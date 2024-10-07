Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 7 октября 2024 года в городе Феодосия в оккупированном Крыму из-за пожара на нефтебазе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Об этом сообщает оккупационная администрация города, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости".

Местный телеграм-канал "ЧП Севастополь" сообщает, что из-за задымления жителей близлежащих улиц эвакуируют.

Также смотрите: Оккупанты наращивают оборонные сооружения вокруг Крымского моста. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО













Фото из соцсетей

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что после атаки дронов ночью 7 октября в Феодосии горит нефтебаза. Отметим, что российские власти заявили о пожаре на нефтебазе, впрочем о причинах его возникновения ничего не указывается.