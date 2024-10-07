Силы обороны ударили по морскому нефтяному терминалу врага в Феодосии, - Генштаб

Сегодня, 7 октября, ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, который расположен во временно оккупированной Феодосии АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 21 БПЛА над оккупированным Крымом и 4 областями

Что известно о пораженном объекте?

По данным Генштаба, Феодосийский терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Задача выполнена подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

"Меры по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются", - добавляют в Генштабе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что после атаки дронов ночью 7 октября в Феодосии горит нефтебаза. Впоследствии оккупационная администрация ввела в городе режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Отметим, что российские власти заявили о пожаре на нефтебазе, впрочем о причинах его возникновения ничего не указывается.