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Військовозобов’язані, які не оновили облікові дані, перебувають у розшуку поліції, - Івано-Франківський обласний ТЦК

Перевірка документів ТЦК

Військовозобов'язані, які не оновили облікових даних, є порушниками військового обліку та перебувають у розшуку поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це в інтерв’ю "Західному кур’єру" розповів т.в.о. заступника начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи, підполковник Андрій Мороз.

За його словами, після ухвалення закону про мобілізацію Івано-Франківщина виконує мінімальні показники, які визначаються для області.

"Не буду говорити, що це нам вдається легко. Є труднощі, відтак перевиконання плану в нас немає...Найкорисніша новація це, звичайно, оновлення військово-облікових даних. Тепер ми маємо актуальні дані про військовозобов’язаних, їх місце реєстрації, телефон. Адже багато осіб зареєстровані були за однією адресою, а проживали за іншою. Таким чином ми не могли вручити цим військовозобов’язаним повістки, бо не знали їхнього місця перебування. Зміни в законодавстві дали нам можливість зібрати актуальні дані про військовозобов’язаних і внести їх в систему "Оберіг". Тепер ми розуміємо, де людина живе, як з нею можна зв’язатися, де вона працює", - зазначив він.

"Але залишається категорія осіб, яка не оновила військово-облікові дані. Вони автоматично стали порушниками військового обліку і їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності...Є така ж велика кількість тих, хто свої дані не оновив. Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають Нацполіції", - додав Мороз.

Також читайте: Відстрочки від мобілізації діятимуть до 9 листопада. Що робити далі

Окрім того, за словами Мороза, ті хто немає військово-облікових документів, теж є порушниками військового обліку.

"Є також категорія громадян, які мають право на відстрочку від служби, але з якихось причин не оновили дані. Ті, хто має військово-облікові документи невстановленого зразка також порушники. Таких людей є багато. Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності", - резюмував він.

Раніше у ТЦК пояснювали, що право на відстрочку - не автоматична наявність відстрочки.

Автор: 

мобілізація (3081) Івано-Франківська область (952) ТЦК та СП (594)


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Топ коментарі
+40
Для перебуванні на розшуку поліції, треба зробити обосноване подання на розшук.
Цей Андрій Мороз видає бажане за дійсне...
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30.09.2024 11:54
+36
коли розшукають хоч одного фальшивого УБД, які працюють ще й на додачу в ТЦК??????Це страшніші за ворогів....
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30.09.2024 11:47
+35
Коли послухаєш тцк,то там працюють поранені військові,які сидять від початку війни,чомусь.
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30.09.2024 11:52
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це правильно. ми всі в однакових умовах
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30.09.2024 11:46 Відповісти
Правильно. Всі однаково хочуть жити. Одні ховаються інші шукають.
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30.09.2024 11:48 Відповісти
В інтерполі станеться коллапс
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30.09.2024 11:46 Відповісти
коли розшукають хоч одного фальшивого УБД, які працюють ще й на додачу в ТЦК??????Це страшніші за ворогів....
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30.09.2024 11:47 Відповісти
це складно.
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30.09.2024 11:51 Відповісти
Коли послухаєш тцк,то там працюють поранені військові,які сидять від початку війни,чомусь.
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30.09.2024 11:52 Відповісти
Працюють? Виконують злочинні накази
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01.10.2024 00:58 Відповісти
Накуй йдіть
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30.09.2024 11:52 Відповісти
"Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають Нацполіції" Джерело:

А ті везуть їх в ТЦК в один кінець. Демократія на паузі. Треба виконувати п'ятирічку за три роки.
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30.09.2024 11:52 Відповісти
тіштесь, що під час заходів з оповіщення... підполковник Андрій Мороз- ще той поліглот...
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30.09.2024 12:06 Відповісти
Пішло в нас все так - сяк наперекосяк - закінчились добровольці
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30.09.2024 11:53 Відповісти
В ненавісній нам російській імперії існували квоти на службу в армії. Ці квоти доводилися до найнижчої ланки - окремого ''общества''. Тянули жеребки ВСІ чоловіки здатні до військової служби. Хлопаку можна було відкупитися від служби, не державі заплативши, як зараз це в Україні . Для цього потрібно було знайти людину, яка піде замість тебе у військо. Зазвичай такий договір був підкріплений матеріальним заохочення. Все чисто і прозоро. Правда, в ті часи, жиди не були при владі і близько
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30.09.2024 12:09 Відповісти
О так, ще забув дезертирство, СЗЧ, і цензуру медіа.
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30.09.2024 14:29 Відповісти
Для перебуванні на розшуку поліції, треба зробити обосноване подання на розшук.
Цей Андрій Мороз видає бажане за дійсне...
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30.09.2024 11:54 Відповісти
Да и в розыск объявляет следственный судья, а не пенты.
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30.09.2024 12:05 Відповісти
Та ніякого особистого розшуку не буде. Все буде на випадок. При перевірці документів будуть звірятися з базами т.з. ''ухилянтів''. Хто не заховався я не винуватий.
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30.09.2024 12:30 Відповісти
Мене більше цівитт доля ЗЕ і профессійнну команду мародерів, після того якшмаркля перестане бути гідрантом. Якою смертю воно помре
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30.09.2024 11:56 Відповісти
Та змиється воно..якось неповернеться з вояжу та й по всьому. Залишиться в якійсь країні, з якою в нас немає договору про екстрадицію..або політичного притулку попросить..
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30.09.2024 12:58 Відповісти
Втече на болота
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30.09.2024 13:16 Відповісти
Вони або втечуть як Портнов, або будуть спокійно доживати в Україні як кравчуки, кучми, звягільські, і інші хто розікрав і розпродав країну і армію. Ще й пенсії по 200 тисяч отримають, як отой суддя що виніс в 1988 році останній смертний вирок упівцю Івану Гончаруку
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30.09.2024 14:28 Відповісти
Не піду я штурмувати Пуент-дю-Хок!.. Хай спочатку Черчілль з Рузвельтом підуть воювати!.. Паттон нас зливає!...
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30.09.2024 15:34 Відповісти
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30.09.2024 11:56 Відповісти
"На військовий облік візьмусь, а воювати - шиш з маслом!" (с)
Типові думки типових тцк-шників
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30.09.2024 12:16 Відповісти
Цікаво а що тоді думають ті що не голосували за ЗЕ, їм то за що повістка? 🤡
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30.09.2024 15:43 Відповісти
русня ПНХ
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30.09.2024 12:33 Відповісти
Да ладно вам они просто пугают. Вот 900 000 повесток на подряд смелянскому попилят и все. кто-то да придет по повесткам в ТЦК, каой-та %, так что страна в безопасносте!!!!
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30.09.2024 12:09 Відповісти
Коли ж поліції злочинців розшукувати?
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30.09.2024 12:09 Відповісти
Не переймайся.
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30.09.2024 12:15 Відповісти
Був досвід викликати поліцію. Поки розпитали назву населеного пункту, як вулиця називалась 11 років тому, то мутний тип скрутив номера на скутері і поїхав.
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30.09.2024 13:58 Відповісти
Класс, злочинці автоматом) Суд? Ні, не чули.
Під вибори певно газові камери організують для усіх хто проти.
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30.09.2024 12:16 Відповісти
За неоновлення даних адміністративка. Постанову про адміністративне порушення виносять зазвичай на місці, а в суд йдуть тільки у випадках оскарження.
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30.09.2024 12:30 Відповісти
" За неоновлення даних адміністративка", петроВа (иваноВа, сидороВа) ты юриспуденции училась у франковского, полтавского тэцэкуна или в самой оПе?
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30.09.2024 13:59 Відповісти
Не переймайся, в нас злочинна влада а відповідно й злочинний народ. Все Ок. Просто презумція винуватості від влади.
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30.09.2024 12:34 Відповісти
А що роблять в тилу навчені та натреновані тцкуни?
Оповіщення можуть і жінки проводити (якщо по закону то вони немають право застосовувати силу) для цього з ними є поліція. То що роблять озброєні ''ухилянти'' глибоко в тилу?
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30.09.2024 12:24 Відповісти
В тилу тцкашники роблять те, чому вони навчені і в чому натренеровані а саме бусифікують хлопів на забій.
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30.09.2024 12:37 Відповісти
А що робити з 150 000 дезертирами хоча їх приховано називають СЗЧ ? І це офіційно а не ?
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30.09.2024 12:40 Відповісти
Плюнути слиною і забути, вони озброєні.
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30.09.2024 13:06 Відповісти
до полтавського тцк, потужного експерта по законам, доєднується івано франківське тцк.
це піздець!
зе!шобло докерувалось.
конституція на паузі, закони відмінені. тепер тцк, замість мента, прокурора, суддді, і виконавця.
куди бігти будете, бидло тцкашне?
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30.09.2024 12:41 Відповісти
Коли голова влади "слуг якогось наріду" згнила то що робити хвостові ?
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30.09.2024 12:42 Відповісти
ТЦКшники-це вороги.Смерть ТЦК !
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30.09.2024 12:47 Відповісти
як тільки тих виродків почнуть відправляти до окопу можете ставити шампанське до холоду,кінець війни близько,а їх таки почнуть зливати,бо дуже від них тхне,особливо на тих хто у владі,а вони всі при владі хоч і репетують про якусь опозицію
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30.09.2024 14:25 Відповісти
Хто такий Івано-Франківський ТЦК ?
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30.09.2024 12:48 Відповісти
це неміч якій вдалося отримати не контрольовану владу над оточуючими,яка вже нажерлася власної значимості і вирішила що наступна зупинка Олімп над троном Зефса
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30.09.2024 14:29 Відповісти
у розшуку не значить бути підсудним, якщо не мають твого підписа у тцк або у влк - то йдуть лісом
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30.09.2024 12:48 Відповісти
Треба негайно створити програму по анонімній сдачі ухилянтів. Розповів ТЦК або поліції про ухилянта - получив винагороду. Особливо будуть зацікавлені пенсионери. Буде дуже потрібний додаток до їх мінімальних пенсій.
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30.09.2024 13:01 Відповісти
Не підказуй. Наверху знають як зробити український гулаг і без тебе.
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30.09.2024 13:09 Відповісти
Дозвольте вас поправити. Вони будують не гулаг, а... ЄВРОГУЛАГ!!! Відчуваєте різницю?
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01.10.2024 20:15 Відповісти
В якому полку баканов?
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30.09.2024 13:03 Відповісти
мажорний полк,батальйон обраних,рота землекрилих,відділення повзаючих
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30.09.2024 14:31 Відповісти
а сумські тцкашники , які втекли 24 лютого просто підараси ! і це не тільки моя думка .
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30.09.2024 13:05 Відповісти
там не тільки тцк-адміністрації,поліція,сбу,прокуворські,мажори всіх кольорів райдуги ,всі інші ,,служби, з адміністрування мігрантів,так тікали організовано ,що наданий евакуційний транспорт набивали держслужбовцями і їх родичами до подачі на вказані точки відбуття а просто проїджали мимо,моя подруга з дочкою не з першого разу попала до автобуса

питання,а це являється порушенням присяги та зрадою,це можна назвати ,,ухилянством,, коли місцеві з ломиками та топорами виловлювали солдатнью кацапську по дачним масивах
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30.09.2024 14:39 Відповісти
Після перемоги всіх працівників ТЦК знайдуть та винесуть нагороду від ЗСУ та народу.
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30.09.2024 14:37 Відповісти
Хто?
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01.10.2024 01:32 Відповісти
Але військово облікові документи видала громадянам держава Україна.Що мав на увазі цей вчорашній тунеядець коли сказав не -встановленого зразка? Це що за нова тема?
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30.09.2024 14:46 Відповісти
Був такий час давали папірчик з написом "взамін військового квитка у зв'язку з відсутністю бланків"...
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30.09.2024 23:39 Відповісти
так вони і надалі на А4 друкують документи, нічого не змінилося. 34 роки минуло, а документи так і не вміють видавати.
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01.10.2024 20:17 Відповісти
І шо? Це хто видавав таій папірчик? А? Це держава Україна видавала! Видавали військомати які ми утримували і кормили їх...То тепер виданий ними ж документ- називається невстановленого зразка? Ти взагалі з головою дружиш?559 постанова від 24 травня 24 року----Установити, що військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цією постановою, вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документа нового зразка....все крапка...
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02.10.2024 14:11 Відповісти
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30.09.2024 15:02 Відповісти
Бандити в формі, ловлять і відправляють замість себе на передову, цивільних громадян, такого ще світ не бачив!
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30.09.2024 15:31 Відповісти
Берлін 45 рік було щось схоже...
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30.09.2024 17:01 Відповісти
Он врет, либо массово нарушают закон. Розыск возможен в случае уголовного преступления. Для этого нужно постановление суда или следователя. Неуточнение данных - это не уголовное преступление.
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30.09.2024 15:49 Відповісти
Конституция на паузе!
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30.09.2024 16:31 Відповісти
Конституция - это основной закон страны, она не может быть на паузе.
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30.09.2024 16:51 Відповісти
Иди расскажи это зелёной ОПе.
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30.09.2024 17:08 Відповісти
Адресу чотириразового ухилянта, котрий визнав своє порушення на камеру, підказати, придурки??? Чи там ссикотно?
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30.09.2024 16:57 Відповісти
Адвокад офигел от такого бреда
https://www.youtube.com/watch?v=rBCQBas7hTU
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30.09.2024 19:19 Відповісти
*******
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30.09.2024 19:47 Відповісти
Як завжди в цій державі: робиш по закону, або по совісті - ти лох!
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30.09.2024 20:21 Відповісти
Вам не здається, що з законом, який намагається вас буквально вбити,
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30.09.2024 23:32 Відповісти
Щось не так?
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01.10.2024 01:33 Відповісти
Мерзенні покидьки. Гебісти.
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30.09.2024 22:33 Відповісти
 
 