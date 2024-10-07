УКР
Новини
Сили оборони вдарили по морському нафтовому терміналу ворога в Феодосії, - Генштаб

пожежа на нафтобазі Феодосія

Сьогодні, 7 жовтня, вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, у районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються.

Також читайте: Міноборони РФ заявило про нібито збиття 21 БПЛА над окупованим Кримом та 4 областями

Що відомо про вражений об'єкт?

За даними Генштабу, Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

"Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають", - додають у Генштабі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що після атаки дронів вночі 7 жовтня у Феодосії горить нафтобаза. Згодом окупаційна адміністрація запровадила у місті режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.

Зазначимо, що російська влада заявила про пожежу на нафтобазі, втім про причини її виникнення нічого не зазначається.

генштаб скрін

Топ коментарі
+8
А залізниця спокійно працює та жене на фронт залізяччя та стада оркотні,
вже Вуглик згорів, поки місяць нічого не палало на намкриші((
показати весь коментар
07.10.2024 09:11 Відповісти
+4
сподіваюсь там все по свійськи було, душевно, звикли, да?
показати весь коментар
07.10.2024 08:54 Відповісти
+4
Палати має українська земля чоботами окупантів!! Палати має вся моськовія ,від Кенігсберга до Анадиря !!))
показати весь коментар
07.10.2024 08:59 Відповісти
Причини відомі-Палити шкідливо для здоров"я !!))
показати весь коментар
07.10.2024 09:02 Відповісти
Тримають ціну - лишки спалюють
показати весь коментар
07.10.2024 09:04 Відповісти
люблю дивитись - люди метушаться, усе горить...
показати весь коментар
07.10.2024 11:07 Відповісти
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс порадував інформацією про те, що перший переданий Амстердамом F-16 вже в Україні.

Найближчим часом на території України опиняться усі 24 літаки, які Нідерланди обіцяли передати ЗСУ для виконання бойових завдань.
Важливий нюанс: нідерландські F-16 можна використовувати для ударів по військових об'єктах на території РФ.

Нідерланди надали історичне рішення щодо надання Україні права на використання літаків F-16 у повітряному просторі РФ".
показати весь коментар
07.10.2024 19:40 Відповісти
мене дивує безстрашість і рішучість Нідерландів - вони вже не перший раз виявляють таку активну підтримку нашому опору.
показати весь коментар
07.10.2024 22:13 Відповісти
Там близько сорока штук ємностей для різних нафтопродуктів. Було. А тепер - немає. Тай усьо.
показати весь коментар
08.10.2024 00:27 Відповісти
 
 