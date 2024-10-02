Бійці 3 ОШБр ліквідували чотири групи окупантів, які намагалися штурмувати позиції на Харківщині. ВIДЕО
Воїни 3-ої окремої штурмової бригади розбили піхоту російської армії, яка намагалася здійснити прорив до наших позицій у Харківській області. Українські захисники успішно відбили ворожі штурми та ліквідували на підходах усі чотири групи окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі бригади.
"По росіянах щільно насипали, зокрема 155 калібром з САУ AS-90. Відбиває накати бригадна арта — бійці "Команди Постріл" та "Вершників Грому". Корегує Батальйон безпілотних систем", – додали у повідомленні.
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MahnoSpirit
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