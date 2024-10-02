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Новости Фото Оккупация Крыма
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Оккупанты наращивают оборонные сооружения вокруг Крымского моста. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Росіяни посилили захист біля Керченського мосту

Новые спутниковые снимки свидетельствуют о наращивании оборонительных сооружений вокруг Керченского моста, соединяющего Россию с оккупированным Крымским полуостровом.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер", передает Цензор.НЕТ.

На снимках возле моста заметно 2 системы ПВО "Панцирь", башни к которым строились с 18 по 23 августа.

Также Россия хочет защитить мост баржами, которые она начала размещать на южной стороне моста еще в мае для того, чтобы защитить конструкцию и судоходный канал от будущих украинских атак.

Окупанти нарощують оборонні споруди довкола Кримського мосту
Окупанти нарощують оборонні споруди довкола Кримського мосту

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты строят неизвестное защитное сооружение возле Керченского моста, - Плетенчук

Ранее установленные баржи повредили штормы. К июню россияне усилили защиту дополнительными баржами и боновыми заграждениями, которые расположены параллельно мосту.

Но новые изображения, сделанные 29 сентября демонстрируют значительное увеличение количества барж, которые защищают мост.

Окупанти нарощують оборонні споруди довкола Кримського мосту

Это свидетельствует о том, что РФ ждет угрозы не только с моря, но и пытается защитить мост от воздушных атак.

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Автор: 

Крым (26412) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+18
Нажаль цей сраний міст ніхто вже не збирається підривати.
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02.10.2024 13:37
+2
Сирскій,як той Вітька-слєсарь са срєднім абразаванієм:"савєршенна ахладєл к масту"(((
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02.10.2024 13:58
+1
Буданов же сказал что мост всьо. Вы не верите Буданову?
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02.10.2024 14:04
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Нажаль цей сраний міст ніхто вже не збирається підривати.
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02.10.2024 13:37 Ответить
Кацапи, тільки саркофаг спасе міст!
Не дякуйте....
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02.10.2024 13:47 Ответить
саркофаг для пуйла
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02.10.2024 14:18 Ответить
Сирскій,як той Вітька-слєсарь са срєднім абразаванієм:"савєршенна ахладєл к масту"(((
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02.10.2024 13:58 Ответить
Буданов же сказал что мост всьо. Вы не верите Буданову?
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02.10.2024 14:04 Ответить
Так, почнуться осінньо-зимні шторми.
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02.10.2024 15:32 Ответить
Шторма буданники
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02.10.2024 15:41 Ответить
Так, ймовірність є. Побачимо.
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03.10.2024 14:39 Ответить
если мы это уже знаем, то наши ребята знают как это нитролизовать/, один Буцероф ( чёрт) им поможет.
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02.10.2024 15:51 Ответить
Ну ну, чекаймо далі! Той міст вже давно треба було роздовбати! Цікаво, хто забороняє?
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02.10.2024 15:56 Ответить
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02.10.2024 19:17 Ответить
Коли були усі можливості цей міст знищити - будували дороги та саміти проводили...Тепер для знищення мосту будуть просити у США авіаносець....або одразу атомну бомбу,бо вже його так захистили- загородили,що нічим, мабуть,не дістанеш...Хоча,дай Боже, і його похоронять у нашому морі,як "Москву"....
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02.10.2024 15:59 Ответить
нафуя нам ця інформація?
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02.10.2024 16:15 Ответить
 
 