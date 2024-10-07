Два резервуара с топливом горят в нефтяном терминале оккупированной Феодосии. ВИДЕО
Два резервуара с топливом горят в нефтяном терминале оккупированной Феодосии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись пожара.
По данным Генштаба, Феодосийский терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.
Задача выполнена подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.
"Меры по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются", - добавляют в Генштабе.
Напомним, что нефтяной терминал загорелся примерно в 4.30 7 октября после нескольких мощных взрывов. По информации из соцсетей два резервуара с топливом были уничтожены полностью, а еще два загорелись.
