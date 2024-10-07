Два резервуари з паливом горять у нафтовому терміналі окупованої Феодосії. ВIДЕО

Два резервуари із паливом горять у нафтовому терміналі окупованої Феодосії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис пожежі.

За даними Генштабу, Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

"Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають", - додають у Генштабі.

Нагадаємо, що нафтовий термінал загорівся приблизно о 4.30 7 жовтня після кількох потужних вибухів. За інформацією із соцмереж два резервуари із паливом були знищені повністю, а ще два загорілися.

