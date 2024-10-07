РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10848 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 668 10

Бойцы 5-й ОШБр уничтожили грузовик, аэропорт и миномет противника на Бахмутском направлении. ВИДЕО

На Бахмутском направлении воины 5-й окермои штурмовой Киевской бригады дронами-камикадзе уничтожили грузовик, аэропорт и миномет противника. Также бойцы нанесенлы поражения по фортификациям и укрытию вражеской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Воины 92 ОШБр поразили вражеский ЗРК "Оса", танк Т-72 и БМП-3 оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20374) уничтожение (7737) 5 ОШБр (135)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
якась двоповерхова будівля, мабуть звідти дрони запускали
показать весь комментарий
07.10.2024 18:19 Ответить
+4
Аеропорт? А що це?
показать весь комментарий
07.10.2024 18:16 Ответить
+4
що б це не було - його вже нема. і це прекрасно!
показать весь комментарий
07.10.2024 18:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аеропорт? А що це?
показать весь комментарий
07.10.2024 18:16 Ответить
якась двоповерхова будівля, мабуть звідти дрони запускали
показать весь комментарий
07.10.2024 18:19 Ответить
гугл так перекладає?
показать весь комментарий
07.10.2024 18:24 Ответить
Скоріш за все. Другий раз як прочитаєш... То думаєш, а шо в голові автора новини?
показать весь комментарий
07.10.2024 19:19 Ответить
а журналісти деколи так подають інфу, що сам чорт не розбере
що, як, куда!!!
то класно що щось знищили, рознесли, ліквідували...
але напиши по суті а не по принципу...
хочеш знати більше, підпишись, чи зайди кудась..
показать весь комментарий
07.10.2024 20:18 Ответить
Це місце, де росіяни можуть злітати, прийнявши відповідні пігулки.
Як казав один персонаж "достаточно одной таблЭтки".
показать весь комментарий
08.10.2024 15:33 Ответить
що б це не було - його вже нема. і це прекрасно!
показать весь комментарий
07.10.2024 18:27 Ответить
Цікаво речення побудоване:вантажівка і аеропорт…
Чи це редактор вмістив в порядку важливості? Чи згідно масштабу
показать весь комментарий
07.10.2024 18:27 Ответить
Ніколи б не подумав, що якійсь приватний будинок в селищі хтось колись назве аеропортом!
показать весь комментарий
07.10.2024 19:22 Ответить
Дякуємо, хлопці
показать весь комментарий
07.10.2024 20:24 Ответить
 
 