Бойцы 5-й ОШБр уничтожили грузовик, аэропорт и миномет противника на Бахмутском направлении. ВИДЕО
На Бахмутском направлении воины 5-й окермои штурмовой Киевской бригады дронами-камикадзе уничтожили грузовик, аэропорт и миномет противника. Также бойцы нанесенлы поражения по фортификациям и укрытию вражеской пехоты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в соцсетях.
що, як, куда!!!
то класно що щось знищили, рознесли, ліквідували...
але напиши по суті а не по принципу...
хочеш знати більше, підпишись, чи зайди кудась..
Як казав один персонаж "достаточно одной таблЭтки".
Чи це редактор вмістив в порядку важливості? Чи згідно масштабу