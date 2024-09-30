Військовозобов’язані, які не оновили облікові дані, перебувають у розшуку поліції, - Івано-Франківський обласний ТЦК

Військовозобов'язані, які не оновили облікових даних, є порушниками військового обліку та перебувають у розшуку поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Західному кур’єру" розповів т.в.о. заступника начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи, підполковник Андрій Мороз.

За його словами, після ухвалення закону про мобілізацію Івано-Франківщина виконує мінімальні показники, які визначаються для області.

"Не буду говорити, що це нам вдається легко. Є труднощі, відтак перевиконання плану в нас немає...Найкорисніша новація це, звичайно, оновлення військово-облікових даних. Тепер ми маємо актуальні дані про військовозобов’язаних, їх місце реєстрації, телефон. Адже багато осіб зареєстровані були за однією адресою, а проживали за іншою. Таким чином ми не могли вручити цим військовозобов’язаним повістки, бо не знали їхнього місця перебування. Зміни в законодавстві дали нам можливість зібрати актуальні дані про військовозобов’язаних і внести їх в систему "Оберіг". Тепер ми розуміємо, де людина живе, як з нею можна зв’язатися, де вона працює", - зазначив він.

"Але залишається категорія осіб, яка не оновила військово-облікові дані. Вони автоматично стали порушниками військового обліку і їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності...Є така ж велика кількість тих, хто свої дані не оновив. Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають Нацполіції", - додав Мороз.

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Окрім того, за словами Мороза, ті хто немає військово-облікових документів, теж є порушниками військового обліку.

"Є також категорія громадян, які мають право на відстрочку від служби, але з якихось причин не оновили дані. Ті, хто має військово-облікові документи невстановленого зразка також порушники. Таких людей є багато. Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності", - резюмував він.

Раніше у ТЦК пояснювали, що право на відстрочку - не автоматична наявність відстрочки.