Бойцы подразделения "Фатум" поразили дронами два танка-сарая оккупантов. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Фатум" 3-й отдельной штурмовой бригады дронами поразили два российских танка-сарая, один из которых был с тралом. Также была поражена БМП оккупантов.
Соответствующее видео было опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
