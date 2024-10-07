РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10306 посетителей онлайн
Новости Фото
7 132 24

Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 7 октября 2024 года в городе Феодосия в оккупированном Крыму из-за пожара на нефтебазе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Об этом сообщает оккупационная администрация города, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости".

Местный телеграм-канал "ЧП Севастополь" сообщает, что из-за задымления жителей близлежащих улиц эвакуируют.

Также смотрите: Оккупанты наращивают оборонные сооружения вокруг Крымского моста. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

пожежа на нафтобазі Феодосія
пожежа на нафтобазі Феодосія
пожежа на нафтобазі Феодосія
пожежа на нафтобазі Феодосія
пожежа на нафтобазі Феодосія
пожежа на нафтобазі Феодосія
Фото из соцсетей

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что после атаки дронов ночью 7 октября в Феодосии горит нефтебаза. Отметим, что российские власти заявили о пожаре на нефтебазе, впрочем о причинах его возникновения ничего не указывается.

Автор: 

Крым (26455) пожар (6023) нефтепродукты (153)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Кацапня поїде з відпочинку додому з чудовим бітумним загаром ))
показать весь комментарий
07.10.2024 08:36 Ответить
+8
Красивий дим. З аманінами п.дор путлєр!
показать весь комментарий
07.10.2024 08:34 Ответить
+5
сами себя самостоятельно по своим своими боеприпасами засвндалили хлопками
показать весь комментарий
07.10.2024 08:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красивий дим. З аманінами п.дор путлєр!
показать весь комментарий
07.10.2024 08:34 Ответить
сами себя самостоятельно по своим своими боеприпасами засвндалили хлопками
показать весь комментарий
07.10.2024 08:34 Ответить
Кацапня поїде з відпочинку додому з чудовим бітумним загаром ))
показать весь комментарий
07.10.2024 08:36 Ответить
Відпочивав років 10 тому у Скадовську, неділю з 6 жовтня, дуже класно було - ми були самі на весь готель.Тому скоріше там один-два кацапа ніж кацапня.
показать весь комментарий
07.10.2024 08:47 Ответить
Сподіваюсь там все вигоріло
показать весь комментарий
07.10.2024 08:39 Ответить
все не вигорить, бо видно два віддалених один від одного загоряння, а резервуари там https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B004 достатньо рознесені . Але того здоровля у нафтобази вже не буде.
показать весь комментарий
07.10.2024 08:48 Ответить
можуть додати вогнику, це ж вже було
показать весь комментарий
07.10.2024 08:52 Ответить
резервуари сильно рознесені, дронами важко попадати, і не завжди вистачає б\ч для руйнації оболонки резервуара, який знаходиться під кровлею. До того ж дрон може попасти у пустий резервуар або поряд.
показать весь комментарий
07.10.2024 08:59 Ответить
а чого тоді горить неділю й довше?
показать весь комментарий
07.10.2024 09:08 Ответить
один РВС якщо йго не тушити, може горіти декілька діб. е залежить від його об'єму і ступеня пошкодження оболонки резервуара. Якщо пошкодження невелике, то горить довго, бо горить тільки те паливо, що з нього витікає Якщо пошкодження велике, то полум'я може через добу розігріти стінки резервуара, і тоді стається викид парів, і горіння набуває більшого масштабу.
Неділю і довше горять комбінати резерву, які мають 50-100 заповнених резервуарів, які щільно стоять рядами. Такі комбінати ще є у достатній кількості (десь близько двадцяти) на європейській частині рф.
показать весь комментарий
07.10.2024 09:32 Ответить
Площа пожежі у нафтовому терміналі окупованої Феодосії зросла до 2500 квадратних метрів Джерело:
показать весь комментарий
08.10.2024 14:34 Ответить
https://youtu.be/10isxlAqR0Q?t=193 це відео зразу після удару минулої ночі. Тут очевидно що прильотів було декілька, і навряд чи то були дрони. Співставлячі відео з https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B004 гуглмап можно навіть визначити які конкретно резервуари горять.
Сподіваюсь, що сьогодні пожежа охопила і ті три РВС-5000, які на гуглмап зліва вгорі.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:36 Ответить
Я нарахував 33 резервуари різної ємності +2 вигорівші . а з картинки видно 2 горіння , виходить що залишилась 31 цистерна .
показать весь комментарий
07.10.2024 08:57 Ответить
може потекти займана нафта далі, це ж вже було.
показать весь комментарий
07.10.2024 09:09 Ответить
там нема нафти, там тільки може бути керосин, бензин та дізель.
показать весь комментарий
07.10.2024 09:20 Ответить
на мапі гугла ви бачите фото якому може бути рік, а то і два. Як зараз виглядає термінал можно побачити тільки на свіжому супутниковому фото. З огляду того, що термінал давно вже не здійснює перевалку нафти на танкери, то парк РВСів там використовується в кращому разі наполовину, а друга частина резервуарів стоїть пуста.
показать весь комментарий
07.10.2024 09:18 Ответить
Площа пожежі у нафтовому терміналі окупованої Феодосії зросла до 2500 квадратних метрів Джерело:
показать весь комментарий
08.10.2024 14:41 Ответить
Крекінг.
показать весь комментарий
07.10.2024 08:47 Ответить
термічний крекінг до окису вуглецю і чистого технічного вуглецю.
показать весь комментарий
07.10.2024 08:51 Ответить
Та то Люкс!!! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
07.10.2024 08:51 Ответить
Кинуло димком! - Феодосія газує
показать весь комментарий
07.10.2024 08:59 Ответить
Супер !!! Гори, гори ясно !!!
показать весь комментарий
07.10.2024 09:36 Ответить
Феодосія ... Прошу вибачити - чому тільки зараз ??
показать весь комментарий
07.10.2024 10:52 Ответить
 
 