Бойцы подразделения "Фатум" поразили дронами два танка-сарая оккупантов. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Фатум" 3-й отдельной штурмовой бригады дронами поразили два российских танка-сарая, один из которых был с тралом. Также была поражена БМП оккупантов.

Соответствующее видео было опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Бойцы 3-й ОШБр ликвидировали четыре группы оккупантов, которые пытались штурмовать позиции на Харьковщине.

дроны (4442) 3-я Отдельная штурмовая бригада (475)
згорів сарай гори і хата
04.10.2024 09:52 Ответить
 
 