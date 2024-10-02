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Бійці 3 ОШБр ліквідували чотири групи окупантів, які намагалися штурмувати позиції на Харківщині. ВIДЕО

Воїни 3-ої окремої штурмової бригади розбили піхоту російської армії, яка намагалася здійснити прорив до наших позицій у Харківській області. Українські захисники успішно відбили ворожі штурми та  ліквідували на підходах усі чотири групи окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі бригади.

"По росіянах щільно насипали, зокрема 155 калібром з САУ AS-90. Відбиває накати бригадна арта — бійці "Команди Постріл" та "Вершників Грому". Корегує Батальйон безпілотних систем", – додали у повідомленні.

Дивіться: Дрон-камікадзе атакує окупанта, поки той спить. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) знищення (7357) 3 Окрема штурмова бригада (440)


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Такі групи один кулеметний розрахунок зупинить або одна БМП.
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02.10.2024 18:50 Відповісти
Покажіть майстер-клас
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02.10.2024 19:03 Відповісти
Йдуть, як в себе вдома...
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02.10.2024 19:19 Відповісти
Тоже мне группы. По 2-3 человека. Но тем не менее Угледар как то захватили твари
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02.10.2024 19:21 Відповісти
А де обіцяні міномети в кожному окопі? Ну добре, хоча б один? Чому по дрібноті працюють реактивні системи і великі калібри?
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02.10.2024 23:05 Відповісти
 
 