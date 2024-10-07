Воины 92 ОШБр поразили вражеский ЗРК "Оса", танк Т-72 и БМП-3 оккупантов. ВИДЕО
Бойцы батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко поразили вражеский ЗРК "Оса", БМП-3, танк Т-72. Кроме того воины уничтожили Урал, Камаз и наземный дрон оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в соцсетях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ріже путлеру все те, що у трусах.