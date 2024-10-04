Бойцы подразделения "Фатум" поразили дронами два танка-сарая оккупантов. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Фатум" 3-й отдельной штурмовой бригады дронами поразили два российских танка-сарая, один из которых был с тралом. Также была поражена БМП оккупантов.

Соответствующее видео было опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 3-й ОШБр ликвидировали четыре группы оккупантов, которые пытались штурмовать позиции на Харьковщине. ВИДЕО