Сили оборони вдарили по морському нафтовому терміналу ворога в Феодосії, - Генштаб
Сьогодні, 7 жовтня, вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, у районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються.
Що відомо про вражений об'єкт?
За даними Генштабу, Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.
Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.
"Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають", - додають у Генштабі.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що після атаки дронів вночі 7 жовтня у Феодосії горить нафтобаза. Згодом окупаційна адміністрація запровадила у місті режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.
Зазначимо, що російська влада заявила про пожежу на нафтобазі, втім про причини її виникнення нічого не зазначається.
вже Вуглик згорів, поки місяць нічого не палало на намкриші((
