Два резервуари з паливом горять у нафтовому терміналі окупованої Феодосії. ВIДЕО
Два резервуари із паливом горять у нафтовому терміналі окупованої Феодосії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис пожежі.
За даними Генштабу, Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.
Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.
"Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають", - додають у Генштабі.
Нагадаємо, що нафтовий термінал загорівся приблизно о 4.30 7 жовтня після кількох потужних вибухів. За інформацією із соцмереж два резервуари із паливом були знищені повністю, а ще два загорілися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А не просто простота...
Вельмо панежен...
В свои уста7
вони не встигають за такий час зібратись з думками!
Амiнь,