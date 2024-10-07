Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром 7 октября 2024 года в городе Феодосия в оккупированном Крыму из-за пожара на нефтебазе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Об этом сообщает оккупационная администрация города, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости".
Местный телеграм-канал "ЧП Севастополь" сообщает, что из-за задымления жителей близлежащих улиц эвакуируют.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что после атаки дронов ночью 7 октября в Феодосии горит нефтебаза. Отметим, что российские власти заявили о пожаре на нефтебазе, впрочем о причинах его возникновения ничего не указывается.
Топ комментарии
+13 Леонид Тищенко #456549
показать весь комментарий07.10.2024 08:36 Ответить Ссылка
+8 Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий07.10.2024 08:34 Ответить Ссылка
+5 Эмирский бухарь
показать весь комментарий07.10.2024 08:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Неділю і довше горять комбінати резерву, які мають 50-100 заповнених резервуарів, які щільно стоять рядами. Такі комбінати ще є у достатній кількості (десь близько двадцяти) на європейській частині рф.
Сподіваюсь, що сьогодні пожежа охопила і ті три РВС-5000, які на гуглмап зліва вгорі.