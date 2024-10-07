Сили оборони вдарили по морському нафтовому терміналу ворога в Феодосії, - Генштаб

Сьогодні, 7 жовтня, вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, у районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються.

Що відомо про вражений об'єкт?

За даними Генштабу, Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

"Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають", - додають у Генштабі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що після атаки дронів вночі 7 жовтня у Феодосії горить нафтобаза. Згодом окупаційна адміністрація запровадила у місті режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.

Зазначимо, що російська влада заявила про пожежу на нафтобазі, втім про причини її виникнення нічого не зазначається.