Два резервуара с топливом горят в нефтяном терминале оккупированной Феодосии. ВИДЕО

Два резервуара с топливом горят в нефтяном терминале оккупированной Феодосии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись пожара.

По данным Генштаба, Феодосийский терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Задача выполнена подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

"Меры по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются", - добавляют в Генштабе.

Напомним, что нефтяной терминал загорелся примерно в 4.30 7 октября после нескольких мощных взрывов. По информации из соцсетей два резервуара с топливом были уничтожены полностью, а еще два загорелись.

