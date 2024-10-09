УКР
Ворожій БМП-2 відірвало башту від підриву на міні в Донецькій області. ВIДЕО

Чергову спробу ворога штурмувати українські позиції було припинено. Зокрема, російська БМП-2 з десантом підірвалася на протитанковій міні в Донецькій області.

В результаті цього відбулася детонація боєкомплекту російської техніки, інформує Цензор.НЕТ.

знищення (8055) Донецька область (9410) БМП (417)
Пiсля цього там ще хтось живий???
09.10.2024 18:39 Відповісти
Може це вже після підриву. Я не уявляю як можна було вижити після такого втрату
вибуху.
09.10.2024 19:14 Відповісти
Курка теж може бігати секунд тридцять з відрубаною головою....
09.10.2024 20:42 Відповісти
 
 