Військовозобов’язані, які не оновили облікові дані, перебувають у розшуку поліції, - Івано-Франківський обласний ТЦК
Військовозобов'язані, які не оновили облікових даних, є порушниками військового обліку та перебувають у розшуку поліції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Західному кур’єру" розповів т.в.о. заступника начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи, підполковник Андрій Мороз.
За його словами, після ухвалення закону про мобілізацію Івано-Франківщина виконує мінімальні показники, які визначаються для області.
"Не буду говорити, що це нам вдається легко. Є труднощі, відтак перевиконання плану в нас немає...Найкорисніша новація це, звичайно, оновлення військово-облікових даних. Тепер ми маємо актуальні дані про військовозобов’язаних, їх місце реєстрації, телефон. Адже багато осіб зареєстровані були за однією адресою, а проживали за іншою. Таким чином ми не могли вручити цим військовозобов’язаним повістки, бо не знали їхнього місця перебування. Зміни в законодавстві дали нам можливість зібрати актуальні дані про військовозобов’язаних і внести їх в систему "Оберіг". Тепер ми розуміємо, де людина живе, як з нею можна зв’язатися, де вона працює", - зазначив він.
"Але залишається категорія осіб, яка не оновила військово-облікові дані. Вони автоматично стали порушниками військового обліку і їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності...Є така ж велика кількість тих, хто свої дані не оновив. Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають Нацполіції", - додав Мороз.
Окрім того, за словами Мороза, ті хто немає військово-облікових документів, теж є порушниками військового обліку.
"Є також категорія громадян, які мають право на відстрочку від служби, але з якихось причин не оновили дані. Ті, хто має військово-облікові документи невстановленого зразка також порушники. Таких людей є багато. Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності", - резюмував він.
Раніше у ТЦК пояснювали, що право на відстрочку - не автоматична наявність відстрочки.
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А ті везуть їх в ТЦК в один кінець. Демократія на паузі. Треба виконувати п'ятирічку за три роки.
Цей Андрій Мороз видає бажане за дійсне...
Типові думки типових тцк-шників
Під вибори певно газові камери організують для усіх хто проти.
Оповіщення можуть і жінки проводити (якщо по закону то вони немають право застосовувати силу) для цього з ними є поліція. То що роблять озброєні ''ухилянти'' глибоко в тилу?
це піздець!
зе!шобло докерувалось.
конституція на паузі, закони відмінені. тепер тцк, замість мента, прокурора, суддді, і виконавця.
куди бігти будете, бидло тцкашне?
питання,а це являється порушенням присяги та зрадою,це можна назвати ,,ухилянством,, коли місцеві з ломиками та топорами виловлювали солдатнью кацапську по дачним масивах
https://www.youtube.com/watch?v=rBCQBas7hTU