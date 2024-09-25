Відстрочки від мобілізації діятимуть до 9 листопада. Що робити далі

Відстрочки від мобілізації по всій Україні надаються максимум на 90 днів. Утім, наразі всі такі документи діють до 9 листопада, після цього відстрочку потрібно буде продовжувати.

Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, передає Суспільне.

За його словами, відстрочки від мобілізації надають на 90 днів. Однак, якщо людина отримала відстрочку, наприклад, у вересні чи жовтні, діятиме документ все одно до 9 листопада.

"Відстрочка, надана, наприклад, 12 серпня, діє до 9 листопада. Тоді набуде чинності новий указ президента про продовження строку мобілізації, і чоловіки заново оформлюватимуть відстрочку, або вона продовжиться через єдиний державний реєстр", – зазначив Істомін.

Водночас голова обласного ТЦК наголосив, що це не відбувається автоматично – чоловік повинен сам займатися цим процесом. Військовозобов’язані, які мають право на відстрочку, повинні будуть продовжити її, щоб документ діяв і після 9 листопада.

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Як продовжити відстрочку

Для продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, військовозобов'язаний має подати на розгляд комісії заяву в паперовій або електронній формі, зокрема через додаток "Резерв+".

У разі продовження строку мобілізації, перевірка підстав на відстрочку здійснюється за допомогою єдиного державного реєстру призовників та резервістів.

Якщо за допомогою реєстру провести перевірку неможливо, ТЦК та СП повідомляє людину про необхідність надання відповідних документів.

Якщо ж комісія ухвалює рішення про відмову у наданні відстрочки, військовозобов'язаного направляють на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

Як повідомлялося, у серпні уряд спростив порядок надання відстрочки від мобілізації при догляді за хворими.