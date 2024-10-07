Силы обороны ударили по морскому нефтяному терминалу врага в Феодосии, - Генштаб
Сегодня, 7 октября, ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, который расположен во временно оккупированной Феодосии АР Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, в районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются.
Что известно о пораженном объекте?
По данным Генштаба, Феодосийский терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.
Задача выполнена подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.
"Меры по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются", - добавляют в Генштабе.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что после атаки дронов ночью 7 октября в Феодосии горит нефтебаза. Впоследствии оккупационная администрация ввела в городе режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Отметим, что российские власти заявили о пожаре на нефтебазе, впрочем о причинах его возникновения ничего не указывается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вже Вуглик згорів, поки місяць нічого не палало на намкриші((
Найближчим часом на території України опиняться усі 24 літаки, які Нідерланди обіцяли передати ЗСУ для виконання бойових завдань.
Важливий нюанс: нідерландські F-16 можна використовувати для ударів по військових об'єктах на території РФ.
Нідерланди надали історичне рішення щодо надання Україні права на використання літаків F-16 у повітряному просторі РФ".