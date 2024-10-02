Оккупанты наращивают оборонные сооружения вокруг Крымского моста. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Новые спутниковые снимки свидетельствуют о наращивании оборонительных сооружений вокруг Керченского моста, соединяющего Россию с оккупированным Крымским полуостровом.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер", передает Цензор.НЕТ.

На снимках возле моста заметно 2 системы ПВО "Панцирь", башни к которым строились с 18 по 23 августа.

Также Россия хочет защитить мост баржами, которые она начала размещать на южной стороне моста еще в мае для того, чтобы защитить конструкцию и судоходный канал от будущих украинских атак.





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Ранее установленные баржи повредили штормы. К июню россияне усилили защиту дополнительными баржами и боновыми заграждениями, которые расположены параллельно мосту.

Но новые изображения, сделанные 29 сентября демонстрируют значительное увеличение количества барж, которые защищают мост.

Это свидетельствует о том, что РФ ждет угрозы не только с моря, но и пытается защитить мост от воздушных атак.

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