автоматически стали нарушителями воинского учета и будут привлечены к административной ответственности...Есть такое же большое количество тех, кто свои данные не обновил. Эти граждане находятся в розыске полиции. Наши сотрудники каждый день их обнаруживают во время мероприятий по оповещению и передают Нацполиции", - добавил Мороз.

Также читайте: Отсрочки от мобилизации будут действовать до 9 ноября. Что делать дальше

Кроме того, по словам Мороза, те, кто не имеет военно-учетных документов, тоже являются нарушителями воинского учета.

"Есть также категория граждан, которые имеют право на отсрочку от службы, но по каким-то причинам не обновили данные. Те, кто имеет военно-учетные документы неустановленного образца также нарушители. Таких людей есть много. Все они находятся в розыске и ежедневно обнаруживаются нашими работниками. Мы передаем их представителям полиции, их привлекают к админответственности", - резюмировал он.

Ранее в ТЦК объясняли, что право на отсрочку - не автоматическое наличие отсрочки.

Автор: 

мобилизация (2782) Ивано-Франковская область (923) ТЦК (547)


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Топ комментарии
+40
Для перебуванні на розшуку поліції, треба зробити обосноване подання на розшук.
Цей Андрій Мороз видає бажане за дійсне...
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30.09.2024 11:54
+36
коли розшукають хоч одного фальшивого УБД, які працюють ще й на додачу в ТЦК??????Це страшніші за ворогів....
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30.09.2024 11:47
+35
Коли послухаєш тцк,то там працюють поранені військові,які сидять від початку війни,чомусь.
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30.09.2024 11:52
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Правила форума Совет форумчан
це правильно. ми всі в однакових умовах
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30.09.2024 11:46 Ответить
Правильно. Всі однаково хочуть жити. Одні ховаються інші шукають.
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30.09.2024 11:48 Ответить
В інтерполі станеться коллапс
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30.09.2024 11:46 Ответить
коли розшукають хоч одного фальшивого УБД, які працюють ще й на додачу в ТЦК??????Це страшніші за ворогів....
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30.09.2024 11:47 Ответить
це складно.
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30.09.2024 11:51 Ответить
Коли послухаєш тцк,то там працюють поранені військові,які сидять від початку війни,чомусь.
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30.09.2024 11:52 Ответить
Працюють? Виконують злочинні накази
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01.10.2024 00:58 Ответить
Накуй йдіть
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30.09.2024 11:52 Ответить
"Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають Нацполіції" Джерело:

А ті везуть їх в ТЦК в один кінець. Демократія на паузі. Треба виконувати п'ятирічку за три роки.
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30.09.2024 11:52 Ответить
тіштесь, що під час заходів з оповіщення... підполковник Андрій Мороз- ще той поліглот...
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30.09.2024 12:06 Ответить
Пішло в нас все так - сяк наперекосяк - закінчились добровольці
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30.09.2024 11:53 Ответить
В ненавісній нам російській імперії існували квоти на службу в армії. Ці квоти доводилися до найнижчої ланки - окремого ''общества''. Тянули жеребки ВСІ чоловіки здатні до військової служби. Хлопаку можна було відкупитися від служби, не державі заплативши, як зараз це в Україні . Для цього потрібно було знайти людину, яка піде замість тебе у військо. Зазвичай такий договір був підкріплений матеріальним заохочення. Все чисто і прозоро. Правда, в ті часи, жиди не були при владі і близько
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30.09.2024 12:09 Ответить
О так, ще забув дезертирство, СЗЧ, і цензуру медіа.
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30.09.2024 14:29 Ответить
Для перебуванні на розшуку поліції, треба зробити обосноване подання на розшук.
Цей Андрій Мороз видає бажане за дійсне...
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30.09.2024 11:54 Ответить
Да и в розыск объявляет следственный судья, а не пенты.
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30.09.2024 12:05 Ответить
Та ніякого особистого розшуку не буде. Все буде на випадок. При перевірці документів будуть звірятися з базами т.з. ''ухилянтів''. Хто не заховався я не винуватий.
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30.09.2024 12:30 Ответить
Мене більше цівитт доля ЗЕ і профессійнну команду мародерів, після того якшмаркля перестане бути гідрантом. Якою смертю воно помре
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30.09.2024 11:56 Ответить
Та змиється воно..якось неповернеться з вояжу та й по всьому. Залишиться в якійсь країні, з якою в нас немає договору про екстрадицію..або політичного притулку попросить..
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30.09.2024 12:58 Ответить
Втече на болота
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30.09.2024 13:16 Ответить
Вони або втечуть як Портнов, або будуть спокійно доживати в Україні як кравчуки, кучми, звягільські, і інші хто розікрав і розпродав країну і армію. Ще й пенсії по 200 тисяч отримають, як отой суддя що виніс в 1988 році останній смертний вирок упівцю Івану Гончаруку
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30.09.2024 14:28 Ответить
Не піду я штурмувати Пуент-дю-Хок!.. Хай спочатку Черчілль з Рузвельтом підуть воювати!.. Паттон нас зливає!...
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30.09.2024 15:34 Ответить
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30.09.2024 11:56 Ответить
"На військовий облік візьмусь, а воювати - шиш з маслом!" (с)
Типові думки типових тцк-шників
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30.09.2024 12:16 Ответить
Цікаво а що тоді думають ті що не голосували за ЗЕ, їм то за що повістка? 🤡
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30.09.2024 15:43 Ответить
русня ПНХ
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30.09.2024 12:33 Ответить
Да ладно вам они просто пугают. Вот 900 000 повесток на подряд смелянскому попилят и все. кто-то да придет по повесткам в ТЦК, каой-та %, так что страна в безопасносте!!!!
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30.09.2024 12:09 Ответить
Коли ж поліції злочинців розшукувати?
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30.09.2024 12:09 Ответить
Не переймайся.
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30.09.2024 12:15 Ответить
Був досвід викликати поліцію. Поки розпитали назву населеного пункту, як вулиця називалась 11 років тому, то мутний тип скрутив номера на скутері і поїхав.
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30.09.2024 13:58 Ответить
Класс, злочинці автоматом) Суд? Ні, не чули.
Під вибори певно газові камери організують для усіх хто проти.
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30.09.2024 12:16 Ответить
За неоновлення даних адміністративка. Постанову про адміністративне порушення виносять зазвичай на місці, а в суд йдуть тільки у випадках оскарження.
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30.09.2024 12:30 Ответить
" За неоновлення даних адміністративка", петроВа (иваноВа, сидороВа) ты юриспуденции училась у франковского, полтавского тэцэкуна или в самой оПе?
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30.09.2024 13:59 Ответить
Не переймайся, в нас злочинна влада а відповідно й злочинний народ. Все Ок. Просто презумція винуватості від влади.
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30.09.2024 12:34 Ответить
А що роблять в тилу навчені та натреновані тцкуни?
Оповіщення можуть і жінки проводити (якщо по закону то вони немають право застосовувати силу) для цього з ними є поліція. То що роблять озброєні ''ухилянти'' глибоко в тилу?
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30.09.2024 12:24 Ответить
В тилу тцкашники роблять те, чому вони навчені і в чому натренеровані а саме бусифікують хлопів на забій.
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30.09.2024 12:37 Ответить
А що робити з 150 000 дезертирами хоча їх приховано називають СЗЧ ? І це офіційно а не ?
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30.09.2024 12:40 Ответить
Плюнути слиною і забути, вони озброєні.
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30.09.2024 13:06 Ответить
до полтавського тцк, потужного експерта по законам, доєднується івано франківське тцк.
це піздець!
зе!шобло докерувалось.
конституція на паузі, закони відмінені. тепер тцк, замість мента, прокурора, суддді, і виконавця.
куди бігти будете, бидло тцкашне?
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30.09.2024 12:41 Ответить
Коли голова влади "слуг якогось наріду" згнила то що робити хвостові ?
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30.09.2024 12:42 Ответить
ТЦКшники-це вороги.Смерть ТЦК !
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30.09.2024 12:47 Ответить
як тільки тих виродків почнуть відправляти до окопу можете ставити шампанське до холоду,кінець війни близько,а їх таки почнуть зливати,бо дуже від них тхне,особливо на тих хто у владі,а вони всі при владі хоч і репетують про якусь опозицію
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30.09.2024 14:25 Ответить
Хто такий Івано-Франківський ТЦК ?
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30.09.2024 12:48 Ответить
це неміч якій вдалося отримати не контрольовану владу над оточуючими,яка вже нажерлася власної значимості і вирішила що наступна зупинка Олімп над троном Зефса
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30.09.2024 14:29 Ответить
у розшуку не значить бути підсудним, якщо не мають твого підписа у тцк або у влк - то йдуть лісом
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30.09.2024 12:48 Ответить
Треба негайно створити програму по анонімній сдачі ухилянтів. Розповів ТЦК або поліції про ухилянта - получив винагороду. Особливо будуть зацікавлені пенсионери. Буде дуже потрібний додаток до їх мінімальних пенсій.
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30.09.2024 13:01 Ответить
Не підказуй. Наверху знають як зробити український гулаг і без тебе.
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30.09.2024 13:09 Ответить
Дозвольте вас поправити. Вони будують не гулаг, а... ЄВРОГУЛАГ!!! Відчуваєте різницю?
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01.10.2024 20:15 Ответить
В якому полку баканов?
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30.09.2024 13:03 Ответить
мажорний полк,батальйон обраних,рота землекрилих,відділення повзаючих
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30.09.2024 14:31 Ответить
а сумські тцкашники , які втекли 24 лютого просто підараси ! і це не тільки моя думка .
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30.09.2024 13:05 Ответить
там не тільки тцк-адміністрації,поліція,сбу,прокуворські,мажори всіх кольорів райдуги ,всі інші ,,служби, з адміністрування мігрантів,так тікали організовано ,що наданий евакуційний транспорт набивали держслужбовцями і їх родичами до подачі на вказані точки відбуття а просто проїджали мимо,моя подруга з дочкою не з першого разу попала до автобуса

питання,а це являється порушенням присяги та зрадою,це можна назвати ,,ухилянством,, коли місцеві з ломиками та топорами виловлювали солдатнью кацапську по дачним масивах
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30.09.2024 14:39 Ответить
Після перемоги всіх працівників ТЦК знайдуть та винесуть нагороду від ЗСУ та народу.
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30.09.2024 14:37 Ответить
Хто?
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01.10.2024 01:32 Ответить
Але військово облікові документи видала громадянам держава Україна.Що мав на увазі цей вчорашній тунеядець коли сказав не -встановленого зразка? Це що за нова тема?
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30.09.2024 14:46 Ответить
Був такий час давали папірчик з написом "взамін військового квитка у зв'язку з відсутністю бланків"...
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30.09.2024 23:39 Ответить
так вони і надалі на А4 друкують документи, нічого не змінилося. 34 роки минуло, а документи так і не вміють видавати.
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01.10.2024 20:17 Ответить
І шо? Це хто видавав таій папірчик? А? Це держава Україна видавала! Видавали військомати які ми утримували і кормили їх...То тепер виданий ними ж документ- називається невстановленого зразка? Ти взагалі з головою дружиш?559 постанова від 24 травня 24 року----Установити, що військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цією постановою, вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документа нового зразка....все крапка...
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02.10.2024 14:11 Ответить
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30.09.2024 15:02 Ответить
Бандити в формі, ловлять і відправляють замість себе на передову, цивільних громадян, такого ще світ не бачив!
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30.09.2024 15:31 Ответить
Берлін 45 рік було щось схоже...
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30.09.2024 17:01 Ответить
Он врет, либо массово нарушают закон. Розыск возможен в случае уголовного преступления. Для этого нужно постановление суда или следователя. Неуточнение данных - это не уголовное преступление.
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30.09.2024 15:49 Ответить
Конституция на паузе!
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30.09.2024 16:31 Ответить
Конституция - это основной закон страны, она не может быть на паузе.
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30.09.2024 16:51 Ответить
Иди расскажи это зелёной ОПе.
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30.09.2024 17:08 Ответить
Адресу чотириразового ухилянта, котрий визнав своє порушення на камеру, підказати, придурки??? Чи там ссикотно?
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30.09.2024 16:57 Ответить
Адвокад офигел от такого бреда
https://www.youtube.com/watch?v=rBCQBas7hTU
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30.09.2024 19:19 Ответить
*******
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30.09.2024 19:47 Ответить
Як завжди в цій державі: робиш по закону, або по совісті - ти лох!
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30.09.2024 20:21 Ответить
Вам не здається, що з законом, який намагається вас буквально вбити,
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30.09.2024 23:32 Ответить
Щось не так?
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01.10.2024 01:33 Ответить
Мерзенні покидьки. Гебісти.
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30.09.2024 22:33 Ответить
 
 