Ворожій БМП-2 відірвало башту від підриву на міні в Донецькій області. ВIДЕО
Чергову спробу ворога штурмувати українські позиції було припинено. Зокрема, російська БМП-2 з десантом підірвалася на протитанковій міні в Донецькій області.
В результаті цього відбулася детонація боєкомплекту російської техніки, інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вибуху.