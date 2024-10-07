РУС
Два резервуара с топливом горят в нефтяном терминале оккупированной Феодосии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись пожара.

По данным Генштаба, Феодосийский терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Задача выполнена подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

"Меры по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются", - добавляют в Генштабе.

Напомним, что нефтяной терминал загорелся примерно в 4.30 7 октября после нескольких мощных взрывов. По информации из соцсетей два резервуара с топливом были уничтожены полностью, а еще два загорелись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны ударили по морскому нефтяному терминалу врага в Феодосии, - Генштаб

Топ комментарии
+15
ще б один удар, а краще 2...
07.10.2024 15:26 Ответить
+13
07.10.2024 15:27 Ответить
+13
07.10.2024 15:27 Ответить
ще б один удар, а краще 2...
07.10.2024 15:26 Ответить
У такій справи два - три додаткових дроне не зайві.
07.10.2024 15:28 Ответить
Два резервуари з паливом горять у нафтовому терміналі, потрібно ще 8 ударів ( 8 резервуарів з паливом негорять - цілі ( відео з дронів )
07.10.2024 18:38 Ответить
07.10.2024 15:27 Ответить
Нешто Царь ТЫ...
А не просто простота...
Вельмо панежен...
В свои уста7
07.10.2024 15:50 Ответить
07.10.2024 15:27 Ответить
Якось не звично... матюків не чути
07.10.2024 15:28 Ответить
Просто відео лише 3 секунди...
вони не встигають за такий час зібратись з думками!
07.10.2024 17:42 Ответить
Не страшні дрони як їх обломки.( ***** - соловйов)
07.10.2024 15:30 Ответить
Як ЕСТЕТИЧНО горить !!!!
07.10.2024 15:54 Ответить
вітерцю не вистачає - бажано поривчатого......
07.10.2024 17:02 Ответить
Та камінців з неба. І покрупніших.
07.10.2024 17:12 Ответить
Гори,гори ясно, щоби не погасло
07.10.2024 17:38 Ответить
https://t.me/Crimeanwind/68303 Тут епічніше горить!
07.10.2024 17:44 Ответить
Єх продать би той асфаль да ракет прикупить, кто ж знал... Погодь Порох це ж и казал, ну кругом виноват ьарига))).
07.10.2024 17:49 Ответить
Дай Боже щоби дощик не пiшов
Амiнь,
07.10.2024 18:15 Ответить
Дошик к такій температурі не завадить ,краплі не долітатимуть
08.10.2024 07:37 Ответить
 
 