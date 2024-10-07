РУС
Воины 92 ОШБр поразили вражеский ЗРК "Оса", танк Т-72 и БМП-3 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко поразили вражеский ЗРК "Оса", БМП-3, танк Т-72. Кроме того воины уничтожили Урал, Камаз и наземный дрон оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в соцсетях.

Смотрите: Два резервуара с топливом горят в нефтяном терминале оккупированной Феодосии. ВИДЕО

Молодці наші воіни , Герої 👍🏼🙏🏼❤️
07.10.2024 16:43 Ответить
Чудово! Просто чудово!
07.10.2024 16:46 Ответить
Засвистіла українськая коса -
Ріже путлеру все те, що у трусах.
07.10.2024 16:49 Ответить
 
 