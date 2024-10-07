УКР
Два резервуари з паливом горять у нафтовому терміналі окупованої Феодосії. ВIДЕО

Два резервуари із паливом горять у нафтовому терміналі окупованої Феодосії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис пожежі.

За даними Генштабу, Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

"Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають", - додають у Генштабі.

Нагадаємо, що нафтовий термінал загорівся приблизно о 4.30 7 жовтня після кількох потужних вибухів. За інформацією із соцмереж два резервуари із паливом були знищені повністю, а ще два загорілися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони вдарили по морському нафтовому терміналу ворога в Феодосії, - Генштаб

+15
ще б один удар, а краще 2...
показати весь коментар
07.10.2024 15:26 Відповісти
У такій справи два - три додаткових дроне не зайві.
показати весь коментар
07.10.2024 15:28 Відповісти
Два резервуари з паливом горять у нафтовому терміналі, потрібно ще 8 ударів ( 8 резервуарів з паливом негорять - цілі ( відео з дронів )
показати весь коментар
07.10.2024 18:38 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 15:27 Відповісти
Нешто Царь ТЫ...
А не просто простота...
Вельмо панежен...
В свои уста7
показати весь коментар
07.10.2024 15:50 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 15:27 Відповісти
Якось не звично... матюків не чути
показати весь коментар
07.10.2024 15:28 Відповісти
Просто відео лише 3 секунди...
вони не встигають за такий час зібратись з думками!
показати весь коментар
07.10.2024 17:42 Відповісти
Не страшні дрони як їх обломки.( ***** - соловйов)
показати весь коментар
07.10.2024 15:30 Відповісти
Як ЕСТЕТИЧНО горить !!!!
показати весь коментар
07.10.2024 15:54 Відповісти
вітерцю не вистачає - бажано поривчатого......
показати весь коментар
07.10.2024 17:02 Відповісти
Та камінців з неба. І покрупніших.
показати весь коментар
07.10.2024 17:12 Відповісти
Гори,гори ясно, щоби не погасло
показати весь коментар
07.10.2024 17:38 Відповісти
https://t.me/Crimeanwind/68303 Тут епічніше горить!
показати весь коментар
07.10.2024 17:44 Відповісти
Єх продать би той асфаль да ракет прикупить, кто ж знал... Погодь Порох це ж и казал, ну кругом виноват ьарига))).
показати весь коментар
07.10.2024 17:49 Відповісти
Дай Боже щоби дощик не пiшов
Амiнь,
показати весь коментар
07.10.2024 18:15 Відповісти
Дошик к такій температурі не завадить ,краплі не долітатимуть
показати весь коментар
08.10.2024 07:37 Відповісти
 
 