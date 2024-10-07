РУС
Силы обороны ударили по морскому нефтяному терминалу врага в Феодосии, - Генштаб

пожежа на нафтобазі Феодосія

Сегодня, 7 октября, ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, который расположен во временно оккупированной Феодосии АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются.

Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 21 БПЛА над оккупированным Крымом и 4 областями

Что известно о пораженном объекте?

По данным Генштаба, Феодосийский терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Задача выполнена подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

"Меры по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются", - добавляют в Генштабе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что после атаки дронов ночью 7 октября в Феодосии горит нефтебаза. Впоследствии оккупационная администрация ввела в городе режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Отметим, что российские власти заявили о пожаре на нефтебазе, впрочем о причинах его возникновения ничего не указывается.

генштаб скрін

Генштаб ВС (6841) Крым (26455) пожар (6023) Феодосия (171) нефтепродукты (153)
Топ комментарии
+8
А залізниця спокійно працює та жене на фронт залізяччя та стада оркотні,
вже Вуглик згорів, поки місяць нічого не палало на намкриші((
07.10.2024 09:11 Ответить
07.10.2024 09:11 Ответить
+4
сподіваюсь там все по свійськи було, душевно, звикли, да?
07.10.2024 08:54 Ответить
07.10.2024 08:54 Ответить
+4
Палати має українська земля чоботами окупантів!! Палати має вся моськовія ,від Кенігсберга до Анадиря !!))
07.10.2024 08:59 Ответить
07.10.2024 08:59 Ответить
07.10.2024 08:54 Ответить
07.10.2024 08:59 Ответить
Причини відомі-Палити шкідливо для здоров"я !!))
07.10.2024 09:02 Ответить
07.10.2024 09:02 Ответить
Тримають ціну - лишки спалюють
07.10.2024 09:04 Ответить
07.10.2024 09:04 Ответить
07.10.2024 09:11 Ответить
люблю дивитись - люди метушаться, усе горить...
07.10.2024 11:07 Ответить
07.10.2024 11:07 Ответить
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс порадував інформацією про те, що перший переданий Амстердамом F-16 вже в Україні.

Найближчим часом на території України опиняться усі 24 літаки, які Нідерланди обіцяли передати ЗСУ для виконання бойових завдань.
Важливий нюанс: нідерландські F-16 можна використовувати для ударів по військових об'єктах на території РФ.

Нідерланди надали історичне рішення щодо надання Україні права на використання літаків F-16 у повітряному просторі РФ".
07.10.2024 19:40 Ответить
07.10.2024 19:40 Ответить
мене дивує безстрашість і рішучість Нідерландів - вони вже не перший раз виявляють таку активну підтримку нашому опору.
07.10.2024 22:13 Ответить
07.10.2024 22:13 Ответить
Там близько сорока штук ємностей для різних нафтопродуктів. Було. А тепер - немає. Тай усьо.
показать весь комментарий
08.10.2024 00:27 Ответить
 
 